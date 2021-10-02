طريقة عمل الزيتون المخلل البيتي الجاهز زي محلات الطرشي البلدي

طريقة عمل مخلل الزيتون هي شجرة عظيمة مقدسة مباركة وثمارها مباركة ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم وتعتبر ثروة قيمة لدي من يمتلكها منها يستخلص الزيت البكر من حبات الزيتون وتعتبر واحة سيوه هي أكبر الأراضي التي تحتوي على عدد كبير من أشجار الزيتون وتأتي بالمرتبة الثانية مدينة مرسي مطروح التي تزرع مساحات كبيرة من الأطنان وتعتمد على رويها بمياه الأمطار. طريقة عمل الزيتون المخلل طريقة عمل الزيتون المخلل يدخل الزيتون في أعداد الكثير من الأكلات مثل جميع أنواع البيتزات والمعكرونات والمعجنات وينصح خبراء التغذية العلاجية بتناوله بصفه يومية لما يحتويه على فوائد عديدة يحتوي على كميات كبيرة من المعادن والملاح التي يحتاجها الجسم، الزيتون به نسب مختلفة من الأحماض الأمنية والبوتاسيوم، يحتوي على مضادات الأكسدة، فيتامين أ، هـ، يحتوي على حمض الأوليك، يقوي المناعة لدي الكبار والصغار، يقلل نسبة الكوليسترول الضارة بالجسم، يعمل على تقوية الذاكرة الكثير من السيدات يفضلن تخلل أكبر كمية لتناوله على مدار السنة ويوجد طرق مختلفة لتخليله وفي شهر رمضان تحديداً يعشق البعض شرائه من محلات الطرشي الشعبية لتميز طعمه سواء كان بمفرده أو مع مخلل مشكل. طريقة عمل الزيتون المخلل البيتي طريقة عمل الزيتون المخلل البيتي المكونات اثنان كيلو زيتون حبة كبيرة.

كوب ملح ناعم.

كيلو ليمون معصور.

قشور الليمون.

ثلاث حبات جزر مبشورة.

نصف كيلو فلفل حار مشكل أحمر و أخضر.

خمس ورقات غار ( لوري ).

خمس ملاعق كبيرة زيت زيتون أو نباتي.

برطمان مناسب زجاج أوبلاستك. طريقة التحضير أغسلي الزيتون لإزاله أي أتربه أو اتساخات.

صفي من الماء أصنعي أربع شقوق في كل حبة.

ضعي الزيتون في ماء ويتم تغيره لمده ثلاث أيام يومياً.

حتي يتم أزاله المرارة التي بداخله بالكامل.

ضعي طبقات من الجزر والفلفل وقشور الليمون بالتساوي.

أضيفي ورقات الغاربين الطبقات لحفظة لفترات طويلة.

اكبسي الزيتون لأخراج أي هواء صبي عصير الليمون.

قومي بأعداد محلول الملح وأضيفي كمية مناسبة من الماء.

ضعي الملح على الماء وقلبيه جيداً حتي يذوب تماماً الملح.

صبي المحلول بحرص وأضيفي الزيت لعميل على حفظه لفترات طويلة.

أغلقي البرطمان بأحكام وضعيه في مكان مناسب ويترك شهر ونصف حتي يتم نضجه. الوسوم

طريقة عمل مخلل الزيتون هي شجرة عظيمة مقدسة مباركة وثمارها مباركة ذكرها الله عز وجل في القرآن الكريم وتعتبر ثروة قيمة لدي من يمتلكها منها يستخلص الزيت البكر من حبات الزيتون وتعتبر واحة سيوه هي أكبر الأراضي التي تحتوي على عدد كبير من أشجار الزيتون وتأتي بالمرتبة الثانية مدينة مرسي مطروح التي تزرع مساحات كبيرة من الأطنان وتعتمد على رويها بمياه الأمطار. طريقة عمل الزيتون المخلل طريقة عمل الزيتون المخلل يدخل الزيتون في أعداد الكثير من الأكلات مثل جميع أنواع البيتزات والمعكرونات والمعجنات وينصح خبراء التغذية العلاجية بتناوله بصفه يومية لما يحتويه على فوائد عديدة يحتوي على كميات كبيرة من المعادن والملاح التي يحتاجها الجسم، الزيتون به نسب مختلفة من الأحماض الأمنية والبوتاسيوم، يحتوي على مضادات الأكسدة، فيتامين أ، هـ، يحتوي على حمض الأوليك، يقوي المناعة لدي الكبار والصغار، يقلل نسبة الكوليسترول الضارة بالجسم، يعمل على تقوية الذاكرة الكثير من السيدات يفضلن تخلل أكبر كمية لتناوله على مدار السنة ويوجد طرق مختلفة لتخليله وفي شهر رمضان تحديداً يعشق البعض شرائه من محلات الطرشي الشعبية لتميز طعمه سواء كان بمفرده أو مع مخلل مشكل. طريقة عمل الزيتون المخلل البيتي طريقة عمل الزيتون المخلل البيتي المكونات اثنان كيلو زيتون حبة كبيرة.

كوب ملح ناعم.

كيلو ليمون معصور.

قشور الليمون.

ثلاث حبات جزر مبشورة.

نصف كيلو فلفل حار مشكل أحمر و أخضر.

خمس ورقات غار ( لوري ).

خمس ملاعق كبيرة زيت زيتون أو نباتي.

برطمان مناسب زجاج أوبلاستك. طريقة التحضير أغسلي الزيتون لإزاله أي أتربه أو اتساخات.

صفي من الماء أصنعي أربع شقوق في كل حبة.

ضعي الزيتون في ماء ويتم تغيره لمده ثلاث أيام يومياً.

حتي يتم أزاله المرارة التي بداخله بالكامل.

ضعي طبقات من الجزر والفلفل وقشور الليمون بالتساوي.

أضيفي ورقات الغاربين الطبقات لحفظة لفترات طويلة.

اكبسي الزيتون لأخراج أي هواء صبي عصير الليمون.

قومي بأعداد محلول الملح وأضيفي كمية مناسبة من الماء.

ضعي الملح على الماء وقلبيه جيداً حتي يذوب تماماً الملح.

صبي المحلول بحرص وأضيفي الزيت لعميل على حفظه لفترات طويلة.

أغلقي البرطمان بأحكام وضعيه في مكان مناسب ويترك شهر ونصف حتي يتم نضجه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الزيتون المخلل البيتي الجاهز زي محلات الطرشي البلدي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.