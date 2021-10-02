بملعقة من النشا اصنعي أقوي مزيل عرق طبيعي يقضي على الروائح الكريهة في دقائق

تبحث الكثير من السيدات لعمل مزيل عرق طبيعي بالمنزل لإزالة رائحة العرق الكريهة، فهو من مستحضرات العناية بالجسم التي لا يمكن الاستغناء عنها وخاصة في فترة الصيف أثناء العمل، حيث يعمل على إزالة الروائح الكريهة من الجسم ، كما يمنح البشرة النعومة والترطيب ويحافظ عليها من الجفاف، ويساعد على تفتيح منطقة الإبط بشكل رائع، فمشكلة العرق من أكبر المشاكل التي تواجه الرجال والنساء، فتجعلهم يلجئون لاستخدام المزيلات التي تحتوي على مواد كيمائية ضارة تسبب غلق المسام فتجعل البكتيريا تنمو بشكل سريع، وتسبب اسمرار المناطق الحساسة، كما يعمل على توحيد لون البشرة، وإزالة الخلايا الميتة المتراكمة على الجلد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل أقوي مزيل عرق طبيعي يمنح الجسم الانتعاش ويخفي الروائح المزعجة بشكل رائع ويدوم معكي لفترة طويلة. مكونات عمل مزيل عرق مكونات عمل مزيل عرق يتكون المزيل من عدة مكونات بسيطة تساعد على ترطيب البشرة وهى كما يلي:- ملعقة من كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من الفازلين. مقدار ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ملعقة كبيرة من ماء الورد. 10 نقاط من زيت النعناع العطري. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير مزيل عرق طبيعي بالمنزل يمنح الجسم الشعور بالانتعاش لفترة طويلة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر علبة كريم فارغة ونغسلها جيداً، ثم نضع القرنفل، والنشا ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف ماء الورد، وعصير الليمون ونقلب باستمرار حتى يمتزج الخليط جيداً.

بعد ذلك نضيف الفازلين وزيت النعناع ونقلب باستمرار حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها.

نقوم بوضع المزيل على الجسم بعد الاستحمام مباشرة حتى نحصل على رائحة ذكية. فوائد مزيل العرق للجسم يحتوي المزيل على بعض الفوائد الهائلة التي تمنح الجسم النعومة والترطيب وتحافظ عليه من الجفاف وهى كما يلي:- يساعد على إزالة الروائح الكريهة من الجسم. يعمل على تبييض المناطق الداكنة بالجسم. يحمي البشرة من البكتيريا والفطريات. يقلل من خطر الاصابة بالأمراض. يجعل الجسم رائحته ذكية لفترة طويلة. يساعد على غلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الجراثيم. الوسوم

تبحث الكثير من السيدات لعمل مزيل عرق طبيعي بالمنزل لإزالة رائحة العرق الكريهة، فهو من مستحضرات العناية بالجسم التي لا يمكن الاستغناء عنها وخاصة في فترة الصيف أثناء العمل، حيث يعمل على إزالة الروائح الكريهة من الجسم ، كما يمنح البشرة النعومة والترطيب ويحافظ عليها من الجفاف، ويساعد على تفتيح منطقة الإبط بشكل رائع، فمشكلة العرق من أكبر المشاكل التي تواجه الرجال والنساء، فتجعلهم يلجئون لاستخدام المزيلات التي تحتوي على مواد كيمائية ضارة تسبب غلق المسام فتجعل البكتيريا تنمو بشكل سريع، وتسبب اسمرار المناطق الحساسة، كما يعمل على توحيد لون البشرة، وإزالة الخلايا الميتة المتراكمة على الجلد، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل أقوي مزيل عرق طبيعي يمنح الجسم الانتعاش ويخفي الروائح المزعجة بشكل رائع ويدوم معكي لفترة طويلة. مكونات عمل مزيل عرق مكونات عمل مزيل عرق يتكون المزيل من عدة مكونات بسيطة تساعد على ترطيب البشرة وهى كما يلي:- ملعقة من كبيرة من النشا. ملعقة كبيرة من الفازلين. مقدار ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون. ملعقة كبيرة من عصير الليمون. ملعقة كبيرة من ماء الورد. 10 نقاط من زيت النعناع العطري. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير مزيل عرق طبيعي بالمنزل يمنح الجسم الشعور بالانتعاش لفترة طويلة بخطوات بسيطة بالمنزل وهى كما يلي:- نحضر علبة كريم فارغة ونغسلها جيداً، ثم نضع القرنفل، والنشا ونقلبهم مع بعض.

ثم نضيف ماء الورد، وعصير الليمون ونقلب باستمرار حتى يمتزج الخليط جيداً.

بعد ذلك نضيف الفازلين وزيت النعناع ونقلب باستمرار حتى تختلط جميع المكونات مع بعضها.

نقوم بوضع المزيل على الجسم بعد الاستحمام مباشرة حتى نحصل على رائحة ذكية. فوائد مزيل العرق للجسم يحتوي المزيل على بعض الفوائد الهائلة التي تمنح الجسم النعومة والترطيب وتحافظ عليه من الجفاف وهى كما يلي:- يساعد على إزالة الروائح الكريهة من الجسم. يعمل على تبييض المناطق الداكنة بالجسم. يحمي البشرة من البكتيريا والفطريات. يقلل من خطر الاصابة بالأمراض. يجعل الجسم رائحته ذكية لفترة طويلة. يساعد على غلق المسام الواسعة التي تسبب تراكم الجراثيم.

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