طريقة عمل القرصان السعودي بالخضار من ألذ الأكلات الشعبية في السعودية

طريقة عمل القرصان السعودي بالخضار يعد من الأكلات الرئيسية المعروفة عند الشعب السعودي خاصة في مدينة الرياض والدرعة ويذكر قديما أن طبق القرصان كان يعد أحد الوجبات الأساسية قبل أن ينتشر الأرز في المنطقة وهو من أطيب و أشهي الأطباق السعودية ويكثر من تحضيره على المائدة في شهر رمضان المبارك لأنه طبق ذو قيمة غذائية عالية وفوائد صحية لاحتوائه على مجموعة كبيرة من الخضروات الشهية وله العديد من المسميات المختلفة مثل الرفيسة في المغرب العربي وتشريبه وفتة في بلاد الشام.

طريقة عمل القرصان السعودي بالخضار

مكونات المرق:

تتكون مكونات إعداد القرصان من المكونات التالية.

أولا مكونات المرق:

بصل مقطع بحجم صغير عدد 2.

اللحم المقطع مقدار كوب ونصف.

عصير طماطم مقدار كوب.

صلصة مقدار ملعقة.

بهارات مشكلة مقدار ملعقة.

أعواد من القرفة مقدار 5.

ملح حسب ما يفضل.

الليمون الأسود مقدار حبتان.

مكونات الكنشه:

تشمل مكونات الكنشه الأتي:

نصف اصبع من الزبدة الصغيرة.

4 بصلات متوسطات الحجم مقطعة قطع صغيرة.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

قرصان.

مكونات الخضار:

حضري 4 جزرات مقطعة إلي مكعبات صغيرة.

كوب من الفاصولياء المقطعة صغيرة.

2 حبة من ثمره الفلفل الحار.

نقوم بتحميص بصل المرق وبعد يضاف إليه البهارات ثم اللحم ونقلب للغايه. وبعد نضيف عليه الصلصة والطماطم وعند والصول إلي مرحلة التثبيك نقوم بإضافة كل من الملح والماء وأعواد القرفة والليمون الأسود. نقلب المكونات السابقة وتترك على النار لمدة ساعة. في هذه الخطوة نقوم بإضافة الفاصوليا والجزر وعروق الباذنجان ثم يترك مع المرق لمدة عشرون دقيقة حتى يصل الى مرحله النضج. هنا نبدأ في تحضير الكنشه بتحميص البصل في الزبد ونضعه على النار وعندما يصل البصل الى اللون الذهبي يضاف إليه البهارات. قبل الوصول إلي مرحلة النضج بدقائق نقوم بإضافة الباذنجان والقرع. وأخيرا يوضع على القرصان اللحم والخضار ويزين على الوجه البصل المحمص بالزبدة ويقدم وهو ساخن.

طريقة تحضير القرصان السعودي بالخضار

يمكنك قراءة المزيد عن طريقة عمل عجينة الميلفية تعرفي على طريقة تحضيرها في المنزل.

ختاما وصلنا إلي اخر هذا المقال يوجد الكثير من الأكلات السعودية الشهية و المتنوعة في تحضيرها يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة للاستمتاع بمذاق جميل ومتميز.