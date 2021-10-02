طريقة عمل طبق الفول المدمس بخلطة سرية عجيبة مثل المطاعم

طبق الفول المدمس ، من أشهر الأطباق المصرية المحبوبة عند الكثير من الناس، وتميز بقيمته الغذائية العالية لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، ويدخل في كثير من الأكلات مثل الطعمية، والبصارة، وأنواع أخرى كثيرة ومختلفة، وهو من الأطعمة الخفيفة التي تقدم على وجبة الإفطار والعشاء، ويضاف إليه بعض الزيوت والتوابل التي تجعل طعمة شهي ولذيذ، وهو وجبة غذائية متكاملة تتجمع بها العديد من القيم الغذائية العالية، لأنه يعتبر من أهم أنواع البقوليات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل طبق الفول المدمس بخلطة سرية تجعل طعمه رائع وللذيذ بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات طبق الفول المدمس مكونات طبق الفول المدمس تكون هذا الطبق الشهي من بعض المكونات البسيطة التي تجعل طعمه مختلف وهى كالتالي:- طبق كبير من الفول المدمس. بصلة صغيرة مفرومة. فص صغير من الثوم. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ملح وكمون حسب الرغبة. رشة صغيرة من الشطة الحمراء. حبة متوسطة من الطماطم المقطعة مكعبات. ملعقة صغيرة من البقدونس لتزين. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرق على طريقة تحضير طبق الفول المدمس بخلطة سرية عجيبة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها ملعقتين من الزيت ونتركها حتى تسخن.

ثم نضيف البصل، والثوم ونقلب باستمرار حتى يزبل البصل.

بعد ذلك نضيف الطماطم، والفلفل الاخضر ونقلبهم جيداً، ثم نغطي الوعاء ونتركها لبضع دقائق على نار هادئة.

ثم نضيف الفول المدمس والملح، والكمون ونقلبهم مع بعض حتى يتجانس الخليط.

نحضر طبق التقديم ونضع الفول ونزينه بالبقدونس، ونقدمه ساخن بجانب الخبز البلدي، والسلطة الخضراء، والبصل الاخضر وبالهناء والشفاء. فوائد الفول المدمس للجسم سوف نتعرف على بعض الفوائد الصحية التي يحتوي عليها الفول وهى كالتالي:- يساعد على تقوية العظام والأسنان. كما يقلل من خطر الإصابة بأمراض السكر. يخلص الجسم من القلق والتوتر ويساعد على استرخاء العضلات . يقي الجسم من الاصابة بالانميا وفقر الدم ويعالج الكثير من الامراض. كما يحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تحمي الجسم من الشيخوخة. مفيد جداً الشعر والجلد لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن. الوسوم

طبق الفول المدمس ، من أشهر الأطباق المصرية المحبوبة عند الكثير من الناس، وتميز بقيمته الغذائية العالية لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، ويدخل في كثير من الأكلات مثل الطعمية، والبصارة، وأنواع أخرى كثيرة ومختلفة، وهو من الأطعمة الخفيفة التي تقدم على وجبة الإفطار والعشاء، ويضاف إليه بعض الزيوت والتوابل التي تجعل طعمة شهي ولذيذ، وهو وجبة غذائية متكاملة تتجمع بها العديد من القيم الغذائية العالية، لأنه يعتبر من أهم أنواع البقوليات، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل طبق الفول المدمس بخلطة سرية تجعل طعمه رائع وللذيذ بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات طبق الفول المدمس مكونات طبق الفول المدمس تكون هذا الطبق الشهي من بعض المكونات البسيطة التي تجعل طعمه مختلف وهى كالتالي:- طبق كبير من الفول المدمس. بصلة صغيرة مفرومة. فص صغير من الثوم. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ملح وكمون حسب الرغبة. رشة صغيرة من الشطة الحمراء. حبة متوسطة من الطماطم المقطعة مكعبات. ملعقة صغيرة من البقدونس لتزين. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرق على طريقة تحضير طبق الفول المدمس بخلطة سرية عجيبة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع بها ملعقتين من الزيت ونتركها حتى تسخن.

ثم نضيف البصل، والثوم ونقلب باستمرار حتى يزبل البصل.

بعد ذلك نضيف الطماطم، والفلفل الاخضر ونقلبهم جيداً، ثم نغطي الوعاء ونتركها لبضع دقائق على نار هادئة.

ثم نضيف الفول المدمس والملح، والكمون ونقلبهم مع بعض حتى يتجانس الخليط.

نحضر طبق التقديم ونضع الفول ونزينه بالبقدونس، ونقدمه ساخن بجانب الخبز البلدي، والسلطة الخضراء، والبصل الاخضر وبالهناء والشفاء. فوائد الفول المدمس للجسم سوف نتعرف على بعض الفوائد الصحية التي يحتوي عليها الفول وهى كالتالي:- يساعد على تقوية العظام والأسنان. كما يقلل من خطر الإصابة بأمراض السكر. يخلص الجسم من القلق والتوتر ويساعد على استرخاء العضلات . يقي الجسم من الاصابة بالانميا وفقر الدم ويعالج الكثير من الامراض. كما يحتوي على مواد مضادة للأكسدة التي تحمي الجسم من الشيخوخة. مفيد جداً الشعر والجلد لأنه يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن.

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