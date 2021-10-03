طريقة عمل المعمر الفلاحي الحلو والحادق على أصوله بالخطوات والصور

طريقة عمل المعمر الفلاحي ؛ الأرز المعمر أحد أشهر الأكلات التي يتميز بها المطبخ الفلاحي، ويُعد من أقرب الأطباق لقلوب الكثير من الأشخاص، بالطبع لم لا طعمه شهي ولذيذ جدًا، ولكن قد يكون ليس وجبة مثالية وصحية لبعض الأشخاص نظرًا لأنه يحتوي على الكثير من السمن، القشطة، ولكن لا يستطيع أحد أن يختلف على أنه من أشهى الأكلات التي لا يقارن طعمها مع أي طعم آخر، ومن خلالنا اليوم سنقدم لكِ سيدتي أفضل طريقة عمل المعمر الفلاحي في خطوات بسيطة بطعم شهي ولذيذ. طريقة عمل المعمر الفلاحي المكونات كوب من الأرز (منقوع نصف ساعة ومصفى).

معيار كوب من المرق.

كوب من الحليب المغلي.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

ملعقة كبيرة من قشطة الحليب.

ملح حسب الرغبة. طريقة التحضير ادهني الطاجن بالسمن ثم ادخليه في الفرن حتى يصبح ساخن تمامًا.

ضعي الأرز واسكبي عليه السمن.

اخفقي الأرز جيدًا مع السمن.

ثم اسكبي الحليب والمرقة على الأرز بحسب الحاجة (بارتفاع عقلة الإصبع).

ضعي القشطة على الوجه ثم ادخليه الفرن مباشرًة على درجة حرارة عالية حتى يمتص كل السوائل به.

خفضي الحرارة ثم اتركيه حتى يصبح ناضج تمامًا.

في حال تشرب الماء ولم ينضج الأرز يمكنك إضافة القليل من الماء وتركه وقت إضافي بالفرن. طريقة عمل المعمر الفلاحي طريقة عمل المعمر الفلاحي الحادق فاطمة أبو حاتي المكونات كوبان من الأرز مغسول فقط وليس منقوع.

ثلاثة أكواب من الحليب البارد.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة الطرية.

علبتان من الزبادي الطبيعي.

ملعقتان كبيرتان من القشطة.

رشة من الملح.

مقدار رشة من السكر. طريقة التحضير احرصي على أن يكون الأرز مصفى تمامًا من الماء.

ضعي الحليب + الأرز + السمن + السكر + الملح في وعاء عميق وامزجي جيدًا.

ثم اسكبي الخليط السابق في الطاجن المبطن بملعقة من الزبدة.

ثم ضعي القشطة على الوجه.

اخفقي الزبادي وضعيها هي الأخرى على الوجه ثم اتركي الطاجن منقوعًا لمدة ساعتين.

ثم وزعي الزبدة على الوجه وادخليه الفرن الساخن مسبقًا حتى يصبح ناضج تمامًا ولون الوجه ذهبي. طريقة عمل المعمر الفلاحي الحادق فاطمة أبو حاتي طريقة عمل المعمر الفلاحي الحلو فاطمة أبو حاتي المكونات كوبان من الأرز مغسول ومصفى.

3 ملاعق كبيرة زبدة.

2 لتر حليب جاموسي.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقتان كبيرتان سكر.

2 ملعقة كبيرة قشطة.

3 ملاعق كبيرة سمن بلدي. طريقة التحضير ضعي الأرز + الحليب + الملح + السكر في وعاء ثم امزجي جيدًا.

اتركيه منقوع لمدة ساعة.

وزعي السمن ثم ادخليه الفرن حتى ينضج.

اخرجيه ضعي القشطة وادخليه الفرن مرة أخرى حتى يصبح لون الوجه ذهبي. طريقة عمل المعمر الفلاحي الحلو فاطمة أبو حاتي الوسوم

طريقة عمل المعمر الفلاحي ؛ الأرز المعمر أحد أشهر الأكلات التي يتميز بها المطبخ الفلاحي، ويُعد من أقرب الأطباق لقلوب الكثير من الأشخاص، بالطبع لم لا طعمه شهي ولذيذ جدًا، ولكن قد يكون ليس وجبة مثالية وصحية لبعض الأشخاص نظرًا لأنه يحتوي على الكثير من السمن، القشطة، ولكن لا يستطيع أحد أن يختلف على أنه من أشهى الأكلات التي لا يقارن طعمها مع أي طعم آخر، ومن خلالنا اليوم سنقدم لكِ سيدتي أفضل طريقة عمل المعمر الفلاحي في خطوات بسيطة بطعم شهي ولذيذ. طريقة عمل المعمر الفلاحي المكونات كوب من الأرز (منقوع نصف ساعة ومصفى).

معيار كوب من المرق.

كوب من الحليب المغلي.

ملعقتان كبيرتان من السمن.

ملعقة كبيرة من قشطة الحليب.

ملح حسب الرغبة. طريقة التحضير ادهني الطاجن بالسمن ثم ادخليه في الفرن حتى يصبح ساخن تمامًا.

ضعي الأرز واسكبي عليه السمن.

اخفقي الأرز جيدًا مع السمن.

ثم اسكبي الحليب والمرقة على الأرز بحسب الحاجة (بارتفاع عقلة الإصبع).

ضعي القشطة على الوجه ثم ادخليه الفرن مباشرًة على درجة حرارة عالية حتى يمتص كل السوائل به.

خفضي الحرارة ثم اتركيه حتى يصبح ناضج تمامًا.

في حال تشرب الماء ولم ينضج الأرز يمكنك إضافة القليل من الماء وتركه وقت إضافي بالفرن. طريقة عمل المعمر الفلاحي طريقة عمل المعمر الفلاحي الحادق فاطمة أبو حاتي المكونات كوبان من الأرز مغسول فقط وليس منقوع.

ثلاثة أكواب من الحليب البارد.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة الطرية.

علبتان من الزبادي الطبيعي.

ملعقتان كبيرتان من القشطة.

رشة من الملح.

مقدار رشة من السكر. طريقة التحضير احرصي على أن يكون الأرز مصفى تمامًا من الماء.

ضعي الحليب + الأرز + السمن + السكر + الملح في وعاء عميق وامزجي جيدًا.

ثم اسكبي الخليط السابق في الطاجن المبطن بملعقة من الزبدة.

ثم ضعي القشطة على الوجه.

اخفقي الزبادي وضعيها هي الأخرى على الوجه ثم اتركي الطاجن منقوعًا لمدة ساعتين.

ثم وزعي الزبدة على الوجه وادخليه الفرن الساخن مسبقًا حتى يصبح ناضج تمامًا ولون الوجه ذهبي. طريقة عمل المعمر الفلاحي الحادق فاطمة أبو حاتي طريقة عمل المعمر الفلاحي الحلو فاطمة أبو حاتي المكونات كوبان من الأرز مغسول ومصفى.

3 ملاعق كبيرة زبدة.

2 لتر حليب جاموسي.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقتان كبيرتان سكر.

2 ملعقة كبيرة قشطة.

3 ملاعق كبيرة سمن بلدي. طريقة التحضير ضعي الأرز + الحليب + الملح + السكر في وعاء ثم امزجي جيدًا.

اتركيه منقوع لمدة ساعة.

وزعي السمن ثم ادخليه الفرن حتى ينضج.

اخرجيه ضعي القشطة وادخليه الفرن مرة أخرى حتى يصبح لون الوجه ذهبي. طريقة عمل المعمر الفلاحي الحلو فاطمة أبو حاتي

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