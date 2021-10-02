بمكون سحري من المنزل تخلصي من الشعر الخشن والمجعد بمكونات طبيعية أقوى من البروتين تحصلين على شعرك ناعم مثل الحرير

وجدنا لكم كريم تنعيم وتطويل السعر تنعيم الشعر الحل السحري للتخلص من الهيشان الذي يتواجد فيه كما يعمل على تكثيفه وتطويله بشكل سريع جدًا، الشعر أمر هام جدا يجب أن يستعين به في أي لحظة ولكن يفضل أن يستخدم وصفة طبيعية تعمل على تنعيم الشعر ذلك و ذلك لكي تحافظي علية و لكي تضمني نمو الشعر بطريقة طبيعية جدا كما يمكننا أن نقوم باستخدام بعض المواد الكيماوية التي تساعد على فرد الشعر ولكنها تعمل أيضا على تقصفه وتساقطه. لهذا السبب سوف نقوم اليوم في تحضير كريم طبيعي داخل المنزل لتنعيم الشعر الخشن.

من العناصر المهمة جدا والطبيعية هو الموز والأفوكادو، يعد عامل أساسي يتم استخدامه بشكل دائم، وذلك للحفاظ على الشعر من التقصف والتساقط يساعد ايضا على تطويل الشعر وتكثيفه لهذا السبب هذا الكريم يعد من أفضل الكريمات الطبيعية التي يجب أن نقوم باستخدامها بشكل دائم إذا كنا نعاني من الشعر المجعد او الخشن و مكونات الكريم قد تكون كالتالي:-

كميه وفيره من الأفوكادو المهروس.

اثنين من الموز المهروس.

ملعقتين من زيت الزيتون

وملعقة من القمح المطحون.

لكي تحصلي على أفضل نتيجة من هذه الخليط قومي بتتبع هذه الخطوات التالية:

يجب أن نخلط الافوكادو مع الموز المهروس. ثم نضع زيت الزيتون مع اضافة القمح، ونخلط المكونات جيدا. نبدأ باضافتها داخل الخلاط الكهربائي حتي تمتزج جميع المكونات، حتي يكون أمامنا خليط كريمي. ثم نبدا باضافة هذا الماسك على بصيلات الشعر. نقوم بتدليك فروة الرأس جيدا. ثم بعد ذلك نقوم بغسيل الشعر. هذه الوصفة يفضل ان يتم تكرارها مرتين في اسبوع لكي نلاحظ الفرق الهائل من تنعيم الشعر.

يجب أن نتجنب وبشكل كبير أي مواد حرارية مثل الاستشوار والمكواة الكهربائية.

يجب أن نتخلص من بعض المشاكل التي تواجه الشعر.

إذا كانت استخدامنا اللي بعد أدوات الفرد مثل البولينا، والكرياتينين، والفقر.

فهي تؤثر بشكل سلبي تعمل ايضا على تقصف وتساقط الشعر.

يجب أيضا أن نقوم بالمحافظة على مرونة الشعر عند استخدام هذه الوصفة التي تحدثنا عنها.

من التقصف والتساقط

نتنمي أن نكون قد قدمنا لكي الحل النهائي لعلاج مشاكل الشعر والتخلص من الهيشان، كما ننصح جميع الفتيات والسيدات الالتزام بطرق المحافظة على الشعر لكي تحافظين على الشعر من التلف أو التقصف.