طريقة عمل تارت النوتيلا بالخطوات والفيديو

لكل عشاق الشوكولاتة النوتيلا ، النهاردة جايبين لكم طريقة عمل تارت النوتيلا ، وصفة سهلة ولذيذة جدا ، تعالوا نشوفها مع بعض بالخطوات والفيديو.

طريقة عمل تارت النوتيلا:

المكونات:

طبقة البسكويت:

– ¼ كوباية زبدة.

– 3 معالق كبيرة سكر بني او سكر عادي.

– 2 معلقة كبيرة سكر ناعم.

– 1 صفار بيضة.

– 5 معالق كبيرة دقيق.

– 2/3 كوباية شوفان.

– ¼ معلقة صغيرة ملح.

– رشة كبيرة بيكنج بودر.

– ذرة بيكنج صودا.

طبقة القاعدة:

– 1 معلقة كبيرة سكر بني او عادي.

– 2 معلقة كبيرة زبدة سايحة.

للحشو:

– 1/3 كوباية سكر ناعم.

– ¼ كوباية سكر بني او عادي.

– ½ معلقة صغيرة ملح.

– 1 معلقة كبيرة لبن بودرة.

– ¼ كوباية زبدة سايحة.

– 227 جرام (كوباية) شوكولاتة نوتيلا.

– ¼ كوباية Heavy cream.

– ¼ معلقة صغيرة فانيليا.

– 4 صفار بيض.

للتزيين:

سكر بودرة او مكسرات.

طريقة التحضير:

1- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ، ادهني الصينية بالسمنة وحطي عليها ورق زبدة.

2- عشان تعملي طبقة البسكويت الاولى: في طبق كبير ، ضيفي السكر والزبدة ، وباستخدام خلاط كهربائي ، اضربيهم مع بعض لمدة 2 – 3 دقايق لحد ما الخليط يبقى خفيف وهش ، ضيفي صفار البيض واضربيهم مع بعض تاني لمدة من 1 – 2 دقيقة ، لحد ما الخليط يبقى لونه فاتح وخفيف جدا معاكي ، ضيفي الدقيق, الشوفان, الملح, البيكنج بودر, وصودا الخبز واخلطيهم ببطء لحد ما يمتزجوا كويس مع بعض ، صبي الخليط في صينية الخبز اللي دهناها بالسمنة ، وزعي الخليط كويس لحد ما سمكه يبقى حوالي ¼ بوصة ، اخبزيها لمدة 15 دقيقة لحد ما تحمر من فوق وتنتفخ ، سيبيها على جنب تبرد تماما ، وبعدين انقليها في كيس بلاستيك وحطيها في التلاجة لحد ما نحتاج لها.

3- تحضير الطبقة التانية او القاعدة: طلعي البسكويت اللي حضرناه في الخطوة اللي فاتت من التلاجة وكسريه ناعم ، انقليه في طبق كبير ضيفي له السكر والزبدة السايحة لحد ما الخليط عندك ينفع يتشكل على شكل كورة ويتماسك مع بعضه ، حطي الخليط في صينية الفطائر واضغطي عليه افرديه في الصينية وعلى الجوانب بحيث الجوانب تكون اعلى من النص.

4- تحضير الحشو: في الخلاط ضيفي السكر العادي والسكر الناعم, اللبن البودرة, الملح, الزبدة واضربيهم مع بعض كويس لمدة 3 دقايق ، وبعدها ضيفي النوتيلا, الكريمة, الفانيليا ، واضربي الخليط لمدة 3 دقايق كمان ، بعدها ضيفي صفار البيض واضربيهم كمان مرة لحد ما الخليط يبقى ناعم.

5- صبي الخليط في طبقة القاعدة في الصينية ودخليها الفرن لمدة 15 دقيقة لحد ما لونه يبقى بني ولكن من غير ما يبقى متماسك ، حفضي حرارة الفرن شوية ل 160 درجة مئوية تقريبا ، وافتحي باب الفرن لمدة دقيقة واحدة عشان يبرد شوية ، وبعدين اقفلي الباب واخبزيه لمدة 5 دقايق كمان ، طلعي الصينية وانقليه عى رف سلك يبرد ، وبعدها لفيه في غلاف بلاستيك وسيبيه في الفريزر لمدة 3 ساعات او طول الليل.

6- طلعيه من الفريزر وسيبيه يفك لمدة ساعة على الاقل ، وبعدها رشي الوش بالسكر البودرة او المكسرات وقطعيها شرايح للتقديم.

الطريقة بالفيديو:

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