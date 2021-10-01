طريقة لعمل شوربة الكوارع على الطريقة المصرية بكل سهولة

شوربة الكوارع من الأطباق الشعبية المعروفة في المطبخ المصري ، وهي معروفة بمذاقها الرائع والعديد من الفوائد الهامة لجسم الإنسان. يعتبر “حساء الخبب”. وهي من الأطباق الشعبية التي اشتهر بها المطبخ المصري ، وتتميز بطعمها الرائع ولها العديد من الفوائد الهامة والضرورية لجسم الإنسان. كما يمكن تحضيره في الموضوعات التالية من خلال طريقة بسيطة وسهلة نتعلمها.

طريقة لعمل شوربة الكوارع

6 شرائح من الخيول مقطعة إلى نصفين ملعقة صغيرة من الكزبرة المجففة قطّع 5 فصوص من الثوم إلى شرائح رفيعة 3 أوراق غار2 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم 2 طماطم مقطعة 2 بصل مفروم ناعم 2 جزر مبشور 5 حبات هيل صحيحة ملعقة صغيرة 2 ملاعق كبيرة زبدة 4 أعواد كرفس مفرومة ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة فلفل أسود ملعقة كبيرة خل أبيض شوربة كوارع لتر.

شوربة الكوارع

ضعي الزبدة في المقلاة ، سخنيها على النار ، انتظري حتى تذوب ، ثم أضيفي الكراث وقليها حتى يتغير لونها. أضيفي الثوم إلى الخروق واخلطيهم جيدًا ، ثم أضيفي الجزر المبشور واخلطيهم جيدًا حتى يصبح لونهم بنيًا ذهبيًا فاتحًا. أضيفي الطماطم والكاتشب إلى المكونات وقلبي حتى يتجانس الخليط. نضيف البهارات الصحيحة والبهارات والخل ويقلب. غطي المكوّنات بشوربة تروتر المحضرة ، وغطّي القدر واتركيه لمدة 35 دقيقة حتى ينضج تمامًا. ضعي حساء الكرنب في طبق وزينيه بأوراق البقدونس. تقدم السعادة والشفاء.