المعجزة الربانية كريم الكركم والنشا السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع

كريم الكركم والنشا ، من أروع الكريمات الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد المبكرة بشكل رائع، كما يساعد على التخلص من الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الضارة، كما يعمل على زيادة نسبة الكولاجين الطبيعي الذي يمنح البشرة المرونة والحيوية، ويدخل في الكثير من مستحضرات التجميل التي تجعل مظهر الوجه رائع وجميل، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة ويمكن عملها بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الكركم والنشا لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كريم الكركم والنشا السحري مكونات كريم الكركم والنشا السحري يتكون الكريم من عدة مكونات بسيطة تعطي للبشرة النضارة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- ملعقة صغيرة من الكركم. ملعقة كبيرة من النشا. مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ماء ورد حسب الحاجة. ملعقة صغيرة من العسل. ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الكركم والنشا السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل دائم وهى كما يلي:- اخلطي جميع المكونات الجافة مع بعض.

ثم ضيفي ماء الورد بالتدريج حتى يتكون لديكي خليط سائل.

بعد ذلك ضعي زيت جوز الهند والعسل وقلبي جيداً حتى يتجانس الخليط.

ثم نضع الكريم في وعاء صغير، واحتفظي به في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

افردي الكريم على وجهك بالتساوي.

ثم اتركيه لمدة خمس دقائق، دلكي الوجه برفق وبحركة دائرية حتى يتشرب الوجه الخليط.

اتركي الكريم على الوجه لمدة ٢٠ دقيق، ثم قومي بغسله بالماء البارد وسوف تلاحظين الفرق. فوائد كريم الكركم والنشا للبشرة يوجد للكريم فوائد هائلة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- يعمل كمقشر طبيعي لإزالة الخلايا الميتة. يستخدم كمرطب رائع للبشرة ويقضي على الشيخوخة المبكرة. كما يعمل على إزالة الدهون الزائدة التي تتراكم على البشرة. يساعد على إزالة الأوساخ والأتربة المتراكمة على الوجه. يعمل على فتح المسام المغلقة لإخراج الدهون المتراكمة. يمنح البشرة النضارة والحيوية ويحميها من الجفاف. يعمل على تبييض المناطق الحساسة الداكنة ويزيل التصبغات الجلدية. يزيد من إنتاج الكولاجين الطبيعي الذي يعمل شد البشرة. ماسك الكركم والزبادي لتفتيح البشرة ماسك الكركم والزبادي لتفتيح البشرة سوف نعرض عليكم اليوم بعض الخطوات البسيطة لعمل الماسك بكل سهولة بالمنزل:- نحضر طبق متوسط الحجم، ونضع ملعقو من الكركم، وملعقة من الزبادي، وملعقة من عصير الليمون ونمزجهم جيداً مع بعض.

نقوم بفرد الماسك على الوجه بالتساوي، ونتركه لمدة 20 دقيقة حتى يجف، ثم نغسل الوجه بالماء البارد. الوسوم

كريم الكركم والنشا ، من أروع الكريمات الطبيعية التي تساعد على تبييض البشرة وإزالة التجاعيد المبكرة بشكل رائع، كما يساعد على التخلص من الاسمرار الناتج عن أشعة الشمس الضارة، كما يعمل على زيادة نسبة الكولاجين الطبيعي الذي يمنح البشرة المرونة والحيوية، ويدخل في الكثير من مستحضرات التجميل التي تجعل مظهر الوجه رائع وجميل، وطريقة تحضيره سهلة وبسيطة ويمكن عملها بكل سهولة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الكركم والنشا لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات كريم الكركم والنشا السحري مكونات كريم الكركم والنشا السحري يتكون الكريم من عدة مكونات بسيطة تعطي للبشرة النضارة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- ملعقة صغيرة من الكركم. ملعقة كبيرة من النشا. مقدار ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ماء ورد حسب الحاجة. ملعقة صغيرة من العسل. ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الكركم والنشا السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل دائم وهى كما يلي:- اخلطي جميع المكونات الجافة مع بعض.

ثم ضيفي ماء الورد بالتدريج حتى يتكون لديكي خليط سائل.

بعد ذلك ضعي زيت جوز الهند والعسل وقلبي جيداً حتى يتجانس الخليط.

ثم نضع الكريم في وعاء صغير، واحتفظي به في الثلاجة لمدة ربع ساعة.

افردي الكريم على وجهك بالتساوي.

ثم اتركيه لمدة خمس دقائق، دلكي الوجه برفق وبحركة دائرية حتى يتشرب الوجه الخليط.

اتركي الكريم على الوجه لمدة ٢٠ دقيق، ثم قومي بغسله بالماء البارد وسوف تلاحظين الفرق. فوائد كريم الكركم والنشا للبشرة يوجد للكريم فوائد هائلة سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:- يعمل كمقشر طبيعي لإزالة الخلايا الميتة. يستخدم كمرطب رائع للبشرة ويقضي على الشيخوخة المبكرة. كما يعمل على إزالة الدهون الزائدة التي تتراكم على البشرة. يساعد على إزالة الأوساخ والأتربة المتراكمة على الوجه. يعمل على فتح المسام المغلقة لإخراج الدهون المتراكمة. يمنح البشرة النضارة والحيوية ويحميها من الجفاف. يعمل على تبييض المناطق الحساسة الداكنة ويزيل التصبغات الجلدية. يزيد من إنتاج الكولاجين الطبيعي الذي يعمل شد البشرة. ماسك الكركم والزبادي لتفتيح البشرة ماسك الكركم والزبادي لتفتيح البشرة سوف نعرض عليكم اليوم بعض الخطوات البسيطة لعمل الماسك بكل سهولة بالمنزل:- نحضر طبق متوسط الحجم، ونضع ملعقو من الكركم، وملعقة من الزبادي، وملعقة من عصير الليمون ونمزجهم جيداً مع بعض.

نقوم بفرد الماسك على الوجه بالتساوي، ونتركه لمدة 20 دقيقة حتى يجف، ثم نغسل الوجه بالماء البارد.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المعجزة الربانية كريم الكركم والنشا السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.