بسكويت الشاي بمكونات بسيطة أحلى إفطار لأطفالك

بسكويت الشاي من المخبوزات الرائعة التي يعشقها كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، كما أنه يصلح للتقديم في كل الأوقات وخاصة في الصباح حيث يعتبر وجبة إفطار شهية ولذيذة بالنسبة للكبار والصغار حيث يتم تقديمه بجانب الشاي أو القهوة، ويعتبر من الوصفات السهلة والسريعة التحضير حيث تتوفر مكوناته في كل منزل، وتفضل الكثير من الأمهات تحضيره بالمنزل بدلا من شراء الأنواع الجاهزة الغير مضمونة الصلاحية، وأيضاً يمكننا تحضيره بدون البيض للذين يعانون من الحساسية أو الذين لايحبون البيض،وسوف نقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني، وصفة سهلة وسريعة لتحضير بسكويت الشاي بمكونات بسيطة ولاتأخذ وقت طويل في التحضير.

مكونات بسكويت الشاي

يمكننا تحضير بسكويت الشاي بمكونات بسيطة بأقل التكاليف، كما أنها ذات قيمة غذائية عالية تساعد الأطفال على النشاط والتركيز، وهى كالتالي:-

2 كوب دقيق (250 جرام ).

2 بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب سكر (100 جرام ).

نصف كوب زيت (125 مللي ).

ملعقة كبيرة زبادي.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

طريقة التحضير

طريقة التحضير سهلة وبسيطة ولا تستغرق الكثير من الوقت، وتتم بالخطوات التالية:-

نخفق البيض والفانيليا مع السكر بالمضرب الكهربي ثم نضيف الزيت والزبادي مع استمرار الخفق. ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر مع التقليب بالملعقة الخشبية، ثم نعجن المكونات باليد حتى نحصل على عجينة طرية ومتماسكة. ثم يتم فرد العجينة بسمك متوسط وتشكيلها بالقطاعة على أى شكل حسب الرغبة. نضع البسكويت في صينية مدهونة بمسحة خفيفة من الزيت، ثم ندخله الفرن المسخن من قبل على درجة 180 لمدة 20 دقيقة.

طريقة عمل بسكويت بدون بيض

لتحضير بسكويت بدون بيض بطعم رائع ورائحة جميلة، نستخدم المكونات التالية:-

2 كوب دقيق.

نصف كوب سكر.

نصف كوب زيت.

ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

نصف كوب عصير برتقال.

ملعقة صغيرة فانيليا.

رشة ملح.

طريقة التحضير

هذه الوصفة تعطي نتيجة رائعة وطعم مميز بنكهة جميلة، وتتم طريقة تحضير البسكويت بدون بيض بالخطوات التالية:-

نخلط السكر والزيت مع عصير البرتقال والفانيليا باستخدام الخلاط أو المضرب الكهربي. ثم نضيف الدقيق والبيكنج بودر ورشة الملح ونقلب بالملعقة. ثم نعجن المكونات باليد حتى نحصل على عجينة متجانسة. نترك العجينة لمدة عشر دقائق حتى يسهل تشكيلها، ثم نفردها ونشكلها حسب الرغبة. ثم نضع البسكويت في صينية مدهونة بمسحة زيت وندخله الفرن على درجة 180 لمدة 10 دقائق حتى ينضج. يتم وضع البسكويت في طبق التقديم بعد أن يبرد، ويقدم مع الشاي أو القهوة.

طريقة عمل بسكويت بالكاكاو

يتميز بسكويت الكاكاو بطعم رائع ومحبب للأطفال وعند تحضيره في المنزل يكون بديل صحي للأنواع الجاهزة، والتي تكون في بعض الأحيان غير مضمونة المصدر وتسبب ضرر كبير لصحة أطفالنا، وسوف نقدم لكم وصفة سهلة لإعداد بسكويت الكاكاو بخطوات سريعة وبمكونات مغذية مفيدة تمنح الأطفال الطاقة والنشاط وخاصة في أيام الدراسة.

مقادير بسكويت الكاكاو

نصف كوب زبدة طرية.

ربع كوب سكر ناعم.

ثلث كوب كاكاو محلى.

كوب وربع دقيق.

2 صفار بيض.

رشة فانيليا.

طريقة التحضير

نخفق صفار البيض مع السكر والفانيليا ثم نضيف الزبدة الطرية والكاكاو ونستمر في التقليب. ثم نبدأ في إضافة الدقيق حتى تتشكل عجينة طرية يسهل تشكيلها. نفرد العجينة ثم نشكلها بقطاعة البسكويت حسب الرغبة أو نشكلها أصابع. ثم نضع البسكويت في صينية مدهونة بمسحة زيت خفيفة وندخلها الفرن على درجة 180 لمدة 12 دقيقة حتى تنضج.

بسكويت السابليه

المكونات

3 كوب دقيق.

1 كوب سكر بودرة.

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة ملح.

كوب ونصف زبدة طرية.

1 ملعقة صغيرة فانيليا.

1 بيضة.

طريقة التحضير