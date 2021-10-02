طريقة عمل تارت النوتيلا بالخطوات والفيديو

لكل عشاق الشوكولاتة النوتيلا ، النهاردة جايبين لكم طريقة عمل تارت النوتيلا ، وصفة سهلة ولذيذة جدا ، تعالوا نشوفها مع بعض بالخطوات والفيديو.
طريقة عمل تارت النوتيلا:
المكونات:
طبقة البسكويت:
– ¼ كوباية زبدة.
– 3 معالق كبيرة سكر بني او سكر عادي.
– 2 معلقة كبيرة سكر ناعم.
– 1 صفار بيضة.
– 5 معالق كبيرة دقيق.
– 2/3 كوباية شوفان.
– ¼ معلقة صغيرة ملح.
– رشة كبيرة بيكنج بودر.
– ذرة بيكنج صودا.
طبقة القاعدة:
– 1 معلقة كبيرة سكر بني او عادي.
– 2 معلقة كبيرة زبدة سايحة.
للحشو:
– 1/3 كوباية سكر ناعم.
– ¼ كوباية سكر بني او عادي.
– ½ معلقة صغيرة ملح.
– 1 معلقة كبيرة لبن بودرة.
– ¼ كوباية زبدة سايحة.
– 227 جرام (كوباية) شوكولاتة نوتيلا.
– ¼ كوباية Heavy cream.
– ¼ معلقة صغيرة فانيليا.
– 4 صفار بيض.
للتزيين:
سكر بودرة او مكسرات.
طريقة التحضير:
1- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ، ادهني الصينية بالسمنة وحطي عليها ورق زبدة.
2- عشان تعملي طبقة البسكويت الاولى: في طبق كبير ، ضيفي السكر والزبدة ، وباستخدام خلاط كهربائي ، اضربيهم مع بعض لمدة 2 – 3 دقايق لحد ما الخليط يبقى خفيف وهش ، ضيفي صفار البيض واضربيهم مع بعض تاني لمدة من 1 – 2 دقيقة ، لحد ما الخليط يبقى لونه فاتح وخفيف جدا معاكي ، ضيفي الدقيق, الشوفان, الملح, البيكنج بودر, وصودا الخبز واخلطيهم ببطء لحد ما يمتزجوا كويس مع بعض ، صبي الخليط في صينية الخبز اللي دهناها بالسمنة ، وزعي الخليط كويس لحد ما سمكه يبقى حوالي ¼ بوصة ، اخبزيها لمدة 15 دقيقة لحد ما تحمر من فوق وتنتفخ ، سيبيها على جنب تبرد تماما ، وبعدين انقليها في كيس بلاستيك وحطيها في التلاجة لحد ما نحتاج لها.
3- تحضير الطبقة التانية او القاعدة: طلعي البسكويت اللي حضرناه في الخطوة اللي فاتت من التلاجة وكسريه ناعم ، انقليه في طبق كبير ضيفي له السكر والزبدة السايحة لحد ما الخليط عندك ينفع يتشكل على شكل كورة ويتماسك مع بعضه ، حطي الخليط في صينية الفطائر واضغطي عليه افرديه في الصينية وعلى الجوانب بحيث الجوانب تكون اعلى من النص.
4- تحضير الحشو: في الخلاط ضيفي السكر العادي والسكر الناعم, اللبن البودرة, الملح, الزبدة واضربيهم مع بعض كويس لمدة 3 دقايق ، وبعدها ضيفي النوتيلا, الكريمة, الفانيليا ، واضربي الخليط لمدة 3 دقايق كمان ، بعدها ضيفي صفار البيض واضربيهم كمان مرة لحد ما الخليط يبقى ناعم.
5- صبي الخليط في طبقة القاعدة في الصينية ودخليها الفرن لمدة 15 دقيقة لحد ما لونه يبقى بني ولكن من غير ما يبقى متماسك ، حفضي حرارة الفرن شوية ل 160 درجة مئوية تقريبا ، وافتحي باب الفرن لمدة دقيقة واحدة عشان يبرد شوية ، وبعدين اقفلي الباب واخبزيه لمدة 5 دقايق كمان ، طلعي الصينية وانقليه عى رف سلك يبرد ، وبعدها لفيه في غلاف بلاستيك وسيبيه في الفريزر لمدة 3 ساعات او طول الليل.
6- طلعيه من الفريزر وسيبيه يفك لمدة ساعة على الاقل ، وبعدها رشي الوش بالسكر البودرة او المكسرات وقطعيها شرايح للتقديم.
الطريقة بالفيديو:
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