أسهل طريقة لعمل البيتزا في البيت هشة وطرية من الداخل

طريقة عمل البيتزا، البيتزا من اشهر الوجبات حول العالم ولها الكثير من الأطعمة المتخلفة حيث كل دولة تعيدها بطريقة جديدة وتحاول الابتكار في إضافة المزيد من المكونات والحشوات وأنواع كثيرة من الجبن وهي وجبة شهية عندما يخرج أفراد الأسرة معا أو الأصدقاء لتناول الطعام فإنهم يذهبون إلى أشهر المحلات التي تعد البيتزا ليستمتع بطعمها الرائع، وتوجد أمهات تحب أن تقدم مثل هذه الوجبات لأطفالها وتكون من إعدادها ولهذا نقدم طريقة عمل البيتزا في المنزل بالخطوات. أسهل عمل البيتزا في البيت أسهل عمل البيتزا في البيت المكونات كوب لبن زبادي.

كوب إلا ربع زيت زيتون.

أربعة أكواب ونصف دقيق.

ملعقة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سماق.

ملعقتان صغيرتان ملح.

ربع كوب زعتر.

ملعقة صغيرة سكر.

كوب إلا ربع ماء دافئة.

ملعقة صغيرة زعتر مجفف. طريقة تحضير العجينة ضيفي السكر ومع الدقيق مع والملح والخميرة ثم ضيفي اليهم الزبادي وزيت الزيتون والزعتر المجفف والماء واعجني المكونات على سرعة متوسطة لمدة دقيقتين.

بعد أن تصبح العجينة ناعمة متماسكة وناعمة ضعيها في وعاء مدهون زيت واتركيها في مكان دافئ لمدة نصف ساعة أو حتي يتضاعف حجمها. خطوات تحضير البيتزا احضري الصينية الخاصة بالبيتزا وادهنيها بالزيت ثم ضعي العجينة بعد أن خمرت جيدا وأفرديها في الصينية باستخدام يدك، حتي تغطي الصينية بالكامل.

غطي البيتزا مرة أخرى واتركيها حتي يتضاعف حجمها من جديد.

اضغطي على البيتزا قليلا ثم ضيفي إليها السماق والزيت والزعتر.

ضعي الصينية على الرف الأوسط بالفرن ويتم طهيها على درجة حرارة متوسطة مائة وثمانين.

يحتاج طهي البيتزا إلى عشرين دقيقة تقريبا، وسوف تلاحظي انفصالها عن الصينية وهذا دليل نضجها.

قطعي البيتزا على شكل مثلثات ثم قدميها مع الكاتشب الحار أو ما تفضليه.

إعداد البيتزا بهذه الطريقة سوف تكون مثل الموجودة في المطاعم وسوف يتم طلبها منكي باستمرار.

يراعى أن يتم تناول البيتزا وهى ساخنه حتى تكون الجبنة سائلة قليلاً، لأنها عندما تبرد تصبح مجلدة قليلاً.

يراعى عدم عجن العجينة كثيرا حتى لا تصبح جافة ولا تعطي مذاق لذيذ مثل الجاهز. طريقة تحضير العجينةخطوات تحضير البيتزا الوسوم

طريقة عمل البيتزا، البيتزا من اشهر الوجبات حول العالم ولها الكثير من الأطعمة المتخلفة حيث كل دولة تعيدها بطريقة جديدة وتحاول الابتكار في إضافة المزيد من المكونات والحشوات وأنواع كثيرة من الجبن وهي وجبة شهية عندما يخرج أفراد الأسرة معا أو الأصدقاء لتناول الطعام فإنهم يذهبون إلى أشهر المحلات التي تعد البيتزا ليستمتع بطعمها الرائع، وتوجد أمهات تحب أن تقدم مثل هذه الوجبات لأطفالها وتكون من إعدادها ولهذا نقدم طريقة عمل البيتزا في المنزل بالخطوات. أسهل عمل البيتزا في البيت أسهل عمل البيتزا في البيت المكونات كوب لبن زبادي.

كوب إلا ربع زيت زيتون.

أربعة أكواب ونصف دقيق.

ملعقة خميرة فورية.

ملعقة كبيرة سماق.

ملعقتان صغيرتان ملح.

ربع كوب زعتر.

ملعقة صغيرة سكر.

كوب إلا ربع ماء دافئة.

ملعقة صغيرة زعتر مجفف. طريقة تحضير العجينة ضيفي السكر ومع الدقيق مع والملح والخميرة ثم ضيفي اليهم الزبادي وزيت الزيتون والزعتر المجفف والماء واعجني المكونات على سرعة متوسطة لمدة دقيقتين.

بعد أن تصبح العجينة ناعمة متماسكة وناعمة ضعيها في وعاء مدهون زيت واتركيها في مكان دافئ لمدة نصف ساعة أو حتي يتضاعف حجمها. خطوات تحضير البيتزا احضري الصينية الخاصة بالبيتزا وادهنيها بالزيت ثم ضعي العجينة بعد أن خمرت جيدا وأفرديها في الصينية باستخدام يدك، حتي تغطي الصينية بالكامل.

غطي البيتزا مرة أخرى واتركيها حتي يتضاعف حجمها من جديد.

اضغطي على البيتزا قليلا ثم ضيفي إليها السماق والزيت والزعتر.

ضعي الصينية على الرف الأوسط بالفرن ويتم طهيها على درجة حرارة متوسطة مائة وثمانين.

يحتاج طهي البيتزا إلى عشرين دقيقة تقريبا، وسوف تلاحظي انفصالها عن الصينية وهذا دليل نضجها.

قطعي البيتزا على شكل مثلثات ثم قدميها مع الكاتشب الحار أو ما تفضليه.

إعداد البيتزا بهذه الطريقة سوف تكون مثل الموجودة في المطاعم وسوف يتم طلبها منكي باستمرار.

يراعى أن يتم تناول البيتزا وهى ساخنه حتى تكون الجبنة سائلة قليلاً، لأنها عندما تبرد تصبح مجلدة قليلاً.

يراعى عدم عجن العجينة كثيرا حتى لا تصبح جافة ولا تعطي مذاق لذيذ مثل الجاهز. طريقة تحضير العجينةخطوات تحضير البيتزا

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