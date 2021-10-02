وصفة لزيادة الوزن بسرعة بطريقة صحية وتوزيع الزيادة في الاماكن الصح

لو بتدوري على وصفة سهلة تزودي بيها وزنك ، النهاردة جايبين لكل بنات حوا وصفة لزيادة الوزن بشكل صحي وبسرعة ، ومش بس كده الوصفة كمان بتساعد ان الزيادة تتوزع في الاماكن الصح في الجسم ومش بتسبب تراكم دهون في اماكن غلط ، لان كل مكوناتها صحية ومغذية.

فوايد المكونات:

تعالوا نتعرف الاول على فوايد مكونات الوصفة وليه بتساعد على زيادة الوزن.

الموز:

الموز بيحتوي على عناصر غذائية مفيدة وفيتامينات زي فيتامين B6 اللي بيساعد على نمو الخلايا الجديدة في الجسم ، كمان الموز بيحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم اللي بيحافظ على صحة الاعصاب وخلايا الدماغ ، وبيساهم في الحفاظ على السوائل في الجسم ، كمان الموز بيحتوي على مغذيات مفيدة اهمها فيتامين C المعروف بقدرته على تقوية المناعة ، وزيادة قدرة الجسم على امتصاص المواد الغذائية الدقيقة ، كمان الموز يعتبر مصدر للكربوهيدرات والسكريات الطبيعية اللي تعتبر مصدر جيد للطاقة ونشاط الجسم.

الافوكادو:

الافوكادو تعتبر هي الفاكهة الوحيدة اللي بتحتوي على نسبة من الدهون ولكن هي دهون صحية ، بتحتوي كمان على الالياف المفيدة للجسم ، ونسبة عالية من مضادات الاكسدة ، وبتحتوي كمان على فيتامينات E, B ، الافوكادو بيساعد على زيادة الوزن لانه بيحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية الثمرة الواحدة بتحتوي تقريبا على200 سعرة حرارية ، بالاضافة انه غني ببعض الاملاح المعدنية زي البوتاسيوم والمغنيسيوم ، كمان بتساعد على علاج مشاكل الهضم ، وبتنشط عمل الكبد.

زبدة الفول السوداني:

زبدة الفول السوداني بتحتوي على دهون صحية غير مشبعة ، وغنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الاكسدة ، وهي بتساعد على زيادة الوزن لانها بتحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية ، كمان بتحتوي على كتير من العناصر المغذية زي البروتين, فيتامين B, E, بالاضافة للمعادن زي الزنك, البوتاسيوم, الفوسفور, المغنيسيوم.

اللبن:

معروف ان اللبن غني بالبروتينات, الفيتامينات, المعادن, الكربوهيدرات, وكمان الدهون وده بيخليه متكامل لانه بيحتوي على كل العناصر الغذائية المفيدة اللي محتاجها الجسم لبناء العضلات وزيادة الوزن.

وصفة لزيادة الوزن بشكل صحي:

المكونات:

– 1 ثمرة موز.

– 1 ثمرة افوكادو.

– 2 معلقة كبيرة من زبدة الفول السوداني.

– 1 معلقة كبيرة بروتين بودر (من الصيدلية).

– 1 كوباية لبن.

طريقة التحضير:

في البلندر حطي الموز المتقطع مع البروتين البودر والافوكادو المتقطع وزبدة الفول السوداني وضيفي لهم اللبن ، اضربي المكونات كلها مع بعض كويس لحد ما يبقى الخليط ناعم مافيش فيه اي تكتلات ، وكده يبقى السموزي جاهز للشرب.

لافضل النتايج اشربي منه مرتين في اليوم يوميا ، مرة الصبح ومرة بالليل قبل الوجبات ، وهتلاحظي نتيجته خلال اسبوع لاسبوعين.

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