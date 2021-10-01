اصنعي كريم الخميرة والنشا وتمتعي ببشرة بيضاء وخدود ممتلئ وجميلة

كريم الخميرة والنشا ، من الكريمات الجميلة التي تجعل مظهر الوجه رائع وجميل، كما يمنح البشرة الترطيب والنعومة ويحميها من الجفاف، وهو يمتلك خصائص رائعة تساعد على التخلص من البكتيريا والفطريات التي تتراكم داخل المسام فتسبب الدهون والبثور، ويعطي الوجه النضارة والحيوية ويجدد خلايا الدم، كما يستخدم كمرطب طبيعي رائع للبشرة ويقضي على الهالات السوداء والانتفاخ تحت العين، كما يحتوي على العديد من العناصر الجمالية المفيدة لصحة البشرة، حيث يتغلغل داخل البشرة بقوة رهيبة تعمل على تبييض البشرة وحمايتها من التلف، وسوف نتعرف على طريقة عمل كريم الخميرة والنشا السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد ونفخ الخدود بطريقة فعالة وجميلة بخطوات بسيطة وسهلة وبدون تكلفة. مكونات كريم الخميرة والنشا السحري مكونات كريم الخميرة والنشا السحري يتكون الكريم من عدة مكونات بسيطة تساعد على عمل كريم رائع بالمنزل سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الخميرة والنشا السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل طبيعي وهى كالتالي:- نحضر طبق ونضع جميع المكونات، ثم نقوم بخلطهم جيداً مع بعض حتى يصبح مثل الكريم تماماً.

ثم نضع الكريم في علبة صغيرة ونحتفظ به في الثلاجة لحين الاستخدام.

بعد ذلك نقوم بوضع الكريم يومياً على البشرة حتى نحصل على أروع النتائج. فوائد كريم الخميرة والنشا للبشرة يحتوي الكريم على فوائد عظيمة تعمل على تنشيط خلايا البشرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يساعد على تنعيم البشرة. يقي من الشيخوخة المبكرة والخطوط البيضاء. يساعد على توحيد لون البشرة. يساعد على التخلص من البقع الداكنة والتصبغات. كما يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة. يساعد على تفتيح لون البشرة. يعمل على تجديد خلايا البشرة. كما يقضي على الهالات السوداء حول العين. يعمل على غلق المسام الواسعة التي تتركم عليها الدهون. يعمل كمقشر طبيعي للبشرة لإزالة الخلايا الميتة. يستخدم كمرطب طبيعي رائع للبشرة ويقضي على الاسمرار. يزيل حبوب الشباب التي تزعج الكثير من الناس. طريقة عمل كريم الخميرة والصبار لتبييض البشرة نحضر طبق ونضع ملعقة صغيرة من الخميرة البيرة، وملعقة صغيرة من جل الصبار ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف ماء الودر بالتدريج حتى يتكون لدينا خليط سائل، نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند ونقلبهم مع بعض جيداً.

ندهن الكريم على الوجه لمدة 15 دقيقة ونتركه حتى يجف، ثم نقوم بغسله بالماء البارد. كريم الخميرة وماء الورد لإزالة التجاعيد نحضر طبق ونضع ملعقة كبيرة من الخميرة وملعقة كبيرة من العسل، وملعقتين من ماء الورد ونقلبهم مع بعض. نقوم بتوزيع الكريم على الوجه بالتساوي ونتركه لمدة ساعة، ثم نقوم بفرك الوجه جيداً حتى نتخلص من الكريم. نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين النتائج بنفسك. طريقة عمل كريم الخميرة والصبار لتبييض البشرةكريم الخميرة وماء الورد لإزالة التجاعيد الوسوم

كريم الخميرة والنشا ، من الكريمات الجميلة التي تجعل مظهر الوجه رائع وجميل، كما يمنح البشرة الترطيب والنعومة ويحميها من الجفاف، وهو يمتلك خصائص رائعة تساعد على التخلص من البكتيريا والفطريات التي تتراكم داخل المسام فتسبب الدهون والبثور، ويعطي الوجه النضارة والحيوية ويجدد خلايا الدم، كما يستخدم كمرطب طبيعي رائع للبشرة ويقضي على الهالات السوداء والانتفاخ تحت العين، كما يحتوي على العديد من العناصر الجمالية المفيدة لصحة البشرة، حيث يتغلغل داخل البشرة بقوة رهيبة تعمل على تبييض البشرة وحمايتها من التلف، وسوف نتعرف على طريقة عمل كريم الخميرة والنشا السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد ونفخ الخدود بطريقة فعالة وجميلة بخطوات بسيطة وسهلة وبدون تكلفة. مكونات كريم الخميرة والنشا السحري مكونات كريم الخميرة والنشا السحري يتكون الكريم من عدة مكونات بسيطة تساعد على عمل كريم رائع بالمنزل سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية. مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الخميرة والنشا السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل طبيعي وهى كالتالي:- نحضر طبق ونضع جميع المكونات، ثم نقوم بخلطهم جيداً مع بعض حتى يصبح مثل الكريم تماماً.

ثم نضع الكريم في علبة صغيرة ونحتفظ به في الثلاجة لحين الاستخدام.

بعد ذلك نقوم بوضع الكريم يومياً على البشرة حتى نحصل على أروع النتائج. فوائد كريم الخميرة والنشا للبشرة يحتوي الكريم على فوائد عظيمة تعمل على تنشيط خلايا البشرة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- يساعد على تنعيم البشرة. يقي من الشيخوخة المبكرة والخطوط البيضاء. يساعد على توحيد لون البشرة. يساعد على التخلص من البقع الداكنة والتصبغات. كما يحمي البشرة من أشعة الشمس الضارة. يساعد على تفتيح لون البشرة. يعمل على تجديد خلايا البشرة. كما يقضي على الهالات السوداء حول العين. يعمل على غلق المسام الواسعة التي تتركم عليها الدهون. يعمل كمقشر طبيعي للبشرة لإزالة الخلايا الميتة. يستخدم كمرطب طبيعي رائع للبشرة ويقضي على الاسمرار. يزيل حبوب الشباب التي تزعج الكثير من الناس. طريقة عمل كريم الخميرة والصبار لتبييض البشرة نحضر طبق ونضع ملعقة صغيرة من الخميرة البيرة، وملعقة صغيرة من جل الصبار ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف ماء الودر بالتدريج حتى يتكون لدينا خليط سائل، نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند ونقلبهم مع بعض جيداً.

ندهن الكريم على الوجه لمدة 15 دقيقة ونتركه حتى يجف، ثم نقوم بغسله بالماء البارد. كريم الخميرة وماء الورد لإزالة التجاعيد نحضر طبق ونضع ملعقة كبيرة من الخميرة وملعقة كبيرة من العسل، وملعقتين من ماء الورد ونقلبهم مع بعض. نقوم بتوزيع الكريم على الوجه بالتساوي ونتركه لمدة ساعة، ثم نقوم بفرك الوجه جيداً حتى نتخلص من الكريم. نقوم بغسل الوجه بالماء البارد وسوف تلاحظين النتائج بنفسك. طريقة عمل كريم الخميرة والصبار لتبييض البشرةكريم الخميرة وماء الورد لإزالة التجاعيد

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