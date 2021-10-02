البسبوسة المرملة والطرية اعمليها بخطوات سهلة وبسيطة مثل المحلات، البسبوسة تعتبر أجمل من الحلويات المنزلية، لأنها تتميز بمذاق ورونق خاص، ورائحة جذابة، تجعل جميع الأشخاص يقبلون على شرائها بكثرة، ولكن بعض الأمهات تريد معرفة السر، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل البسبوسة الجاهزة.

تعتمد مكونات عمل البسبوسة على دقيق السميد والسمن والحليب والشربات، وتعتبر مكوناتها بسيطة ومتواجدة في كل منزل، وتعد خطوات تحضيرها سهلة وبسيطة وسوف نذكر لكم بالتفصيل مكونات عمل البسبوسة وخطوات تحضيرها.

عبوة من البسبوسة الجاهزة البودر.

120 جرام من السمن السائل.

كأس صغير من الحليب.

كوب صغير من الزبادي.

ربع ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

امزجي السمن مع عبوة البسبوسة جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. ثم ضيفي الحليب، ومقدار الزبادي إلى خليط البسبوسة تدريجيا، ثم امزجي المكونات حتى يتكون خليط كثيف. بعد ذلك احضري قالب خاص بالبسبوسة، ثم ادهنيه بقليل من السمن، ثم سخني الفرن. وزعي خليط البسبوسة في القالب بشكل متساوي، ثم ضعيه في الفرن لمدة نصف ساعة، حتى تنضج البسبوسة تماما. بعد ذلك اسكبي الشربات على سطح البسبوسة، ثم اتركيها جانبا لمدة 120 دقيقة، حتى تصبح البسبوسة الجاهزة جاهزة للتقديم.

طريقة عمل البسبوسة مقادير البسبوسةطريقة تحضير البسبوسةطريقة عمل شربات البسبوسة

المكونات:

كأسان من السكر الأبيض.

نصف لتر من الماء.

نصف ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة.

امزجي الماء مع السكر جيدا، ثم ضعيهم في وعاء حراري على النار،ثم اتركيهم حتى يصلوا إلى الغليان. ثم اسكبي عصير الليمون إلى خليط السكر، ثم قلبيه واتركيه لمدة دقيقة، حتى يصبح خليط كثيف. ضيفي الفانيلا إلى الخليط، ثم اتركي الخليط جانبا لبضع دقائق، حتى يصبح شربات البسبوسة الجاهزة جاهزة للاستخدام.

طريقة تحضير شربات البسبوسةطريقة عمل البسبوسة بدون زبادي

مقادير البسبوسة بدون زبادي

كأس كبير من دقيق السميد.

100 جرام من بشر جوز الهند.

كأس كبير من السكر.

كوب كبير من الحليب المجفف.

كأس كبير من الماء.

50 جرام من زيت الذرة.

ربع ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

امزجي السكر مع مقدار جوز الهند، والسميد جيدا في وعاء مناسب للخلط. ثم ضيفي إليهم الحليب المجفف، والبيكنج باودر، ثم اخلطيهم لمدة 6 دقائق، حتى يتكون خليط متجانس. بعد ذلك ضيفي باقي المكونات إلى خليط السكر، ثم قلبي المكونات حتى يتكون خليط مثل العجينة. اسكبي الخليط في صينية مدهونة بقليل من الطحين، ثم اتركيها جانبا لمدة 60 دقيقة. ثم ضعي البسبوسة في الفرن لمدة نصف ساعة، ثم اتركيها حتى تنضج.

خطوات تحضير البسبوسة بدون زبادي

وهكذا قد وضحنا لكم من خلال هذا المقال مكونات عمل البسبوسة وخطوات تحضيرها وطريقة عمل البسبوسة بدون زبادي.