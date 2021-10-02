طريقة عمل الكريمة بجميع أشكالها فى المنزل بنجاح

طريقة عمل الكريمة هي من الأنواع الدسمة جدا، وقلما تستعمل كحلوى بمفردها وغالبا تستعمل للحشو في عمل أصناف متنوعة، أو يخفف طعمها الدسم بعمل طبقات متبادلة من الكريمة وألماسية أو بتغطية القالب بطبقة من الماسية قبل وضع الكريمة. طريقة عمل الكريمة طريقة عمل الكريمة المقادير : ٢ فنجان لبن.

نصف فنجان سكر.

واحد ونصف ملعقة كبيرة ( كورن فلاور ).

٢ بيضة.

فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من روح اللوز أو ٢ ملعقة كبيرة من الشيكولاتة غير محلاه. طريقة تنفيذ الكريمة في البيت يسخن اللبن على النار إلى أن يتكون غشاء رقيق على سطحه ( يجب أن لا يغلى ) يوضع السكر والكورنيش فلاور والبيض في إناء وتخلط جيدا، يضاف اللبن لخليط البيض ببطء مع التقليب الجيد المستمر حتى يتكون مزيج ناعم. يوضع المزيج على حمام مائي ويقلب جيدا حتى يصير سميكا ( يقلب باستمرار) يرفع من فوق النار وتضاف الفانيليا أو روح اللوز أو الشيكولاتة، يبرد قليلا ثم يصب في الطبق ويغطى الطبق جيدا ويوضع في الثلاجة ويقدم باردا. يمكنك معرفة طريقة عمل فطيرة الجبنة في البيت طريقة عمل كريمة البرتقال طريقة عمل كريمة البرتقال المقادير: ٤ بيضات.

ثلاثة أرباع كوب عصير برتقال.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ثلاثة أرباع كريمة مخفوقة.

٣ ملاعق كبيرة سكر ناعم كاف للتحلية.

لوز مفرى حسب الرغبة.

بشر نصف برتقالة. التقديم : نوع من البسكويت حسب الرغبة تغرف الكريمة بالبرتقال في أطباق صغيرة فردية أو كؤوس زجاجية ويجمل السطح بفص برتقال يقدم أي نوع من البسكويت مع الكريمة بالبرتقال في طبق على حدة. طريقة تحضير كريمة البرتقال يفصل صفار البيض عن البياض، يخفق الصفار جيدا حتى يختلط ثم يضاف إليه السكر المنخول تدريجيا مع استمرار الخفق حتى يكون شريط عند دفع المضرب إلى أعلى ويترك الخليط يتساقط منه. يغسل البرتقال ويخفف ثم يبشر مقدار نصف واحدة ويعصر الباقي ويصفى ويؤخذ المقدار المطلوب. يضاف بشر وعصير البرتقال والليمون إلى خليط الصفار ويقلب جيدا وبقوة حتى يتجانس الخليط. يخفق بياض البيض حتى يجمد تماما ثم يضاف للخليط السابق ويقلب بخفة وتعاد التحلية بالسكر. يرفع الخليط على نار هادئة جدا مع استمرار الخفق بشدة حتى يغلظ القوام ويزول طعم البيض النيئ بشرط ألا يغلى. يرفع معه من فوق النار ويقلب باستمرار حتى يبرد بشرط ألا تكون قشرة على السطح ثم يضاف اللوز المفروم إذا استعمل. عندما يبرد الخليط تماما تضاف الكريمة المخفوقة وتقلب بخفة مع الخليط حتى تختفي. طريقة عمل قالب الكريمة باللوز طريقة عمل قالب الكريمة باللوز المقادير: ٢ كوب كريمة لباني.

١/٢ ملعقة صغيرة فانيليا.

سكر بودرة للتحلية.

٤٣ جرام تقريبا من الجيلاتين و٣ ملاعق كبيرة ماء.

قليل من اللون الأحمر أو الفستق حسب الرغبة.

فنجان لوز مفري. للتجميل: فستق مفروم – وردات من الكريمة المخفوقة إذا كان القالب ملونا. الطريقة: تستعمل أواني نظيفة جافة باردة. تبرد الكريمة قبل خفقها. تخفق الكريمة باستعمال المضرب، تضرب بقوة في المبدأ وكلما غلظت أبطئ في الضرب خوفا من تجمدها ( حتى تصير هشة ). يقطع الجيلاتين قطع صغيرة وتذاب في مقدار ٣ملاعق ماء. يضاف الجيلاتين المذاب إلى الكريمة المخفوقة ببطء مع التقليب المستمر. الوسوم

طريقة عمل الكريمة هي من الأنواع الدسمة جدا، وقلما تستعمل كحلوى بمفردها وغالبا تستعمل للحشو في عمل أصناف متنوعة، أو يخفف طعمها الدسم بعمل طبقات متبادلة من الكريمة وألماسية أو بتغطية القالب بطبقة من الماسية قبل وضع الكريمة. طريقة عمل الكريمة طريقة عمل الكريمة المقادير : ٢ فنجان لبن.

