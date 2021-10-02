طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني بالعجين أفضل من المحلات في المنزل بكل سهولة

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الحواوشي الإسكندراني ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيره لا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت بل سهلة وبسيطة للغاية كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني.مكونات الحواوشي الإسكندراني
سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:
مكونات العجينة
- نصف كيلو من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقتين كبار من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- كوب من الحليب الدافئ.
- كوب من الماء الدافئ.
- نصف كوب زيت.
مكونات الحشو
- كيلو من اللحم المفروم.
- كيلو من البصل المفروم.
- حبتين من الفلفل الرومي الأخضر.
- ملعقة صغيرة ثوب بودرة.
- ملعقة صغيرة بصل بودرة.
- وملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
- ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بخلط كلا من الدقيق والسكر والخميرة الفورية والملح مع بعضهم البعض.
- ثم باستخدام العجان أو يدويا نقوم بإضافة الحليب إلي الدقيق ونعجنهم جيدا مع زيادة كوب الماء تدريجيا
- وبعدما تختلط وتتجانس جميع المكونات نقوم بإضافة نصف كوب الزيت ونستمر في العجن حتي تتجانس جميع المكونات.
- ثم نترك العجينة جانبا ونقوم بتغطيتها حتي تختمر ويتضاعف حجمها.
- وفي أثناء ذلك نقوم بتجهيز الحشو.
- نقوم بخلط كيلو اللحم مع كيلو البصل المفروم والفلفل الرومي المقطع وباقي البهارات.
- ثم نخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض.
- وبعد ذلك نقوم بتكوير خليط اللحم إلي كرات بحجم مناسب.
- وبعدما تختمر العجينة نقوم بتقطيعها إلي ٩ قطع ونفرد كل قطعة ونضع بداخلها كرة من كرات اللحم اللتي قمنا بتكويرها.
- ونقوم بتغطية كرة اللحم بالعجينة ونتركها جانبا حتي ترتاح لمدة دقيقة.
- ثم نقوم برص كرة العجينة المحشية باللحم في الصينية المدهونة بالسمن، ثم نقوم بالضغط عليها حتى تأخذ شكل الرغيف.
- ونكرر ذلك مع جميع الكمية.
- ثم ندخل الصينية الفرن علي درجة حرارة ٢٠٠ وبعدما تتحمر أرغفة الحواوشي من الأسفل نقوم بقلبها حتي تتحمر من الجانبين ثم نخرجها.
- ويكون الحواوشي الإسكندراني بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.
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الحواوشي الإسكندراني ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيره لا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت بل سهلة وبسيطة للغاية كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني.مكونات الحواوشي الإسكندراني
سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:
مكونات العجينة
- نصف كيلو من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقتين كبار من الخميرة الفورية.
- نصف ملعقة صغيرة ملح.
- كوب من الحليب الدافئ.
- كوب من الماء الدافئ.
- نصف كوب زيت.
مكونات الحشو
- كيلو من اللحم المفروم.
- كيلو من البصل المفروم.
- حبتين من الفلفل الرومي الأخضر.
- ملعقة صغيرة ثوب بودرة.
- ملعقة صغيرة بصل بودرة.
- وملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.
- ملعقة صغيرة كمون مطحون.
- ملعقة صغيرة ملح.
- نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني وطريقة تحضيرها كالتالي:
- نقوم بخلط كلا من الدقيق والسكر والخميرة الفورية والملح مع بعضهم البعض.
- ثم باستخدام العجان أو يدويا نقوم بإضافة الحليب إلي الدقيق ونعجنهم جيدا مع زيادة كوب الماء تدريجيا
- وبعدما تختلط وتتجانس جميع المكونات نقوم بإضافة نصف كوب الزيت ونستمر في العجن حتي تتجانس جميع المكونات.
- ثم نترك العجينة جانبا ونقوم بتغطيتها حتي تختمر ويتضاعف حجمها.
- وفي أثناء ذلك نقوم بتجهيز الحشو.
- نقوم بخلط كيلو اللحم مع كيلو البصل المفروم والفلفل الرومي المقطع وباقي البهارات.
- ثم نخلط جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض.
- وبعد ذلك نقوم بتكوير خليط اللحم إلي كرات بحجم مناسب.
- وبعدما تختمر العجينة نقوم بتقطيعها إلي ٩ قطع ونفرد كل قطعة ونضع بداخلها كرة من كرات اللحم اللتي قمنا بتكويرها.
- ونقوم بتغطية كرة اللحم بالعجينة ونتركها جانبا حتي ترتاح لمدة دقيقة.
- ثم نقوم برص كرة العجينة المحشية باللحم في الصينية المدهونة بالسمن، ثم نقوم بالضغط عليها حتى تأخذ شكل الرغيف.
- ونكرر ذلك مع جميع الكمية.
- ثم ندخل الصينية الفرن علي درجة حرارة ٢٠٠ وبعدما تتحمر أرغفة الحواوشي من الأسفل نقوم بقلبها حتي تتحمر من الجانبين ثم نخرجها.
- ويكون الحواوشي الإسكندراني بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.
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