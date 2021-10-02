أفضل طريقة لعمل البسبوسة السورية بالزبادي بأبسط الطرق وأقل المكونات

طريقة عمل البسبوسة السورية، البسبوسة هي واحدة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي يفضلها الملايين من الأشخاص على مستوى العالم العربي، فهي حقاً الخيار الأمثل بأي مناسبة سعيدة، سواء أعياد الميلاد أو الحفلات أو التجمعات العائلية، وتختلف كل بلد عن غيرها في طريقة عمل البسبوسة، فهناك البسبوسة الشرقية التي تحضر بالطريقة الدمياطية، ويوجد أيضًا البسبوسة التونسية والبسبوسة السورية، أو الشامية اللذيذة والذي سنتعرف على خطوات تحضيرها من خلال السطور التالية تابعونا. طريقة عمل البسبوسة السورية طريقة عمل البسبوسة السورية المكونات كوبان من الدقيق الفاخر الخاص بالحلويات.

كوبان من دقيق السميد.

كوب من السكر.

كوبان من اللبن الزبادي.

كوبان من جوز الهند المبشور.

كوب من الزيت النباتي.

ملعقتين كبيرتين من مسحوق البيكنج بودر.

ملعقتين صغيرتين من الفانيلا.

بيضتان.

كوبان من القطر البارد أو الشربات. خطوات التحضير وضع الدقيق الأبيض ودقيق السميد في وعاء كبير الحجم.

إضافة جوز الهند والسكر والفانيليا والزيت النباتي والبيض إلى الوعاء.

خلط المكونات جميعها بشكل جيد حتى أن يمتزجوا تمامًا.

تحضير صينية مستطيلة الشكل، وتدهن بالقليل من السمنة ثم يصب فيها الخليط.

إدخال الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تمام النضج، ثم تخرج ويسكب فوقها الشربات وهي ساخنة. طريقة عمل البسبوسة السورية بالمكسرات طريقة عمل البسبوسة السورية بالمكسرات المكونات كوب من المكسرات المشكلة (لوز، بندق ، فستق، كاجو)

كوب من السكر الأبيض الناعم.

كيلو نصف من دقيق السميد الخشن أي بمقدار 6 أكواب كبيرة.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة ونصف من مسحوق البيكنج بودر.

نصف كوب من جوز الهند المبشور.

كوب ونصف من الزبادي.

كوبان ونصف من الزبدة الذائبة.

ملعقتين صغيرتين من ماء الورد.

كوبان من القطر البارد. طريقة التحضير ضرب السكر مع المكسرات في الخلاط الكهربائي ويضاف لهما الزبادي وجوز الهند والزبدة.

الاستمرار في ضرب المكونات مع إضافة بيكربونات الصودا وماء الورد.

تحضير وعاء كبير ويوضع فيه دقيق السميد والبيكنج بودر ثم يسكب فوقه الخليط السابق.

دهن قالب مستطيل الشكل بالقليل من الزبدة ثم يسكب فيه خليط البسبوسة.

فرد الخليط جيداً ثم يقطع إلى قطع متوسطة الحجم حسب الرغبة، ويدخل في فرن درجة حرارته متوسطة.

ترك البسبوسة لمدة نصف ساعة حتى أن تنضج، ثم بعد ذلك تخرج من الفرن ويرش فوقها القطر وهي ساخنة. الوسوم

طريقة عمل البسبوسة السورية، البسبوسة هي واحدة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي يفضلها الملايين من الأشخاص على مستوى العالم العربي، فهي حقاً الخيار الأمثل بأي مناسبة سعيدة، سواء أعياد الميلاد أو الحفلات أو التجمعات العائلية، وتختلف كل بلد عن غيرها في طريقة عمل البسبوسة، فهناك البسبوسة الشرقية التي تحضر بالطريقة الدمياطية، ويوجد أيضًا البسبوسة التونسية والبسبوسة السورية، أو الشامية اللذيذة والذي سنتعرف على خطوات تحضيرها من خلال السطور التالية تابعونا. طريقة عمل البسبوسة السورية طريقة عمل البسبوسة السورية المكونات كوبان من الدقيق الفاخر الخاص بالحلويات.

كوبان من دقيق السميد.

كوب من السكر.

كوبان من اللبن الزبادي.

كوبان من جوز الهند المبشور.

كوب من الزيت النباتي.

ملعقتين كبيرتين من مسحوق البيكنج بودر.

ملعقتين صغيرتين من الفانيلا.

بيضتان.

كوبان من القطر البارد أو الشربات. خطوات التحضير وضع الدقيق الأبيض ودقيق السميد في وعاء كبير الحجم.

إضافة جوز الهند والسكر والفانيليا والزيت النباتي والبيض إلى الوعاء.

خلط المكونات جميعها بشكل جيد حتى أن يمتزجوا تمامًا.

تحضير صينية مستطيلة الشكل، وتدهن بالقليل من السمنة ثم يصب فيها الخليط.

إدخال الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تمام النضج، ثم تخرج ويسكب فوقها الشربات وهي ساخنة. طريقة عمل البسبوسة السورية بالمكسرات طريقة عمل البسبوسة السورية بالمكسرات المكونات كوب من المكسرات المشكلة (لوز، بندق ، فستق، كاجو)

كوب من السكر الأبيض الناعم.

كيلو نصف من دقيق السميد الخشن أي بمقدار 6 أكواب كبيرة.

نصف ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة ونصف من مسحوق البيكنج بودر.

نصف كوب من جوز الهند المبشور.

كوب ونصف من الزبادي.

كوبان ونصف من الزبدة الذائبة.

ملعقتين صغيرتين من ماء الورد.

كوبان من القطر البارد. طريقة التحضير ضرب السكر مع المكسرات في الخلاط الكهربائي ويضاف لهما الزبادي وجوز الهند والزبدة.

الاستمرار في ضرب المكونات مع إضافة بيكربونات الصودا وماء الورد.

تحضير وعاء كبير ويوضع فيه دقيق السميد والبيكنج بودر ثم يسكب فوقه الخليط السابق.

دهن قالب مستطيل الشكل بالقليل من الزبدة ثم يسكب فيه خليط البسبوسة.

فرد الخليط جيداً ثم يقطع إلى قطع متوسطة الحجم حسب الرغبة، ويدخل في فرن درجة حرارته متوسطة.

ترك البسبوسة لمدة نصف ساعة حتى أن تنضج، ثم بعد ذلك تخرج من الفرن ويرش فوقها القطر وهي ساخنة.

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