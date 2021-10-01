مشروبات ستاربكس الشهيرة حضريها الآن في منزلك

الجميع يحب مشروبات ستاربكس ففي الأونة الأخيرة اشتهرت تلك السلسلة بشكل كبير وتوسعت لتصبح فروعها في جميع أنحاء العالم والوطن العربي، ترجع تلك الشهرة إلى مشروباتها المختلفة التي تقدم في المطعم بطعم مميز وفريد لذلك بدلاً من دفع مبالغ باهظة على تلك المشروبات يمكنك تجربة تحضيرها بنفسك في المنزل فتابعينا لتعرفي الطريقة التحضير بالتفصيل. مشروبات ستاربكس طريقة عمل مشروب كراميل ماكياتو: مشروبات ستاربكس طريقة عمل مشروب كراميل ماكياتو: لتحضير هذا المشروب تحتاجين إلى: كوب من اللبن السائل البارد.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

نصف كوب من قهوة الاسبريسو الباردة.

كوب من مكعبات من الثلج متوسطة الحجم.

كمية من الكراميل حسب الحاجة.

ملعقة إضافية من صوص الكراميل الجاهز. خطوات تحضير مشروبات ستاربكس: أحضري الكوب الذي سيتم تقديم المشروب فيه. يتم وضع الفانيليا في الكوب كطبقة أولى من المشروب. قومي بوضع الثلج في الخلاط الكهربائي وعلى سرعة هادئة وبشكل متقطع قومي بخلط الثلج حتى يتكسر قليلاً ولكن لا تجعليه سائل. أضبيفي الثلج فوق طبقة الفانيليا. قومي بتحضير قهوة الاسبريسو بالطريقة المعتادة ثم أضيفيها للكوب. أكملي الكوب بكمية مناسبة من صوص الكراميل وقلبي. اخلطي المكونات جيداً بملعقة حتى تمتزج ويذوب الكراميل في القهوة. استخدمي ملعقة الكراميل الإضافية في تزيين الكوب ثم قدمي المشروب بارد كما يحضر في ستاربكس. موكا فرابيتشينو أشهر مشروبات ستاربكس: موكا فرابيتشينو أشهر مشروبات ستاربكس: تتميز سلسلة ستاربكس بتحضير هذا المشروب ولتحضيره في المنزل تحتاجين إلى: مائة ملي من القهوة المخمرة.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ثلث كوب من اللبن البارد.

عشر مكعبات من الثلج.

ملعقتان كبيرتان من مشروب الكاكاو الغير محلى.

كمية من الكريمة للتزيين. خطوات عمل المشروب: أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به كلاً من القهوة المخمرة واللبن السائل. أضيفي السكر ومشروب الكاكاو. ابدأي في خلط المكونات على سرعة متوسط حتى تتجانس وتتكون رغوة. أضيفي الثلج بالتدريج مع الخلط المتقطع حتى يتم تكسير الثلج ويمتزج بالمكونات. احرصي على ألا تخلطي الثلج لمدة طويلة حتى لا يذوب تماماً. أحضري كوب التقديم زيني الجدران بصوص الكراميل أو الشوكولاتة. أضيفي الخليط المحضر في كوب التقديم وزينيه بالكريمة ثم قدميه. الوسوم

الجميع يحب مشروبات ستاربكس ففي الأونة الأخيرة اشتهرت تلك السلسلة بشكل كبير وتوسعت لتصبح فروعها في جميع أنحاء العالم والوطن العربي، ترجع تلك الشهرة إلى مشروباتها المختلفة التي تقدم في المطعم بطعم مميز وفريد لذلك بدلاً من دفع مبالغ باهظة على تلك المشروبات يمكنك تجربة تحضيرها بنفسك في المنزل فتابعينا لتعرفي الطريقة التحضير بالتفصيل. مشروبات ستاربكس طريقة عمل مشروب كراميل ماكياتو: مشروبات ستاربكس طريقة عمل مشروب كراميل ماكياتو: لتحضير هذا المشروب تحتاجين إلى: كوب من اللبن السائل البارد.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

نصف كوب من قهوة الاسبريسو الباردة.

كوب من مكعبات من الثلج متوسطة الحجم.

كمية من الكراميل حسب الحاجة.

ملعقة إضافية من صوص الكراميل الجاهز. خطوات تحضير مشروبات ستاربكس: أحضري الكوب الذي سيتم تقديم المشروب فيه. يتم وضع الفانيليا في الكوب كطبقة أولى من المشروب. قومي بوضع الثلج في الخلاط الكهربائي وعلى سرعة هادئة وبشكل متقطع قومي بخلط الثلج حتى يتكسر قليلاً ولكن لا تجعليه سائل. أضبيفي الثلج فوق طبقة الفانيليا. قومي بتحضير قهوة الاسبريسو بالطريقة المعتادة ثم أضيفيها للكوب. أكملي الكوب بكمية مناسبة من صوص الكراميل وقلبي. اخلطي المكونات جيداً بملعقة حتى تمتزج ويذوب الكراميل في القهوة. استخدمي ملعقة الكراميل الإضافية في تزيين الكوب ثم قدمي المشروب بارد كما يحضر في ستاربكس. موكا فرابيتشينو أشهر مشروبات ستاربكس: موكا فرابيتشينو أشهر مشروبات ستاربكس: تتميز سلسلة ستاربكس بتحضير هذا المشروب ولتحضيره في المنزل تحتاجين إلى: مائة ملي من القهوة المخمرة.

ملعقة كبيرة من السكر الأبيض.

ثلث كوب من اللبن البارد.

عشر مكعبات من الثلج.

ملعقتان كبيرتان من مشروب الكاكاو الغير محلى.

كمية من الكريمة للتزيين. خطوات عمل المشروب: أحضري الخلاط الكهربائي وضعي به كلاً من القهوة المخمرة واللبن السائل. أضيفي السكر ومشروب الكاكاو. ابدأي في خلط المكونات على سرعة متوسط حتى تتجانس وتتكون رغوة. أضيفي الثلج بالتدريج مع الخلط المتقطع حتى يتم تكسير الثلج ويمتزج بالمكونات. احرصي على ألا تخلطي الثلج لمدة طويلة حتى لا يذوب تماماً. أحضري كوب التقديم زيني الجدران بصوص الكراميل أو الشوكولاتة. أضيفي الخليط المحضر في كوب التقديم وزينيه بالكريمة ثم قدميه.

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