طريقة تحضير كرات البطاطس بالجبنة اللذيذية لواجبات سريعة لكل افراد الاسرة

كرات البطاطس بالجبن من ضمن المقبلات الشهية وكذلك اللذيذة التي سوف تنال إعجاب عائلتك وكذلك أسرتك، وذلك لجمال وروعة مذاقها، كما أن أبنائك سوف يعشقونها كثيراً، هذا بجانب أنهم سوف يرغبون في تناول المزيد منها، هذا بالإضافة إلى أنه من الممكن أن تقومي بتقديم اللحم المشوي وكذلك سلطة البطاطس مع كرات البطاطس بالجبن، وفيما يلي الآن سوف نرفق لكِ كل ما يتعلق بهذه المقبلات الشهية.

2 كوب كبير بطاطس مسلوقة و مهروسة

2 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) زبدة

1/2 كوب كبير لبن

3/4 كوب كبير جبن شيدر مبشور

1 بيضة كبيرة

2 ملعقة كبيرة ( ملعقة الطعام ) ثوم معمر مقطع

1 1/2 كوب كبير بقسماط مطحون

عدد كوب كبير زيت نباتي للقلي

في البداية قومي بإحضار مقلاة على نار متوسطة لكي تقومي بإذابة الزبدة بها ومن ثم قومي بوضع البطاطس المهروسة بها مع اللبن، وتابعي التقليب إلى أن يتم التجانس.

بعد ذلك اتركي البطاطس حتى مرور ما يقرب من حوالي 30 دقيقة بدرجة حرارة الغرفة إلى أن تهدأ تماماً.

في وعاء كبير قومي بوضع البطاطس المهروسة واللبن وكذلك البيض والثوم المعمر والجبن، مع تقليب الخليط إلى أن يتم الاختلاط.

بعد ذلك قومي بتشكيل البطاطس بالجبن ومن ثم قومي بوضعها بالبقسماط المطحون.

بعد ذلك قومي بوضعها بطبق ومن ثم اتركيها جانباً حتى مرور ما يقرب من حوالي 15 دقيقة.

بمقلاة على نار متوسطة بها زيت، ضعي الكرات حتى تتحمر ومن ثم قومي بتصفيتها من الزيت، وفي النهاية يتم تقديمها ساخنة وبالهناء والشفاء.

في الحقيقة أن هناك تكات لنجاح كرات البطاطس، ومن ضمن هذه التكات كل ما يلي: