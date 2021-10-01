طريقة عمل ديك رومي في الفرن بكل سهولة بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل ديك رومي أظهر لهم أفضل طريقة لعمل الديك الرومي المشوي في الفرن بوصفة رائعة. مع اقتراب عطلة عيد الميلاد ، استعدوا لتحضير أشهى الأطباق وفريدة من نوعها ، ومن أهم الأطباق التي تقدم في هذه المناسبة والاحتفال “الديك الرومي” ، نتعلم اليوم كيفية صنع الديك الرومي المشوي في الفرن.

ديك رومي كبير حوالي 8 كيلوجرامات.

ملح وفلفل أسود.

200 جرام من الزبدة.

بصلة صفراء مُقطعة إلى أرباع.

حزمة من الكرفس المقطع.

ثمرتان من الجزر المقطع.

حزمة من البقدونس المقطع.

ملعقتان كبيرتان من الزعتر الأخضر.

ملعقتان كبيرتان من الروز ماري الأخضر.

ثمرتان برتقال.

السبع بهارات.

حزمة من البصل الأخضر المقطع.

4 ملاعق كبيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

طريقة عمل ديك روميخطوات عمل الديك الرومي في المنزل

اغسل الديك الرومي من الداخل بالملح والماء. نفرك الديك الرومي بالليمون ونرشه بالملح. ضعي البصل والجزر والكرفس والبصل الأخضر ، ولفي تجويف الديك الرومي بورق القصدير ، واربطي الأرجل بحبل المطبخ. دسها حول رقبتك بالبقدونس واربطها. تُدهن الزبدة من الداخل والخارج من الديك الرومي ، وتُرش بالملح والفلفل الأسود ، وتُرش الزبدة تحت الجلد.

يُضاف مزيج من الثوم والزعتر وإكليل الجبل ضع الديك الرومي على طبق كبير ، بحيث يكون جانب الصدر لأسفل يُضاف مزيج من الزعتر وإكليل الجبل وقشر البرتقال والليمون المبشور على الديك الرومي ، قم بعصر البرتقال والليمون على الديك الرومي. ضعي الخضار حول الديك الرومي ولفّيه بورق قصدير ضع الديك الرومي في فرن على حرارة 205 درجة مئوية لمدة نصف ساعة على الأقل.

خفضنا درجة حرارة الفرن إلى 149 درجة مئوية وتركناها لمدة ساعتين ، ثم خفضنا درجة الحرارة إلى 107 درجة مئوية وتركناها لمدة ساعة ونصف على الأقل ، ثم دهنناها بالعسل وأعدناها إلى الفرن مرة أخرى. عند التحميص ، يتم تقديم السائل الموجود في قاع الصينية إلى الديك الرومي كل نصف ساعة ، ثم نعيده مرة أخرى حتى ينضج تمامًا. انزع ورق الألمنيوم وضعه تحت الشواية حتى يصبح لونه ذهبياً بشكل جميل.