فطائر سريعة بدون تخمير للفطور بالمقلاة لذيذ ومميزة في 10 دقائق

فطائر سريعة بدون تخمير ، من ألذ وأشهى وأسهل أنواع الفطائر والمعجنات والتي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تحظى بإقبال الكثير، كما أن طريقة تحضيرها سهلة ولا تتطلب وقت تخمير، ولا مجهود، ولا فرن، لذلك فهي تصلح للفطور، وفي الأوقات الطارئة أيضاً، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، نظراً لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، بالإضافة إلى أنها تمد الجسم بالطاقة والحيوية والنشاط، وتبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما لها من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة الفطائر السريعة لجوع آخر الليل سوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سنتعرف في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على مكونات فطائر سريعة بدون تخمير وطريقة تحضيرها بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر سريعة بدون تخمير

تتكون فطائر سريعة بدون تخمير من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

بيضة.

2 كوب من الحليب.

كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الشبت المفروم ناعم.

2 كوب ونصف من الدقيق بما يعادل 300 جم.

زيت نباتي للطهي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطائر سريعة بدون تخمير بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البيضة، ثم نخفقها جيداً. ثم نضيف إليها الحليب والملح والسكر وزيت الزيتون والشبت، ثم نخلطهم جيداً. ثم نضيف الدقيق ونخلط جيداً بالمضرب اليدوي حتى يختفي الدقيق ويتجانس الخليط. بعد ذلك نضيف الشبت المفروم ناعم أو البقدونس المفروم ناعم ونخلط جيداً. ثم نضع مقلاة على نار هادئة، ثم نتركها تسخن، ثم ندهنها بالزيت النباتي. ثم نسكب مقدار من العجين بحيث يغطي أرضية المقلاة ونقوم بطهوها لمدة دقيقتين وعندما تجف الفطيرة نقلبها على الجهة الأخرى، ثم نضيف إليها الزيت وعندما تحمر من أسفل نقلبها على الجهة الأخرى ونتركها حتى تحمر، ثم نرفعها من المقلاة. بعد ذلك نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية. ثم نقدم الفطائر في طبق التقديم. وبالهنا والشفا.

طريقة أخرى لإعداد فطائر سريعة بدون تخمير

يمكننا إضافة البيض على الفطائر أثناء الطهي لزيادة القيمة الغذائية للفطائر، وهي كالآتي: