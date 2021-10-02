بملعقة نشا اصنعي كريم أساس طبيعي في المنزل عالي التغطية خافي للعيوب بدون أي مواد كيميائية

النشا من المواد الطبيعية التي تستخدم على نطاق واسع في مجال العناية بالبشرة، فتدخل في تركيب العديد من الكريمات ووصفات العناية بالبشرة، وذلك نظرًا لما لها من فوائد متعددة للبشرة اهمها انها تعمل على تفتيح البشرة، وتزيل اي اثار داكنة علي البشرة، وتقلل من ترهلات الجلد، كما انه يمكن استخدام النشا لعمل بدائل طبيعية للمكياج دون ان يوقع على البشرة اي اضرار مثل مساحيق التجميل الجاهزة، ولذلك سنتطرق الي الحديث عن كيفية عمل كريم اساس باستخدام النشا، والطريقة الصحيحة لاستخدام هذا الكريم، واهم فوائده للبشرةط

طريقة تحضير كريم الاساس بالنشا

كريم الاساس من أكثر مساحيق التجميل استخدامًا، حيث تستخدمه السيدات في توحيد لون البشرة والحصول على مظهر جمالي، ولكن مع اكتشاف الاضرار التي تسببها هذه الكريمات التي تحتوي على كم كبير من مواد كيميائية مضرة بالبشرة، لجأ الكثير من السيدات الي استخدام الوصفات الطبيعية التي تعمل على توحيد لون البشرة بدلًا من هذه المساحيق، حيث يمكن تحضير كريم الاساس في المنزل بسهولة باستخدام النشا، ولك باتباع الخطوات التالية: –

يتم وضع ملعقتان من النشا مع معلقة من الكاكاو الغير محلي ويمزج الخليط جيدًا.

يتم وضع كمية من الكركم المطحون مع مراعاة ان يصبح لون الكريم نفس لون البشره

ويمكن اضافة القليل من احمر الخدود ليعطي الكريم مظهر جذاب.

تقلب المكونات جيدًا ويوضع اخيرًا معلقة من جل الصبار الطبيعي.

النشا من المواد التي تعمل على تفتيح البشرة وتوحيد لونها، وتعمل على ازالة البقع الداكنة الموجودة في البشرة.

تعمل على شد الجلد والتخلص من الترهلات، ومنع ظهور خطوط رفيعة في البشرة.

تعمل على ازالة الدهون الزائدة من البشرة وتساعد على التخلص من مشكلة المسام الواسعة لأصحاب البشرة الدهنية.

كما ان الكريم يحتوي على الكركم الذي يعمل كمادة مضادة للبكتيريا التي تسبب الحبوب.

كما ان الكريم يحتوي على جل الصبار الذي يعد مرطب طبيعي للبشرة، ويعطي البشرة نضارة وتفتيح لذلك قومي بعمل الخطوات السابقة وستحصلين على بشرة لامعة

فوائد استخدام كريم الاساس بالنشا