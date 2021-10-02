حضري كيكة الزبادي الهشة والسريعة في 5 دقائق

كيكة الزبادي الهشة تعتبر من أجمل أنواع الكيك، التي يتناولها الكبار والصغار بكثرة، سواء كنوع من الحلوى، أو وجبة عشاء خفيفة، لأنها تتميز بطعم هش ومميز، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة. طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة مقادير كيكة الزبادي الهشة: 125 جرام من الطحين.

كأس كبير من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ثلاث بيضات.

20 جرام بيكنج باودر.

ثلث ملعقة كبيرة من بيكربونات الصودا.

عبوة كبيرة من الزبادي.

كأس كبير من زيت الذرة.

ربع كوب كبير من جوز الهند المبشور. خطوات تحضير اخلطي البيض مع الفانيلا، والزبادي، وزيت الذرة جيدا، ثم ضيفي إليهم جوز الهند، والطحين، والبيكنج باودر، وبيكربونات الصودا، وباقي المكونات، ثم اخلطيهم لمدة كافية، حتى يتكون خليط كريمي. اسكبي خليط الفانيلا في قالب الكيك، ثم ضعيه في الفرن لمدة نصف ساعة، حتى ينضج الكيك. زيني كيكة الزبادي الهشة بجوز الهند قبل التقديم مباشرة. طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة بالشربات خطوات تحضيرطريقة عمل كيكة الزبادي الهشة بالشربات المكونات: كأس ونصف كبير من الطحين الأبيض.

15 جرام من البيكنج باودر.

4 حبات من البيض.

7 جرام من الفانيلا السائلة.

رشة من الملح.

كوب صغير من السكر.

كأس إلا ربع كبير من الزبادي.

نصف كأس كبير من زيت الذرة.

كوب متوسط من جوز الهند. خطوات التحضير قومي بنخل الطحين، وجميع المكونات الجافة، ثم اخلطيهم جيدا في وعاء متوسط الحجم. امزجي الفانيلا مع البيض جيدا، بواسطة المضرب اليدوي، ثم ضيفي إليهم مقدار السكر،ثم اخفقيهم مرة أخرى. اسكبي خليط البيض فوق خليط المكونات الجافة، ثم امزجيهم لمدة ثلاث دقائق، ثم ضيفي إليهم الزبادي، وباقي المكونات، ثم امزجيهم بواسطة المضرب اليدوي، حتى يتكون خليط كريمي. وزعي خليط في صينية الكيك، ثم ضعيها في الفرن لمدة 40 دقيقة، على درجة حرارة منخفضة، حتى تنضج. ضعي الشربات فوق سطح كيك الزبادي الهشة، حتى تصبح جاهزة للتقديم. مكونات عمل الشربات ربع كيلو من السكر.

ربع لتر من الماء.

ملعقة عصير ليمون. خطوات التحضير اخلطي جميع مكونات الشربات مع بعضها البعض في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار. خطوات التحضيرمكونات عمل الشرباتخطوات التحضير الوسوم

كيكة الزبادي الهشة تعتبر من أجمل أنواع الكيك، التي يتناولها الكبار والصغار بكثرة، سواء كنوع من الحلوى، أو وجبة عشاء خفيفة، لأنها تتميز بطعم هش ومميز، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة. طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة مقادير كيكة الزبادي الهشة: 125 جرام من الطحين.

كأس كبير من السكر.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ثلاث بيضات.

20 جرام بيكنج باودر.

ثلث ملعقة كبيرة من بيكربونات الصودا.

عبوة كبيرة من الزبادي.

كأس كبير من زيت الذرة.

ربع كوب كبير من جوز الهند المبشور. خطوات تحضير اخلطي البيض مع الفانيلا، والزبادي، وزيت الذرة جيدا، ثم ضيفي إليهم جوز الهند، والطحين، والبيكنج باودر، وبيكربونات الصودا، وباقي المكونات، ثم اخلطيهم لمدة كافية، حتى يتكون خليط كريمي. اسكبي خليط الفانيلا في قالب الكيك، ثم ضعيه في الفرن لمدة نصف ساعة، حتى ينضج الكيك. زيني كيكة الزبادي الهشة بجوز الهند قبل التقديم مباشرة. طريقة عمل كيكة الزبادي الهشة بالشربات خطوات تحضيرطريقة عمل كيكة الزبادي الهشة بالشربات المكونات: كأس ونصف كبير من الطحين الأبيض.

15 جرام من البيكنج باودر.

4 حبات من البيض.

7 جرام من الفانيلا السائلة.

رشة من الملح.

كوب صغير من السكر.

كأس إلا ربع كبير من الزبادي.

نصف كأس كبير من زيت الذرة.

كوب متوسط من جوز الهند. خطوات التحضير قومي بنخل الطحين، وجميع المكونات الجافة، ثم اخلطيهم جيدا في وعاء متوسط الحجم. امزجي الفانيلا مع البيض جيدا، بواسطة المضرب اليدوي، ثم ضيفي إليهم مقدار السكر،ثم اخفقيهم مرة أخرى. اسكبي خليط البيض فوق خليط المكونات الجافة، ثم امزجيهم لمدة ثلاث دقائق، ثم ضيفي إليهم الزبادي، وباقي المكونات، ثم امزجيهم بواسطة المضرب اليدوي، حتى يتكون خليط كريمي. وزعي خليط في صينية الكيك، ثم ضعيها في الفرن لمدة 40 دقيقة، على درجة حرارة منخفضة، حتى تنضج. ضعي الشربات فوق سطح كيك الزبادي الهشة، حتى تصبح جاهزة للتقديم. مكونات عمل الشربات ربع كيلو من السكر.

ربع لتر من الماء.

ملعقة عصير ليمون. خطوات التحضير اخلطي جميع مكونات الشربات مع بعضها البعض في وعاء حراري، ثم ضعيه على النار. خطوات التحضيرمكونات عمل الشرباتخطوات التحضير

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