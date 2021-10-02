فطائر الجبنة في الفرن سر أسهل طريقة عمل فطائر الجبنة السورية بالخطوات

فطائر الجبنة في الفرن هشة وطرية وخفيفة، تناسب يوما طويلا خارج المنزل، ويمكنك تناولها كوجبة فطور لذيذة وشهية، تمنحك الطاقة اللازمة لبدء يومك، قبل الذهاب إلى العمل، كما أنها تناسب أطفالك في يوم دراسي طويل، حيث يمكنك وضعها برفقتهم في اللانش بوكس أو علبة الغذاء الخاصة بهم، وسوف تندهشين أنها محتفظة بجودتها طيلة اليوم، بالإضافة إلى إمكانية التنويع في حشواتها فيمكنك اتباع خطوات طريقة عمل فطائر الجبنة، أو طريقة عمل فطائر الشيكولاتة أو حتى طريقة الكرواسون الملون منال العالم، للتحلية بدلا من شراء الحلوى، من خارج المنزل. كما يمكنك تجربة طريقة كرواسون بالجبنة منال العالم، بدلا من طريقة عمل فطائر الجبنة في المقلاة.

هناك العديد من أنواع الفطائر والمخبوزات، ليست بالجبنة فقط، وإنما يمكنك عملها بأكثر من طريقة وتحمل أكثر من اسم، فعلى سبيل المثال يمكنك تحضير، طريقة عمل الشابورة الهشة، أو طريقة عمل معجنات الأقماع، أو من المطبخ التركي طريقة عمل فطائر تركية، ومن المطبخ الياباني فطائر اللبنة بالعجينة اليابانية، ومن المطبخ السوري طريقة عمل فطائر الجبنة السورية، أو تجربة فطائر سريعة بدون فرن، بعيدا عن طريقة فطائر الجبن المقلية، كلها طرق متنوعة لتحضير الفطائر، وفقط تختلف في طريقة التحضير والمقادير المستخدمة.

ثلاث أكواب من الدقيق.

ملعقتان كبيرتان من اللبن البودر.

2 ملعقة كبيرة زبادي.

ملعقتان كبيرتان خميرة.

½ ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة كبيرة زبدة.

¼ كوب زيت زيتون.

ملعقة صغيرة سكر.

ماء دافيء حسب الاحتياج.

جبنة مثلثات أو جبنة فيتا أو جبنة موزاريلا في المنزل على طريقة الشيف منال العالم.

على طريقة الشيف منال العالم. حزمة بقدونس مقطعة صغيرة.