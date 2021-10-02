طريقة عمل كرات اللحم اللذيذة في المنزل بمكونات بسيطة في كل بيت

كرات اللحم ، من الأكلات ذات الشكل الفريد والمميز وكذلك ذات المذاق الرائع واللذيذ كما أن مكوناتها متوفرة في أغلب البيوت وطريقة تحضيرها أكثر من سهلة كما أنها لا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كرات اللحم في المنزل بكل سهولة.

مكونات كرات اللحم

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

800 جرام من اللحم المفروم.

بصلة متوسطة الحجم مقطعة.

ملعقة من الثوم المقطع مكعبات صغيرة.

ملعقة صغيرة من الكركم .

وملعقة صغيرة من البابريكا الحارة.

ملعقة صغيرة من الملح.

وملعقة ونصف من الزيت النباتي.

رشة فلفل أسود.

رشة زنجبيل.

نشا.

ويمكننا أكلها مع صوص طماطم أو بدون صوص طماطم.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كرات اللحم وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط جميع مكونات الوصفة جيدا مع بعضها البعض ما عدا النشا

وبعدما تختلط جميع المكونات جيدا وتتجانس جميع المكونات مع بعضها البعض نقوم بتكوير خليط اللحم إلي كور حسب الرغبة.

ثم نقوم بتغطية كرات اللحم بالنشا ثم نقوم بقليها بعد ذلك في الزيت الغزير.

وبعدما يتم قليها نقوم بوضعها في صوص الطماطم ويمكننا أكلها بعد قليها مباشرة بدون أي إضافات وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل صوص الطماطم

نقوم بتشويح بصلة مقطعة مكعبات مع ملعقة من الثوم المفروم حتي يتم تسويتهم.

ثم نقوم بعد ذلك بإضافة ثلاث أكواب من عصير الطماطم وملعقة كبيرة من الصلصة.

ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض ونستمر في التقليب من حين لآخر حتي تتم تسوية صوص الطماطم.

وبعدما تتم تسوية الصوص نصف فيه كرات اللحم لمدة ١٠ دقائق وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل المستردة

المكونات

المستردة كثير من الناس يفضل أكلها من دجاج كنتاكي ومكوناتها كالتالي:

كوب إلا ربع من الخردل المطحون (ويجب أن تكون حبوب الخردل صغيرة وليست ذات مذاق مر).

ربع كوب من الخل.

وربع كوب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة البصل.

ملعقة صغيرة من الكركم.

كذلك ربع ملعقة صغيرة من الملح.

وأيضا ربع ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من جنزبيل.

أولا نقوم بتقليب جميع المكونات مع بعضها البعض.

ثم نقوم بعد ذلك بعد خلطهم جيدا بضربهم في الخلاط أو بالهاند بلندر ويكون بعد ذلك جاهز للإستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل المايونيز

طريقة التحضير

يفضل بعض الناس تناول الطعام مع المايونيز ومكوناته كالتالي:

بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي:

نقوم بوضع جميع المكونات في إناء صغير أو برطمان.

ثم نقوم بضربهم بالهاند بلندر حتي نحصل علي شكل وقوام المايونيز.

ثم يكون بعد ذلك جاهز للاستخدام وبالهناء والشفاء.

طريقة عمل سلطة الطحينة

تتكون سلطة الطحينة من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها تؤكل مع العديد من المشويات ومنها صينية الدجاج بالثوم والليمون ومكوناتها كالتالي:

ربع كوب من الطحينة الخام.

3 فصوص ثوم مهروسين.

ملعقتان كبيرتان من الخل.

ملعقة من الزيت النباتي.

3 ملاعق من دقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

طريقة التحضير