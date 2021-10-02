بسكويت البرتقال المقرمش بطريقة سهلة واقتصادية وشهية وأحلى من الجاهز

بسكويت البرتقال ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية التي تقدم على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب، كما أنه يعشقه الصغار والكبار، ومحبب ومفضل لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، حيث يقبل الكثير على شرائه من المحلات والمخابز ليتناولوه على وجبة الفطور، حيث لا غنى عنه، ولكن قد يكون غير مضمون من الناحية الصحية، لذا سوف نقدم لكم طريقة تحضيره بطريقة سهلة جداً، وبمكونات بسيطة أيضاً، ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلفة أيضاً، وفي وقت قصير جداً حتى يتسنى لكل ست بيت تحضيره في المنزل ولا تعد بحاجة إلى شرائه من الخارج، كما يمكنكم تجربة بسكويت الشاي، والبسكويت المملح وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بسكويت البرتقال بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات بسكويت البرتقال

يتكون بسكويت البرتقال من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب سمنة متماسكة (200 جم ).

كوب سكر بودر إلا ملعقة كبيرة (175 جم ).

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة .

ملعقة صغيرة بيكنج بودر .

نصف ملعقة صغيرة فانيليا .

4 أكواب إلا ربع دقيق (450 جم ).

ربع كوب حليب أو ماء أو عصير برتقال سائل في حالة عدم استخدام عصير البرتقال البودر .

ملعقة صغيرة عصير برتقال بودر أو ربع كوب عصير برتقال سائل

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على بسكويت البرتقال بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه السمنة ونخفقها بالملعقة، ثم نضيف إليها السكر البودر، ثم نخفق بالمضرب الكهربائي أو اليدوي حتى نحصل على قوام كريمي.

ثم نضيف البيض بالتدريج ونخفق جيداً.

ثم نضيف الفانيليا والبيكنج بودر وعصير البرتقال البودر، ثم نخفق جيداً حتى يتجانس الخليط.

بعد ذلك نضيف الدقيق ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ثم نضيف الحليب أو الماء أو عصير البرتقال السائل بدلاً من البودر في حالة استخدام الكيس الحلواني لتشكيل البسكويت حتى تصبح العجينة طرية لكيلا ينقطع الكيس، ولكن في حالة استخدام الماكينة لا نضيف سوائل.

ثم نعجن قليلاً، ثم نلم العجينة (مع مراعاة وضع العجينة في الثلاجة لمدة ربع ساعة في الثلاجة في فصل الصيف).

بعد ذلك نحضر صواني فرن.

ثم نضع العجينة في كيس حلواني مع مراعاة عدم ملئه، ثم نشكل البسكويت في الصواني.

ثم ندخل الصواني فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية من أسفل ونضع الصينية في الرف الأوسط وعندما يحمر البسكويت من أسفل نطفئ النار من أسفل، ثم نشغل الشواية لكي يحمر البسكويت من أعلى.

بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونترك البسكويت يبرد.

ثم نقدم بسكويت البرتقال في طبق التقديم مع كوب من الحليب.

وبالهنا والشفا.

نصائح لنجاح بسكويت البرتقال

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها لنجاح البسكويت، وهي كالآتي: