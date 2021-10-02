صابونة الكركم السحرية لتفتيح البشرة وإزالة الحبوب نهائياً

صابونة الكركم السحرية هي من أقوي أنواع الصابون الطبيعي، الذي يعمل علي تفتيح البشرة ويخلصها من البقع الداكنة وحب الشباب، يتم استخدامها بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من التصبغات الجلدية والاسمرار الناتج عن التعرض لأشعة الشمس، هي من أنواع الصابون الصالح لجميع أنواع البشرة، فهو صابون قوي جداً في توحيد لون البشرة، يحتوي علي الكركم الغني جدا بالعناصر التي تغذي البشرة وتمنحها بياض ناصع وتعيد لها نضارتها، فالكثير منا يعانون من الاسمرار وبهتان الجلد وذلك لعدم الاهتمام بالبشرة، لذلك ينصح باستخدام هذا الصابون يومياً والاستمتاع بخصائصه المبهرة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل صابونة الكركم السحرية بالمنزل.

مكونات عمل صابونة الكركم السحرية

يتكون الصابون من مكونات بسيطة وسهلة هي كما يلي:-

صابون طبيعي خالي من المواد الكيميائية (ممكن استخدام صابونة دوف).

نصف كوب من الماء العادي أو ماء الورد.

نصف ملعقة من الكركم.

ملعقة صغيرة زبدة الشيا.

١ ملعقة صغيرة عسل.

ملعقة صغيرة زيت الخروع.

ملعقة صغيرة زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

يتم تحضير صابونة الكركم السحرية بخطوات سهلة جداً هي كما يلي:-

نقوم ببشر الصابونة الطبيعية، ثم نأخذ فقط نصف كمية الصابون المبشورة حوالي ملعقتين كبيرتين، ثم توضع في إناء قابل للطهي. نضيف إليها نصف كوب من ماء الورد ونقلبها جيداً، ثم نتركها علي نار هادئة مع التقليب حتي تتحول إلي سائل كريمي. ثم نرفعها من النار ونتركها تهدئ قليلا. في طبق صغير نقوم بمنزج ملعقة من العسل مع ملعقة من زبدة الشيا وملعقة من الكركم ثم نضيف زيت جوز الهند ونخلط المكونات جيدا. نضيف هذا الخليط إلي الخليط الصابوني الذي تم تحضيره، ثم نقلب المكونات بشكل جيد حتي تتجانس تماماً. يصب الخليط في القوالب المخصص لعمل الصابون ثم نتركه حتي يتجمد في مكان بارد.

طريقة الاستخدام

يتم استخدام الصابون بهذه الطريقة:-

يتم استخدام الصابون بشكل يومي مرتين في اليوم.

يمكن الاحتفاظ بسائل الصابون في عبوة زجاجية دون الحاجة إلي وضعه في قوالب وتجميده.

ثم يتم استخدامه كسائل ندلك به البشرة ثم نتركه لمدة نصف ساعة ونقوم بغسله جيداً.

ثم نقوم بترطيب البشرة بعدها في كلتا الحالتين.

طريقة عمل قناع الكركم والزبادي لتفتيح البشرة

يتم عمل قناع الكركم والزبادي بخطوات بسيطة ويعتبر هذا الماسك مفيد جداً للبشرة ويعمل على توحيد لونها ويتم تحضيره كالآتي:-

في طبق صغير نقوم بوضع ملعقة كبيرة من الزبادي ونضيف إليها ملعقة من العسل، ثم نقوم بمزج المكونات.

ثم نضيف نصف ملعقة صغيرة من الكركم النقي الخالي تماما من أي إضافات، ونخلط المكونات بشكل جيد.

يوضع الماسك على بشرة نظيفة لمدة 20 دقيقة، ثم يتم غسله بالماء الفاتر ثم نغسل بالماء البارد ونرطب الوجه بماء الورد.

يستعمل الماسك مرتين بالأسبوع أو ثلاث مرات.

ماسك الكركم والليمون لنضارة البشرة

يتم تحضير ماسك الكركم والليمون بخطوات سهلة جداً هي كما يلي:-