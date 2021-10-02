طريقة عمل ميني اكلير الفرنسي بالشكولاتة بطريقة سهلة وناجحة

يعد ميني اكلير الفرنسي بالشكولاتة ، حلي فرنسي مكون من عجينة سهلة وسريعة واللذيذة، وهو نوع من الحلويات الفرنسية المشهورة والشهية، وهو يعتبر نوع من الحلوى الفرنسية الشهيرة المصنوعة من عجينة الشو معروفة بصناعة الكثير من الحلويات الفرنسية، والشو معنها الفطير، وهو حلوي يعشقها الأطفال كثيراً لأنها تحتوي علي كمية كبيرة من الشكولاتة، ويمكنك تقديمها إلي الأطفال في المناسبات مثل الأعياد والأفراح كنوع من التحلي، يتكون من مكونات طبيعية ومفيدة جداً للأطفال، مثل اللبن والبيض والزبدة، وكل هذه المكونات غنية بالكالسيوم والفيتامينات لبناء جسم أطفالك، وهي من الحلويات التي تتميز بمذاق رائع وللذيذ، وتتميز هذه الوصفة بسهولة تحضيرها، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل ميني اكلير الفرنسي بالشكولاتة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل ميني اكلير الفرنسي بالشكولاتة

هيا بنا نتعرف من خلال موقعنا علي مقادير هذه الوصفة الفرنسية المشهورة وهي كالاتي:-

كوب من الحليب.

مقدار كوب ماء للعجن.

2 كوب من الدقيق.

معلقة صغيرة فانيليا.

كوب من السكر.

رشة ملح صغيرة.

كوب من الزبدة القطع.

8 أو 10 بيضات.

طريقة التحضير

من هنا سوف نتعرف علي خطوات بسيطة لعمل ميني اكلير الفرنسي بالشكولاتة اللذيذ وهي كالاتي:-

نقوم بوضع إناء علي نار هادئة، ثم نقوم بإضافة اللبن مع الفانيليا، مع الزبدة والسكر ونقلبهم جيداً، حتي تذوب المكونات معاً. ثم بعد ذلك نترك الخليط يغلي، ثم نقوم بوضع الدقيق الخليط السابق، ويتم التقليب علي النار حتي يتم تسوية الدقيق، جيداً لمدة 10 دقائق. وبعد ذلك يترك العجين حتي يبرد تماماً، ثم نقوم بإضافة البيض واحدة تلو الأخرى، حتي يصبح العجين لين وساهل التشكيل. ثم بعد ذلك يوضع في كيس الحلواني، ثم نحضر صينية مدهون بزيت، ونقوم بوضع العجين علي أشكال أصابع صغيرة. ثم يوضع في فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 مئوية، لمدة نصف ساعة حتي ينضج تماماً. وبعد خروجه من الفرن يترك ليبرد، ويزين بعد ذلك بالشكولاتة البنية أو الشوكولاتة البيضاء، ويقدم بالهناء والشفاء.

اسرار نجاح وصفة ميني اكلير

من هنا سوف نعرض عليكم بعض النصائح المهمة لنجاح هذه الوصفة وهي كما يلي:-

اخبزي الاكلير علي درجة حرارة عالية لا تقل عن 180 مئوية.

سخني الفرن مسبقاً قبل الخبز فيها.

تجنبي فتح باب الفرن أثناء الخبز.

اختاري الزبد الغير مملح.

يفضل استخدام الدقيق المخصص للكيك.

عن العجن قلبي الدقيق بقوة وبسرعة لعدم حدوث تكتلات.

اضيفي البيض بالتدريج مع الخفق بسرعة.

طريقة عمل كرات الشوكولاتة بجوز الهند

سوف نتعرف علي أبسط الخطوات لعمل هذه الحلوى اللذيذة وهي كما يلي:-

قومي بسحق 250 جرام من بسكويت الشاي، بواسطة الخلاط الكهربائي أو الشوكة، ثم ضعيهم في وعاء. ثم ضيفي عليهم ربع كوب من الكاكاو، وجوز الهند فوق البسكويت، وأخلطي المكونات معاً. بعد ذلك أضيفي الحلي 395 جرام، من الحليب المكثف المحلي، وامزجي جيداً حتي تتجانس المكونات. ثم خذي كمية صغيرة من المزيج، واصنعي منها كرة ثم زينيها بجوز الهند المبشور، وضعيها علي صحن التقديم، كرري العملية حتي الانتهاء من الكمية. بعد كدة ضعي كرات الشوكولاتة بجوز الهند، في الثلاجة لحوالي نصف ساعة حتي تكون جاهزة.

طريقة بسيطة لعمل كب كيك الشكولاتة اللذيذ

من هنا سوف نتعرف علي طريقة عمل هذا الكعك اللذيذ وهي كما يلي:-