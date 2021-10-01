طريقة عمل الكيكة الاسفنجية هشه ولذيذة لك ولعائلتك

نستعرض معكم من خلال موقع “ثقفني” الاخباري اليوم طريقة عمل الكيكة الاسفنجية، وأهم اسرارها لتحضيرها هشة وعالية، وذلك فى ضوء الخدمات التي يتم تقديمها من قبل موقعنا إلي المتابعين، وخاصه بعد زيادة البحث عن طريقة عمل الكيكة الاسفنجية على محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك باعتبارها واحدة من أهم الوصفات التي تحتوي على السكر، والتى يفضلها الكبار والصغار لما لها من أهمية كبيرة في تنظيم عمل الجسم، والحصول على جميع العناصر الغذائية منها.

طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية هشه ولذيذة

إذا كنت من محبي تناول السكريات المفيدة الصحية فان الكيكة الاسفنجية التي يتم تحضيرها في المنزل هي أفضل وجبة لك ،وذلك لانها تكون على قدر عالي من الجمال إلى جانب فوائدها الصحية والكثيرة للأطفال والسيدات، وبالتالي اليك أسرع طريقة لعمل الكيكه الاسفنجية في المنزل لكي ولعائلتك خطوة بخطوة علي النحو التالي.

أربع بيضات كوب من السكر، نصف كوب من الزيت.

كوبان من الدقيق، كوب من الحليب.

ثلاث معالق من الفانيليا.

ربع كوب نشا

معلقه خل ابيض.

ثلاث معالق صغيرة من البيكنج بودر.

خطوات تحضير الكيكة الاسفنجية بسهولة ويسر

وهكذا يمكن تحضير أفضل كيكة اسفنجية هشة وجميلة وبمذاق لا مثيل له، بالخطوات التالية كالاتي.