نصف فنجان سكر.

واحد ونصف ملعقة كبيرة ( كورن فلاور ).

٢ بيضة.

فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة من روح اللوز أو ٢ ملعقة كبيرة من الشيكولاتة غير محلاه. طريقة تنفيذ الكريمة في البيت يسخن اللبن على النار إلى أن يتكون غشاء رقيق على سطحه ( يجب أن لا يغلى ) يوضع السكر والكورنيش فلاور والبيض في إناء وتخلط جيدا، يضاف اللبن لخليط البيض ببطء مع التقليب الجيد المستمر حتى يتكون مزيج ناعم. يوضع المزيج على حمام مائي ويقلب جيدا حتى يصير سميكا ( يقلب باستمرار) يرفع من فوق النار وتضاف الفانيليا أو روح اللوز أو الشيكولاتة، يبرد قليلا ثم يصب في الطبق ويغطى الطبق جيدا ويوضع في الثلاجة ويقدم باردا. يمكنك معرفة طريقة عمل فطيرة الجبنة في البيت طريقة عمل كريمة البرتقال طريقة عمل كريمة البرتقال المقادير: ٤ بيضات.

ثلاثة أرباع كوب عصير برتقال.

ملعقة كبيرة عصير ليمون.

ثلاثة أرباع كريمة مخفوقة.

٣ ملاعق كبيرة سكر ناعم كاف للتحلية.

لوز مفرى حسب الرغبة.

بشر نصف برتقالة. التقديم : نوع من البسكويت حسب الرغبة تغرف الكريمة بالبرتقال في أطباق صغيرة فردية أو كؤوس زجاجية ويجمل السطح بفص برتقال يقدم أي نوع من البسكويت مع الكريمة بالبرتقال في طبق على حدة. طريقة تحضير كريمة البرتقال يفصل صفار البيض عن البياض، يخفق الصفار جيدا حتى يختلط ثم يضاف إليه السكر المنخول تدريجيا مع استمرار الخفق حتى يكون شريط عند دفع المضرب إلى أعلى ويترك الخليط يتساقط منه. يغسل البرتقال ويخفف ثم يبشر مقدار نصف واحدة ويعصر الباقي ويصفى ويؤخذ المقدار المطلوب. يضاف بشر وعصير البرتقال والليمون إلى خليط الصفار ويقلب جيدا وبقوة حتى يتجانس الخليط. يخفق بياض البيض حتى يجمد تماما ثم يضاف للخليط السابق ويقلب بخفة وتعاد التحلية بالسكر. يرفع الخليط على نار هادئة جدا مع استمرار الخفق بشدة حتى يغلظ القوام ويزول طعم البيض النيئ بشرط ألا يغلى. يرفع معه من فوق النار ويقلب باستمرار حتى يبرد بشرط ألا تكون قشرة على السطح ثم يضاف اللوز المفروم إذا استعمل. عندما يبرد الخليط تماما تضاف الكريمة المخفوقة وتقلب بخفة مع الخليط حتى تختفي. طريقة عمل قالب الكريمة باللوز طريقة عمل قالب الكريمة باللوز المقادير: ٢ كوب كريمة لباني.

١/٢ ملعقة صغيرة فانيليا.

سكر بودرة للتحلية.

٤٣ جرام تقريبا من الجيلاتين و٣ ملاعق كبيرة ماء.

قليل من اللون الأحمر أو الفستق حسب الرغبة.

فنجان لوز مفري. للتجميل: فستق مفروم – وردات من الكريمة المخفوقة إذا كان القالب ملونا. الطريقة: تستعمل أواني نظيفة جافة باردة. تبرد الكريمة قبل خفقها. تخفق الكريمة باستعمال المضرب، تضرب بقوة في المبدأ وكلما غلظت أبطئ في الضرب خوفا من تجمدها ( حتى تصير هشة ). يقطع الجيلاتين قطع صغيرة وتذاب في مقدار ٣ملاعق ماء. يضاف الجيلاتين المذاب إلى الكريمة المخفوقة ببطء مع التقليب المستمر.

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