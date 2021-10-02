كبة باللحمة المفرومة بطريقة سهلة وشهية وبدون ماكينة بألذ الوصفات

كبة باللحمة المفرومة ، من الأكلات الشرقية اللذيذة والشهية والمحببة والمفضلة لدى جميع الأعمار، كما تشتهر بكثرة في الوطن العربي، نظراً لمذاقها الرائع الذي لا مثيل له، كما أنها تصلح في فصل الشتاء لكي تشعرك بالدفء، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، كما تعد من الأكلات المفيدة للإنسان، والغنية بالقيمة الغذائية أيضاً، نظرا لاحتوائها على البرغل والسميد، كما أنها وجبة غذائية متكاملة، كما يمكن إعدادها بعدة طرق، فإما أن تشوى في الفرن، أو تقلى في الزيت، كما من الممكن تجهيزها وتجميدها في الفريزر قبل أن تطهى، واخراجها عند الرغبة وطهوها، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر البيوت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم أو لضيوفهم، كما يمكنكم تجربة كبة الدجاج وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل كبة باللحمة المفرومة بكل سهولة وبمذاق لذيذ وشهي.

مكونات كبة باللحمة المفرومة

تتكون كبة باللحمة المفرومة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

2 كوب من البرغل.

كوب من السميد.

3 كوب من الماء الساخن.

كوب من الدقيق.

بيضة.

ملعقة صغيرة من هريسة الفلفل الأحمر.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف ملعقة صغيرة من الببريكا.

ملح حسب الرغبة.

مقادير الحشو

نصف كوب من الزيت.

2 حبة من البصل المفروم ناعم.

250 جم لحمة مفرومة.

ملعقة صغيرة من هريسة الفلفل الأحمر (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل هريسة الفلفل الأحمر في المنزل بدلا من شرائها من الخارج.

ملعقة صغيرة من الببريكا

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

نصف كوب جوز مطحون.

ملح حسب الرغبة.

زيت للقلي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على كبة باللحمة المفرومة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

أولاً نحضر الحشو

نضع مقلاة على النار، ثم نضيف إليها الزيت والبصل، ثم نقلبه باستمرار حتى يذبل.

ثم نضيف اللحمة المفرومة ونقلب باستمرار حتى تنضج اللحمة.

ثم نضيف الهريسة ونخلطهم جيداً.

بعد ذلك نضيف الكمون والفلفل الأسود والببريكا والبقدونس المفروم ناعم والجوز المطحون والملح، ثم نخلطهم جيداً ونقلبهم قليلاً، ثم نرفع الحشو من على النار ونتركه يبرد.

ثانياُ نحضر العجينة