أسهل وصفة لعمل خبز البرجر الهش الطري بدون زبدة أو بيض في البيت بسهولة

خبز البرجر، من الوصفات السهلة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ مع البرجر.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خبز البرجر.

مكونات خبز البرجر

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة المميزة ومكوناتها بسيطة للغاية واقتصادية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

كوبين من الحليب الدافئ أو ٥٠٠ ملل.

ملعقة كبيرة ونصف من الخميرة الفورية.

ملعقة خل أبيض.

وملعقة كبيرة سكر.

نصف كوب زيت أو ١١٠ ملل.

خمس أكواب من الدقيق أو ٧٠٠ جرام.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل خبز البرجر وطريقة تحضيرها كالتالي: