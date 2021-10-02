طريقة عمل بسكويت النشادر الدايب اللذيذ بطريقة سهلة وبسيطة لكي ولأولادك

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يعد بسكويت النشادر من الحلويات الشهية التي يعشقها الكثير من الكبار والصغار، وكثير من الأمهات يردن الحصول على طريقة سهلة وبسيطة لتحضير بسكويت النشادر في المنزل دون الحاجة إلى شراءه من الخارج، حيث يمكن تناوله على وجبة الإفطار بجوار كوب الشاي أو الحليب، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير بسكويت النشادر في المنزل، ايضاً طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل بسكويت النشادر الدايب في المنزل.مقادير عمل بسكويت النشادر
يحتوي بسكويت النشادر على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ربع كيلو من السمن.
- 5 حبات من البيض.
- ٢ كوب من السكر البودرة.
- كيلو من الدقيق.
- 5 أكياس فانيليا.
- نصف كوب من اللبن.
- ملعقة كبيرة من النشادر.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير بسكويت النشادر في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر المضرب الكهربائي ونقوم بوضع السمن مع إضافة البيض ونخلطهم جيدا، ثم نقوم بإضافة أكواب السكر مع إضافة الفانيليا.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق بشكل تدريجي مع النشادر ونستمر بالعجن، ثم نقوم بإضافة الحليب حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.
- ثم نحضر كيس حلواني ونشكل البسكويت حسب الرغبة أو يمكن فرد العجينة وتقطيعها حسب الشكل المطلوب.
- بعد ذلك نرصه في صينية وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قدمنا أحلى طبق بسكويت بالنشادر لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
طريقة عمل بسكويت بالبرتقال
- نحضر المضرب الكهربائي ونقوم بخفق كوب من الزبدة مع كوب من السكر الناعم حتى نحصل على قوام كريمي.
- بعد ذلك نقوم بإضافة ٢ حبات من البيض وبشر البرتقال والحليب مع الاستمرار بالخفق ثم نقوم بإضافة الدقيق مع النشا والفانيليا والبيكنج بودر.
- مع العجن ثم نقطعه ونضعه على صينية وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى ينضج.
هناك عدة نصائح يجب مراعاتها عند عمل البسكويت هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- يمكن الاستغناء عن استخدام البيكنج بودر ويمكن استخدام النشادر بدلا عنه.
- عدم الإفراط في تمليك العجين حتى لا يصبح صعب المضغ عند النضج.
- البسكويت لا يحتاج لراحة ويدخل الفرن بعد عجنه.
- بعد دخوله الفرن يجب النظر عليه باستمرار لأنه يستوي بسرعة.
- يجب أن تكون المكونات المستخدمة بدرجة حرارة الغرفة.
الوسوم
يعد بسكويت النشادر من الحلويات الشهية التي يعشقها الكثير من الكبار والصغار، وكثير من الأمهات يردن الحصول على طريقة سهلة وبسيطة لتحضير بسكويت النشادر في المنزل دون الحاجة إلى شراءه من الخارج، حيث يمكن تناوله على وجبة الإفطار بجوار كوب الشاي أو الحليب، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير بسكويت النشادر في المنزل، ايضاً طريقة تحضيره لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، ايضاً يتكون من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل بسكويت النشادر الدايب في المنزل.مقادير عمل بسكويت النشادر
يحتوي بسكويت النشادر على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- ربع كيلو من السمن.
- 5 حبات من البيض.
- ٢ كوب من السكر البودرة.
- كيلو من الدقيق.
- 5 أكياس فانيليا.
- نصف كوب من اللبن.
- ملعقة كبيرة من النشادر.
سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير بسكويت النشادر في المنزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- نحضر المضرب الكهربائي ونقوم بوضع السمن مع إضافة البيض ونخلطهم جيدا، ثم نقوم بإضافة أكواب السكر مع إضافة الفانيليا.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الدقيق بشكل تدريجي مع النشادر ونستمر بالعجن، ثم نقوم بإضافة الحليب حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.
- ثم نحضر كيس حلواني ونشكل البسكويت حسب الرغبة أو يمكن فرد العجينة وتقطيعها حسب الشكل المطلوب.
- بعد ذلك نرصه في صينية وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية حتى تنضج وتصبح جاهزة للتقديم.
- وبهذا نكون قدمنا أحلى طبق بسكويت بالنشادر لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.
طريقة عمل بسكويت بالبرتقال
- نحضر المضرب الكهربائي ونقوم بخفق كوب من الزبدة مع كوب من السكر الناعم حتى نحصل على قوام كريمي.
- بعد ذلك نقوم بإضافة ٢ حبات من البيض وبشر البرتقال والحليب مع الاستمرار بالخفق ثم نقوم بإضافة الدقيق مع النشا والفانيليا والبيكنج بودر.
- مع العجن ثم نقطعه ونضعه على صينية وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى ينضج.
هناك عدة نصائح يجب مراعاتها عند عمل البسكويت هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-
- يمكن الاستغناء عن استخدام البيكنج بودر ويمكن استخدام النشادر بدلا عنه.
- عدم الإفراط في تمليك العجين حتى لا يصبح صعب المضغ عند النضج.
- البسكويت لا يحتاج لراحة ويدخل الفرن بعد عجنه.
- بعد دخوله الفرن يجب النظر عليه باستمرار لأنه يستوي بسرعة.
- يجب أن تكون المكونات المستخدمة بدرجة حرارة الغرفة.
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