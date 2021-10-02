الشاورما بطريقة سهلة أحسن من المطاعم

الشاورما من الأكلات المشهورة التي لها طعم طيب وشهي ويرجع أصلها إلى المطبخ الشامي، فهى من الوجبات التي يقبل الناس على شرائها بشكل كبير، ويمكن تحضيرها وتقديمها كوجبة غداء أو عشاء مميزة للجميع وخاصة الأطفال، ويقدم بجانبها سلطة الزبادي أو سلطة الطحينة، كما يمكن تقديمها كساندويتشات أثناء العمل أو أيام المدارس، ولذلك تبحث الأمهات عن طريقة سهلة لعملها بنفس المذاق والطعم المميز الذي تقدمه المطاعم، واليوم نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل الشاورما بخطوات بسيطة وسهلة أحسن من المطاعم. مكونات الشاورما مكونات الشاورما يتم تحضير الشاورما بمكونات بسيطة كالتالي:- كيلو دجاج مقطع شرائح.

كوب زبادي.

ربع كوب زيت.

2 ملعقة كبيرة خل أبيض.

ملعقة صلصة طماطم.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة ونصف كبار صويا صوص.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

التوابل (فلفل أسود، زعتر مجفف، بودرة ثوم، بودرة بصل، بودرة جنزبيل، بابريكا حلوة، فلفل حار، كركم، قرفة، كاري ). طريقة التحضير طريقة التحضير تعتمد طريقة التحضير على التتبيلة التي تعطي النكهة والطعم المميز، ويتم إعدادها كما يلي:- نقوم بخلط كلا من (الزبادي، الزيت، الخل، الصويا صوص، صلصة الطماطم، الثوم المفروم، التوابل ) مع التقليب الجيد. ثم نضع الدجاج المقطع شرائح في التتبيلة لمدة أربع ساعات على الأقل ونحفظها في الثلاجة. بعد أن يتم تتبيل الدجاج نضعه في مقلاة بها زيت مع التقليب حتى تمام النضج. فتة الشاورما لتحضير فتة الشاورما نتبع الخطوات الآتية:- نقوم بتحميص قطع من العيش السوري في الفرن حتى يحمر لونها. في وعاء عميق، نضع 2 كوب من الأرز المغسول مع ملعقة من الزيت والزبدة مع التقليب لمدة عشر دقائق. نضيف ثلاثة أكواب من الشوربة وملعقة كركم وقليل من الكاري، ثم نهدئ النار ونترك الأرز حتى ينضج. نحضر صوص الفتة بخلط علبة زبادي مع ملعقة عصير ليمون وملعقتين طحينة. ثم نضيف فص ثوم مفروم ورشة ملح وكمون وقليل من الماء مع التقليب. يتم وضع طبقة من الأرز في طبق التقديم ثم الخبز المحمص وصوص الفتة. بعدذلك نضع الشاورما بكمية مناسبة ثم طبقة ثانية من الأرز وصوص الفتة، ونزين بالبقدونس المفروم. الوسوم

الشاورما من الأكلات المشهورة التي لها طعم طيب وشهي ويرجع أصلها إلى المطبخ الشامي، فهى من الوجبات التي يقبل الناس على شرائها بشكل كبير، ويمكن تحضيرها وتقديمها كوجبة غداء أو عشاء مميزة للجميع وخاصة الأطفال، ويقدم بجانبها سلطة الزبادي أو سلطة الطحينة، كما يمكن تقديمها كساندويتشات أثناء العمل أو أيام المدارس، ولذلك تبحث الأمهات عن طريقة سهلة لعملها بنفس المذاق والطعم المميز الذي تقدمه المطاعم، واليوم نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل الشاورما بخطوات بسيطة وسهلة أحسن من المطاعم. مكونات الشاورما مكونات الشاورما يتم تحضير الشاورما بمكونات بسيطة كالتالي:- كيلو دجاج مقطع شرائح.

كوب زبادي.

ربع كوب زيت.

2 ملعقة كبيرة خل أبيض.

ملعقة صلصة طماطم.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة ونصف كبار صويا صوص.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

التوابل (فلفل أسود، زعتر مجفف، بودرة ثوم، بودرة بصل، بودرة جنزبيل، بابريكا حلوة، فلفل حار، كركم، قرفة، كاري ). طريقة التحضير طريقة التحضير تعتمد طريقة التحضير على التتبيلة التي تعطي النكهة والطعم المميز، ويتم إعدادها كما يلي:- نقوم بخلط كلا من (الزبادي، الزيت، الخل، الصويا صوص، صلصة الطماطم، الثوم المفروم، التوابل ) مع التقليب الجيد. ثم نضع الدجاج المقطع شرائح في التتبيلة لمدة أربع ساعات على الأقل ونحفظها في الثلاجة. بعد أن يتم تتبيل الدجاج نضعه في مقلاة بها زيت مع التقليب حتى تمام النضج. فتة الشاورما لتحضير فتة الشاورما نتبع الخطوات الآتية:- نقوم بتحميص قطع من العيش السوري في الفرن حتى يحمر لونها. في وعاء عميق، نضع 2 كوب من الأرز المغسول مع ملعقة من الزيت والزبدة مع التقليب لمدة عشر دقائق. نضيف ثلاثة أكواب من الشوربة وملعقة كركم وقليل من الكاري، ثم نهدئ النار ونترك الأرز حتى ينضج. نحضر صوص الفتة بخلط علبة زبادي مع ملعقة عصير ليمون وملعقتين طحينة. ثم نضيف فص ثوم مفروم ورشة ملح وكمون وقليل من الماء مع التقليب. يتم وضع طبقة من الأرز في طبق التقديم ثم الخبز المحمص وصوص الفتة. بعدذلك نضع الشاورما بكمية مناسبة ثم طبقة ثانية من الأرز وصوص الفتة، ونزين بالبقدونس المفروم.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الشاورما بطريقة سهلة أحسن من المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.