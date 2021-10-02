أسهل طريقة لعمل البرجر بمكونات اقتصادية بطعم لذيذ مثل الجاهز

طريقة عمل البرجر من أهم الأسئلة التي تبحث عنها الامهات دائما، وهذا بعد أن أصبحنا لا يمكننا أن يمر اليوم علينا دون تناول البرجر، ولهذا نحن سنوفر لكم أبسط و أسهل طريقة لتحضير البرجر اللذيذ جدا مثل الجاهز تماما، هذه الوجبة التي يفضلها الكبار والصغار فهي من ضمن المأكولات المفضلة لدى الكثيرين تناولوها بصفة دائمة في المطاعم الخارجية، و يتم توفيره في جميع الأماكن ولكن اليوم بطريقة بسيطة جدا وبمكونات اسهل مما يمكن داخل المنزل سوف نحضر البرجر الرائع كل ما عليكي يا عزيزتي أن تتبعي الطريقة من المكونات التي سوفت نستعين بها خلال مقالنا هذا.

هناك العديد من الطرق لعمل البرجر، ولكن نحن سنعرض لكم طريقة المحلات وسوف نبدأ بالمكونات وهي:-

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

خمس ملاعق من الفول الصويا و يفضل أن يكون منقوع.

2 بصلة مفرومة.

نصف ملعقة من الملح.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

طماطم شرائ

فلفل رومي شرائح.

نصف ملعقة من الثوم البورد.

نصف ملعقة من البقدونس المفروم.

2 من البيض كمية من الكاتشب.

كمية من المستردة.

مايونيز حسب الرغبه شرائح جبنة.

وفي وعاء واسع نقوم باضافة الفول الصويا مع اللحمة.

ثم نضيف الفلفل الأسود مع الثوم البودر.

ثم نضيف البقدونس والبيض والبصل.

تمزج جميع المكونات جيدا.

و نبدأ بإضافتها في الكبة الكهربائية حتي يتم خلطهم جيدا وفرمه.

ثم نقوم بإخراجه من الكبه ونضعهم في وعاء آخرا.

يفضل أن يقوم بوضعها في الثلاجة على الأقل لمدة ساعتين حتى تتماسك جميع المقادير.

وبعد انتهاء هذه المدة نقوم باستخراج كمية اللحم التي تتواجد في الثلاجة.

نبدأ بالتشكيلات بالطريقة التي نرغب فيها بالاحجام التي نرغب فيها على شكل البرجر.

ثم نستعين ايضا بقطاعة البرجر حتى نحصل عليه بشكل دائري مميز.

نبدأ بأضافة القليل من الزيت النباتي ولكن يفضل أن يتم طهي على الجريل فهي لا تاخذ زيت زياد كبيرة.

وسوف تعطي مميزاته وبعد ذلك نقوم باخراج الكمية جميع.

ونبدأ بتحضير الخبز ثم نقوم بداخلها البرجر مع اضافة الخس.

ثم نضيف طبقة من الجبن وشريحة من الطماطم والفلفل الرومي.

ومن هنا نكون قد عرضنا لكم خطوات عمل البرجر باللحمة مثل المطاعم.