اصنعي بنفسك كريم شعر طبيعي منزلي لتنعيم الشعر الخشن وجعله حرير

تعتبر كريمات الشعر من أكثر المستحضرات التجميلية التي يتم استخدامها ويوجد منها طبيعي أو صناعي ولكن الكثير يقومون بشراء بكريمات تحتوي على مواد كيميائية وبالتالي تضر الشعر وتسبب تقصفه وجفافه، أما الكريمات الطبيعية تقوم بتغذية الشعر وتجعله ناعم وقوي ولامع ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم شعر منزلي فتابعونا. طريقة عمل كريم بزبدة الشيا طريقة عمل كريم بزبدة الشيا المكونات: 2 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

قطرتين من زيت فيتامينe.

15 قطرة من أي زيت عطري. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط زبدة الشيا مع زيت جوز الهند في وعاء ثم يوضع في الميكروويف لمدة دقيقتين حتى تذوب المكونات تماما.

ثم نضيف باقي المكونات السابقة ونقلب حتى تتجانس المكونات جيدا وبعد ذلك نضع المزيج في برطمان ثم يحفظ في الثلاجة.

نترك المزيج لمدة ليلة كاملة في الثلاجة وبعد ذلك يستخدم الكريم لتصفيف الشعر والشعر مبلل. كريم فيتامين e كريم فيتامين e المكونات: علبة فازلين طبي.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

نصف كوب من زيت الزيتون.

نصف عبوة زيت خروع.

ملعقة كبيرة جوز هند.

ست كبسولات فيتامين e. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بتذويب الفازلين وزبدة الشيا في حمام ماء ساخن ثم يرفع ونضيف عليه باقي المكونات السابقة ونقلب حتى تتجانس المكونات.

نضع المزيج في برطمان بعد أن يبرد تماما ثم يستخدم بشكل يومي على الشعر من أجل تغذيته وزيادة لمعانه. كريم للشعر من جل الصبار كريم للشعر من جل الصبار المكونات: نصف كوب من جل الصبار.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الزعتر.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت إكليل الجبل.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

نصف كوب حليب جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بتذويب زيت جوز الهند في الميكروويف ثم نخلط باقي المكونات مع حليب جوز الهند ونقلب جميع المكونات حتى تتجانس.

نضع المزيج في برطمان ويحفظ في الثلاجة ثم يوضع على الشعر وهو مبلل ويمشط بالطريقة المعتادة هذا الكريم يقوم بتغذية الشعر ويمنع تقصفه ويجعله ناعم ولامع. الوسوم

تعتبر كريمات الشعر من أكثر المستحضرات التجميلية التي يتم استخدامها ويوجد منها طبيعي أو صناعي ولكن الكثير يقومون بشراء بكريمات تحتوي على مواد كيميائية وبالتالي تضر الشعر وتسبب تقصفه وجفافه، أما الكريمات الطبيعية تقوم بتغذية الشعر وتجعله ناعم وقوي ولامع ولذلك نحن في هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل كريم شعر منزلي فتابعونا. طريقة عمل كريم بزبدة الشيا طريقة عمل كريم بزبدة الشيا المكونات: 2 ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

نصف ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا.

نصف ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من جل الصبار.

قطرتين من زيت فيتامينe.

15 قطرة من أي زيت عطري. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط زبدة الشيا مع زيت جوز الهند في وعاء ثم يوضع في الميكروويف لمدة دقيقتين حتى تذوب المكونات تماما.

ثم نضيف باقي المكونات السابقة ونقلب حتى تتجانس المكونات جيدا وبعد ذلك نضع المزيج في برطمان ثم يحفظ في الثلاجة.

نترك المزيج لمدة ليلة كاملة في الثلاجة وبعد ذلك يستخدم الكريم لتصفيف الشعر والشعر مبلل. كريم فيتامين e كريم فيتامين e المكونات: علبة فازلين طبي.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

نصف كوب من زيت الزيتون.

نصف عبوة زيت خروع.

ملعقة كبيرة جوز هند.

ست كبسولات فيتامين e. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بتذويب الفازلين وزبدة الشيا في حمام ماء ساخن ثم يرفع ونضيف عليه باقي المكونات السابقة ونقلب حتى تتجانس المكونات.

نضع المزيج في برطمان بعد أن يبرد تماما ثم يستخدم بشكل يومي على الشعر من أجل تغذيته وزيادة لمعانه. كريم للشعر من جل الصبار كريم للشعر من جل الصبار المكونات: نصف كوب من جل الصبار.

نصف ملعقة صغيرة من زيت الزعتر.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت إكليل الجبل.

ملعقة كبيرة من زبدة الشيا.

نصف كوب حليب جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير والاستخدام: نقوم بتذويب زيت جوز الهند في الميكروويف ثم نخلط باقي المكونات مع حليب جوز الهند ونقلب جميع المكونات حتى تتجانس.

نضع المزيج في برطمان ويحفظ في الثلاجة ثم يوضع على الشعر وهو مبلل ويمشط بالطريقة المعتادة هذا الكريم يقوم بتغذية الشعر ويمنع تقصفه ويجعله ناعم ولامع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اصنعي بنفسك كريم شعر طبيعي منزلي لتنعيم الشعر الخشن وجعله حرير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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