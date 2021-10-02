العصير الأخضر لخسارة الوزن في شهر واحد فقط بدون أي أضرار والنتائج مذهلة

العصير الأخضر لخسارة الوزن هو من أفضل الأنطمة الغذائية المجربة لخسارة الوزن بكل سهولة ويسر وفي أقل من شهر فإذا كنتي عروسة ومقبلة على الزواج ووزنك زائد فلا تقلقي عزيزتي إن مشروب العصير الأخضر لخسارة الوزن سوف يقوم بإذابة الدهون والتخلص منها في وقت قصير جدًا حيث إنه غني بمادة الكلوروفيل التي تساهم بشكل كبير على التخلص من الدهون وإمداد الجسم بالطاقة والمعادن والفيتامينات التي يحتاج إليها.

ماهو العصير الأخضر لخسارة الوزن؟

العصير الأخضر هو نظام غذائي نباتي يتم من خلاله فقدان الوزن الزائد ويتكون من الفواكه والخضروات بالإضافة إلى أنه يقوم بالتخلص من السموم الموجودة في الجسم ويتم نزول الوزن من خلاله بطريقة صحية دون أن يكون هناك أي مضاعفات وينزل الوزن تقريبًا من 3 إلى 4 كيلو جرام في الأسبوع الواحد بفضل العصير الأخضر.

يعمل على إذابة دهون الجسم بطريقة آمنة.

يحافظ على البشرة من علامات تقدم السن والشيخوخة.

يعمل على تنظيف الكليتين.

يعطي الجسم الطاقة والحيوية والنشاط.

يوفر الترطيب اللازم للبشرة بفضل العناصر الغذائية الموجوده به.

يعالج الأنيميا ومرض فقر دم بفضل عنصر الحديد الموجود به.

يقلل الشهية بشكل كبير ويجعل الإنسان يشعر بالشبع لفترات طويلة.

بفضل مادة الكلوروفيل الموجودة في العصير الأخضر يحمي الجسم من الإصابة بمرض سرطان القولون.

نصف كوب من أوراق السبانخ الخضراء.

ربع كوب من أوراق الملفوف.

نصف كوب من الخس.

نصف كوب من البقدونس.

تفاحة خضراء مقدار نصف حبة..

نصف حبة من الخيار.

عصير ثلاث ليمونات.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به جميع المكونات التي لدينا. ثم نقوم بخلط المكونات جيدًا حتى نحصل على خليط أخضر. بعد ذلك نأخذ العصير الأخضر ثلاث مرات في اليوم قبل كل وجبة.

صنع الكمية المناسبة من العصير الأخضر خلال اليوم ويجب عمله طازجًا يوميًا.

التخلي عن وجبة العشاء واستبدالها بكوب زبادي وكوب من العصير.

شرب كمية وفيرة من الماء طوال اليوم مقدار 8 أكواب من الماء.

التخلي عن السكريات.

فوائد العصير الأخضرتحضير العصير الأخضر لخسارة الوزن المكوناتطريقة التحضيرنصائح هامة يجب اتباعها عند تناول العصير الأخضر لخسارة الوزنعصير الخضراوات للتخسيس

إن عصير الخضراوات للتخسيس يعمل على منح الجسم كل ما يحتاج إليه من معادن وعناصر غذائية ويمد الجسم بالطاقة فضلاً على أنه يعمل على تخليص الجسم من السموم بالإضافة إلى المذاق الطيب الذي يضيفه ذلك المشروب الأخضر ومكونات عصير الخضراوات للتخسيس كالآتي:

2 حبة من التفاح الأخضر.

2 حبة من البرتقال.

حزمة من البقدونس.

حبة واحدة من الخيار.

ليمونة واحدة.

طريقة تحضير العصير الأخضر

نقوم بخلط المكونات التي لدينا جميعها في الخلاط الكهربائي كي نحصل على عصير ومن ثم نقوم بتصفية العصير وتناوله ثلاث مرات في اليوم وسوف نحصل على كافة المعادن والفيتامينات والألياف والعناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم.

2 ملعقة صغيرة كركديه.

ربع ملعقة من القرفة.

كوب ماء مغلي.

نقوم بوضع بتلات الكركديه في الكوب. ثم نضع عليهم القرفة ونسكب الماء المغلي. بعد ذلك نقوم بتغطية الكوب لمدة دقائق. ثم نقوم بتصفية الخليط وتناوله على الريق. يتم تناول كوب واحد يوميًا على الريق وسوف نلاحظ النتيجة خلال 5 أيام.

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