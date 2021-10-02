طريقة عمل بسكويت العشر دقائق بخطوات سريعة جداً وبسيطة

يمكننا تحضير بسكويت العشر دقائق بالمنزل بمكونات سهلة وبسيطة، هذا النوع من البسكوت لا يحتاج إلي وقت كثير لعمله وأيضاً لا يحتاج إلي مجهود أو تعب، فهو يحضر بطريقة سريعة لا تأخذ سوي بضع من الدقائق، فالكثير يفضل تناول بعض من الحلويات بجانب كوب الشاي، لذلك هو أفضل أنواع البسكويت الذي يتم تناوله بجانب كوب من الشاي أو القهوة أو يمكن تناوله بجانب الحليب، فهو يتميز بقوام هش ويذوب بالفم، يمكن تقديمه في كثير من المناسبات مثل الأفراح والأعياد وذلك لسهولة تحضيره، وهناك العديد من أنواع البسكويت الذي يتم تحضير مثل بسكويت النشادر وبسكويت جوز الهند وأنواع أخرى كثيرة ومتنوعة تمتاز أيضاً بمذاق رائع وجميل، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط طريقة لعمل بسكويت العشر دقائق بالمنزل والطعم أكثر من رائع.

مكونات عمل بسكويت العشر دقائق

يتكون البسكوت من مكونات بسيطة جداً ومغذية وهي كما يلي:-

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من الزيت.

كوب ونصف من الدقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

طريقة التحضير

يتم تجهيز بسكويت العشر دقائق بخطوات بسيطة وسريعة هي كما يلي:-

نستخدم طبق متوسط الحجم، ونضع به البيض مع السكر ثم نضيف الفانيليا. ثم نقلب المكونات معاً بشكل جيد باستخدام المضرب اليدوي، حتي يذوب السكر وتتجانس المكونات. نخلط المكونات الجافة وهي الدقيق والبيكنج بودر ونقلب، ثم يضاف خليط الدقيق إلي المكونات السابقة. نعجن المكونات باليد، حتي تتكون لدينا عجينة ملساء وطرية وغير ملتصقة بالأيدي. يمكننا تقسيم العجين إلي نصفين وإضافة ملعقة من الكاكاو إلي النصف الأول للحصول على بسكويت بنكهة الكاكاو حسب الرغبة.

طريقة تشكيل وتسوية العجينة

يتم تشكيل العجينة باتباع الخطوات الآتية:-

نشكل العجينة إلي كرات صغيرة الحجم، ثم نرصها في صينية مبطنة بورق الزبدة.

ثم نستخدم طرف قطاعة البسكويت الدائرية ونضغط بها علي قطع البسكويت من أعلى.

يدخل الفرن (يكون مسخن مسبقاً) ويترك البسكوت حتي يأخذ اللون الذهبي من الأسفل، يأخذ حوالي 15 إلي 20 دقيقة حتي ينضج.

يقدم بألف هنا وشفا مع الشاي أو القهوة.

أسرار نجاح عمل البسكوت بالمنزل

هناك بعض الخطوات يجب اتباعها عند تحضير البسكوت بالمنزل وهي كما يلي:-

يختلف كل نوع دقيق عن الآخر، لذلك يفضل عند عمل البسكوت اختيار الدقيق متعدد الاستخدامات.

يفضل استخدام البيكنج بودر الطازج ويفضل استخدامه بكميات محدودة.

يجب أنت تكون المكونات المستخدمة بدرجة حرارة الغرفة، نخرجها قبل الاستخدام بربع ساعة من الثلاجة.

يفضل استخدام ورق الزبدة، لتبطين الصينية المستخدمة لعمل البسكوت.

يجب أن يكون الفرن ساخن، يفضل تسخينه قبل البدء في تجهيز عجينة البسكوت.

طريقة عمل بسكوت النعناع

يتم تحضير بسكوت النعناع بالمنزل بالخطوات الآتية:-

نستخدم طبق متسع ونضع به حوالي 80 جرام زبدة مع حوالي 80 جرام سكر.

ثم نخلط المكونات معا بشكل جيد باستخدام المضرب اليدوي.

نضيف بيضة واحدة ثم نخلط المكونات مرة أخرى، ثم نضيف حوالي 160جرام من الدقيق مع ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نخلط المكونات حتي تتكون لدينا عجينة طرية ومتماسكة، ثم نضيف إليها ملعقة صغيرة من النعناع المفروم ونخلط المكونات حتي تتجانس تماماً.

نشكل البسكوت على شكل دوائر صغيرة في الحجم، ثم نضعها في صينية مبطنة بورق الزبدة.

توضع في فرن ساخن علي درجة حرارة 180درجة مئوية لمدة عشر دقائق، ويقدم بألف هنا شفا.

طريقة عمل بسكويت الفانيليا

يتم تحضير بسكويت الفانيليا بطريقة بسيطة هي كما يلي:-