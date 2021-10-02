طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني بالعجين أفضل من المحلات في المنزل بكل سهولة

الحواوشي الإسكندراني ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيره لا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت بل سهلة وبسيطة للغاية كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني.

مكونات الحواوشي الإسكندراني

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

مكونات العجينة

نصف كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقتين كبار من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

كوب من الحليب الدافئ.

كوب من الماء الدافئ.

نصف كوب زيت.

مكونات الحشو

كيلو من اللحم المفروم.

كيلو من البصل المفروم.

حبتين من الفلفل الرومي الأخضر.

ملعقة صغيرة ثوب بودرة.

ملعقة صغيرة بصل بودرة.

وملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني وطريقة تحضيرها كالتالي: