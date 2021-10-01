الدجاج المشوي بتتبيلة العربية على الفحم أو في الفرن تكون للدجاج تتبيلة مخصصة حتى تنضج مع تجنب أن تجف الدجاجة وتصبح يابسة بعد تسويتها لأن تتبيلة الدجاج المشوي تحتوي على مكونان مهمان للدجاج وهو أما توافر الحليب أو الزبادي لأن لديهم القدرة في جعل لحم الدجاج طري مهما طال الوقت في التسوية، وأما عن الطعم فباقي البهارات هي التي تمنح الدجاجة الطعم الرائع للشواء، فالدجاج المشوي من الأطباق اللذيذة والمميزة جدا ولا يمكن الاستغناء عنها في موائد الطعام خلال الأسبوع على الأكثر مرتين أو ثلاثة، والدجاج من المواد الغذائية الغنية بالبروتين المفيدة لبناء الجسم والعظام والعضلات خاصة للأطفال، ومن خلال السطور التالية سنقدم لك طريقة عمل دجاج مشوي بتتبيلة زبادي والبهارات العربية على الفحم. طريقة تتبيلة الدجاج المشوي بالبهارات العربي والزبادي دجاجة بحجم كيلو ونصف مقطعة إلى نصفين بالطول. ربع كوب من عصير الليمون. ثمرة كبيرة من الطماطم المبشورة. ثمرة بصل كبيرة مبشورة. عدد 2 فص ثوم مفروم. كوب كبير من الزبادي. ملعقة كبيرة من البابريكا. ملعقة صغيرة من الكاري. عدد 6 ملاعق كبيرة من زيت زيتون. ملعقة كبيرة ثوم مفروم. ملعقة كبيرة كزبرة ناعمة. ملعقة صغيرة كمون. ملعقة صغيرة حبهان مطحون. ملعقة صغيرة روز ماري مطحون. ملح وفلفل أسود على حسب الرغبة. ملعقة كبيرة زنجبيل ناعم. ملعقة صغيرة أو كبيرة شطة. خطوات تحضير دجاج مشوي بتتبيلة الزبادي يتم غسل الدجاج بالماء والملح والخل ثم جففي الدجاج جيدا بعد غسلها بالمناديل الورقية.

ثم باقي البهارات في وعاء الخلاط وتخفق معا كل من البصل وطماطم والثوم والكمون وكل مكونات الأخرى.

تخلط كل تلك مكونات التتبيلة في وعاء الخلاط حتى تتجانس تماما ويكون لديك مزيج سلسل ويضاف عليه الزبادي.

وتخفق كل مكونات معا بالزبادي وتضاف على الدجاجة وتدهن من الداخل تحت الجلد بالكامل حتى تتشرب دجاجة كل تتبيلة.

تترك بها لمدة عدة ساعات في الثلاجة حتى تتشرب كل المكونات جيدا وتكون جاهزة للشوي، ويتم شويها على الفحم.

أو توضع في صينية بالتتبيلة في الفرن وتغطى بورق فويل أو المونيوم لمدة ثلث ساعة ثم يزال الورق وتوضع تحت الشواية. طريقة تتبيلة الدجاج المشوي بالبهارات العربي والزباديخطوات تحضير دجاج مشوي بتتبيلة الزبادي الوسوم

الدجاج المشوي بتتبيلة العربية على الفحم أو في الفرن تكون للدجاج تتبيلة مخصصة حتى تنضج مع تجنب أن تجف الدجاجة وتصبح يابسة بعد تسويتها لأن تتبيلة الدجاج المشوي تحتوي على مكونان مهمان للدجاج وهو أما توافر الحليب أو الزبادي لأن لديهم القدرة في جعل لحم الدجاج طري مهما طال الوقت في التسوية، وأما عن الطعم فباقي البهارات هي التي تمنح الدجاجة الطعم الرائع للشواء، فالدجاج المشوي من الأطباق اللذيذة والمميزة جدا ولا يمكن الاستغناء عنها في موائد الطعام خلال الأسبوع على الأكثر مرتين أو ثلاثة، والدجاج من المواد الغذائية الغنية بالبروتين المفيدة لبناء الجسم والعظام والعضلات خاصة للأطفال، ومن خلال السطور التالية سنقدم لك طريقة عمل دجاج مشوي بتتبيلة زبادي والبهارات العربية على الفحم. طريقة تتبيلة الدجاج المشوي بالبهارات العربي والزبادي دجاجة بحجم كيلو ونصف مقطعة إلى نصفين بالطول. ربع كوب من عصير الليمون. ثمرة كبيرة من الطماطم المبشورة. ثمرة بصل كبيرة مبشورة. عدد 2 فص ثوم مفروم. كوب كبير من الزبادي. ملعقة كبيرة من البابريكا. ملعقة صغيرة من الكاري. عدد 6 ملاعق كبيرة من زيت زيتون. ملعقة كبيرة ثوم مفروم. ملعقة كبيرة كزبرة ناعمة. ملعقة صغيرة كمون. ملعقة صغيرة حبهان مطحون. ملعقة صغيرة روز ماري مطحون. ملح وفلفل أسود على حسب الرغبة. ملعقة كبيرة زنجبيل ناعم. ملعقة صغيرة أو كبيرة شطة. خطوات تحضير دجاج مشوي بتتبيلة الزبادي يتم غسل الدجاج بالماء والملح والخل ثم جففي الدجاج جيدا بعد غسلها بالمناديل الورقية.

ثم باقي البهارات في وعاء الخلاط وتخفق معا كل من البصل وطماطم والثوم والكمون وكل مكونات الأخرى.

تخلط كل تلك مكونات التتبيلة في وعاء الخلاط حتى تتجانس تماما ويكون لديك مزيج سلسل ويضاف عليه الزبادي.

وتخفق كل مكونات معا بالزبادي وتضاف على الدجاجة وتدهن من الداخل تحت الجلد بالكامل حتى تتشرب دجاجة كل تتبيلة.

تترك بها لمدة عدة ساعات في الثلاجة حتى تتشرب كل المكونات جيدا وتكون جاهزة للشوي، ويتم شويها على الفحم.

أو توضع في صينية بالتتبيلة في الفرن وتغطى بورق فويل أو المونيوم لمدة ثلث ساعة ثم يزال الورق وتوضع تحت الشواية. طريقة تتبيلة الدجاج المشوي بالبهارات العربي والزباديخطوات تحضير دجاج مشوي بتتبيلة الزبادي

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