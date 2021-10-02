أفضل زيت لتنعيم الشعر المجعد والجاف حرير من أول مرة بديل الكيراتين، تنعيم الشعر هو مسألة هامة للعديد من النساء وخاصةً من تعاني من جفاف وتجعد الشعر حيث أن الشعر يعد المسئول عن الحفاظ علي المظهر المميز.

ولكن يتعرض الشعر لمشاكل كثيرة نتيجة إهمال أو عدم العناية به بالشكل المطلوب ولذلك تعتبر الزيوت الطبيعية هي الحل الأمثل.

وهذا لأنها تقوم بعلاج جفاف الشعر والحصول علي النعومة واللمعان ولكن تفضل العديد من الفتيات استخدام المواد الكيميائية.

حيث تكون سريعة المفعول وتساعد في تمليس الشعر في وقت قصير إلا أن أضرارها كثيرة علي الشعر وفروة الرأس.

زيت سريع المفعول لتنعيم الشعر المجعد والجاف كالحرير من أول استخدام

تنعيم الشعر المجعد والجاف تعد من الأمور الضرورية للحفاظ علي مظهر الشعر والحصول علي الملمس الناعم الجذاب.

كما أنها مشكلة تتسبب في الإزعاج لهذا النوع من الشعر حيث يكون أكثر عرضة للتلف والجفاف ويكون من خلال تأثره بعوامل عديدة.

منها ارتفاع درجة الحرارة أو استخدام أدوات تمليس الشعر كالمكواة والاستشوار بكثرة مما يؤدي إلي تجعد خصل الشعر.

ولكن يمكنك التخلص من مشاكل الشعر من خلال استبدال المواد الكيميائية بزيوت طبيعية نتائجها فعالة وسريعة.

زيت جوز الهند لتنعيم الشعر المجعد والجاف حرير بدون كيراتين

زيت جوز الهند يعد من أفضل الزيوت العلاجية لتنعيم الشعر حيث يحتوي علي أحماض دهنية تعمل علي تغذية الشعر.

كما يساعد في التخلص من جفاف وتلف الشعر من خلال توفير الرطوبة اللازمة للشعر والحفاظ علي نعومته.

وهذا لأنه يقوم بالتغلغل داخل فروة الرأس من العمق مما يمنح تنعيم الشعر ولمعان ويقضيه علي الخصل المجعدة.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

غطاء للشعر.

مكونات وصفة زيت جوز الهند لتنعيم الشعر المجعد والجاف من أول مرة

قومي بتدفئة الزيوت علي نار هادئة أو في الميكرويف للحفاظ عليها ومنع تلف الشعر.

ثم يقسم الشعر إلي خصل صغيرة لفرد وتنعيم الشعر ، ويوزع الزيت علي الشعر وفروة الرأس مع التدليك لبضع دقائق.

، ويوزع الزيت علي الشعر وفروة الرأس مع التدليك لبضع دقائق. يلف الشعر ثم يغطي بغطاء الاستحمام ومنشفة ساخنة لضمان التغلغل داخل بصيلات الشعر.

يترك علي الشعر لمدة ساعة ثم يغسل بالماء الفاتر والشامبو المناسب لشعرك.

يترك الشعر ليجف بمفرده ثم يمشط بمشط واسع ويستخدم الزيت مرتين أسبوعياً لشعر ناعم كالحرير.

طريقة تحضير وصفة تنعيم الشعر المجعد والجاف وكيفية الاستخدام