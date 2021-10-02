صينية البطاطس بالدجاج حضريها بأبسط المكونات وألذ طعم

يعد تقديم صينية البطاطس بالدجاج ، من الآكلات اللذيذة والسهلة والسريعة في التحضير، وتعتبر الفراخ هي من الأطباق الخفيفة واللذيذة التي يتم تقديمها مع الخضار بمختلف أنواع وهي من الأطباق التي تقدم مع الأرز الأبيض، وتصبح من الوجبات الغذائية التي يمكن تقديمها في الغداء، وهذه الوجبة من الأكلات المصرية التي لا يخلو منها أي بيت مصري، ويمكن تقديمها كطبق رئيسي في العزائم أو المناسبات، فهي وجبة لذيذة وسريعة ويعشقها الكثير من الكبار والصغار، ويعتبر الدجاج من الأكلات التي تحتوي علي البروتين وكثير من العناصر الغذائية المهمة للجسم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام أبسط الخطوات لعمل صينية البطاطس بالدجاج بمكونات بسيطة جداً.

مكونات عمل صينية البطاطس بالدجاج

تحتوي صينية الفراخ علي مكن بسيطة وبسيطة هي كما يلي:ـ

1 دجاجة مقطعة ومنزوعة الجلد.

نصف كيلو بطاطس شرائح.

نصف كيلو طماطم مقطع مكعبات.

3 حبات من البصل مقطع شرائح.

2 قرن من الفلفل الأخضر.

ملعقة صغيرة فلفل أخضر.

ملعقة صغيرة كزبرة .

2 ملعقة كبيرة زيت

ملعقة صغيرة زعتر.

1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة كزبرة.

طريقة التحضير

يتم تحضير صينية البطاطس بالدجاج بنكهة لذيذة وطعم رائع باتباع الخطوات الآتية:ـ

نقوم بتقطيع الدجاج إلي أجزاء صغيرة، ثم يغسل جيداً بالماء والملح. ثم توضع مقلاة علي نار متوسطة ثم نضيف إليها المادة الدهنية الزيت، ثم نتركه لكي يسخن جيداً. نقوم بإضافة شرائح البصل والفلفل الأخضر، ثم نقلب حتي يذبل البصل والفلفل الأخضر. ثم نقوم بإضافة البهارات الفلفل الأسود والكزبرة والزعتر ونقلب المكونات، ثم تضاف قطع الدجاج ونقلبها مع البصل حتي يأخذ البصل اللون الذهبي. يضاف إليها الطماطم المقطع مكعبات وشرائح البطاطس، ونقلب جميع المكونات حتي تتجانس. ثم نضيف إليها 2 كوب من الشوربة أو مرقة الدجاج.

طريقة التسوية

يتم تسوية صينية الفراخ كالآتي:ـ