طريقة عمل بسكويت جوز الهند في المنزل خلال دقائق والطعم تحفة

يعتبر بسكويت جوز الهند ، من ألذ وأشهي أنواع البسكويت، ومع قدوم عيد الفطر المبارك حضري ألذ أنواع البسكويت اللذيذ، ومنها بسكويت جوز الهند، حضري في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة عليك، والبسكويت من المخبوزات الغربية، وهو عجين يحلى بخلطه مثل الشكولاتة أو السكر، وأصل الاسم من اللاتينية عبر اللغة الفرنسية، وتعني المخبوز مرتين، البسكويت هو المنتج الغذائي المصنع من الدقيق والسكر والماء والزبدة والحليب وكل هذه المكونات طبيعية ومفيدة جداً للجسم، لأنها تساعد أطفالك علي بناء عظامهم من الصغر بشكل صحي، لذلك يمكنك تقديم البسكويت، إلي أطفالك كوجبة للإفطار، بجانب كوب من الحليب الساخن أو الشاي في الصباح، وهومن المقبلات اللذيذة التي يعشقها الكثير من الأشخاص، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل بسكويت جوز الهند المقرمش في المنزل بكل بساطة.

مكونات عمل بسكويت جوز الهند

من هنا سوف نتعرف علي مقادير عمل هذا النوع من البسكويت وهي كما يلي:-

كوب من السكر المطحون.

2 بيضة.

كوب من الزبدة.

2 كوب من الدقيق الأبيض.

كوب من جوز الهند المبشور.

معلقة صغيرة من بكينج بودر.

مقدار معلقة كبيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال السطور الأتية علي خطوات تحضير بسكويت جوز الهند بكل سهولة وهي كالاتي:-

نحضر وعاء عميق ونضع به الزبدة، ثم نقوم بخفقها باستخدام المضرب الكهربائي. ثم يضاف السكر مع خليط الزبدة، ويتم الخفق مرة أخري، حتي تمتزج المكونات جيداً. بعد ذلك نضع البيض بالتدريج والفانيليا، مع الاستمرار بالخفق، حتي نحصل علي قوام كريمي. ثم نضيف ثلث كمية جوز الهند، مع الخفق حتي تمتزج جميع المكونات. بعد كدة يضاف الدقيق، وبكينج بودر بالتدريج مع العجن، حتي نحصل علي عجينة متماسكة وهشة. ثم نغطيها ونضعها بالثلاجة لمدة لا تقل عن 30 دقيقة تقريباً، ثم نخرجها من الثلاجة ونفردها على سطح مرشوش بالدقيق. ونشكل البسكويت حسب الرغبة، ثم يرص في صينية مدهونة بقليل من الزيت، ونضعها في فرن حار حتي تمام النضج. وعندما يتغير لونها ويصبح ذهبي نخرجها من الفرن، ونضعها جانباً حتي تبرد تماماً، ثم نقدمها بالهناء والشفاء.

نصائح مهمة لنجاح وصفة البسكويت

من هنا سوف نتعرف علي بعض النصائح المهمة لضمان نجاح الوصفة وهي كما يلي:-