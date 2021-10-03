وداعاً لمكياج العيون مع المسكرة السحرية لتطويل الرموش وتكثيفها

المسكرة ، من أجمل وأروع مستحضرات التجميل، التي لا يكتمل المكياج بدونها، فهي تجعل العيون جذابة ورائعة، وتزيد من جمال وأنوثة المرأة العربية، وهي من المساحيق التي لا يمكن الاستغناء عنها لأنها تعطي للرموش الإطالة والجاذبية، وهى تجعل العين بارزة وجميلة، وتحمل العديد من الفوائد الصحية للعين، وهي آمنة تماماً لأنها تحتوي على مواد طبيعية تساعد على التخلص من البكتيريا والفطريات التي تتراكم على جفن العين، وتوجد للمسكرة أنواع وماركات مختلفة تنتشر بالأسواق بكثرة، ولكن مصدرها غير معروف وقد تسبب حساسية العين، فإذا كنتي تخافين من تأثير المساحيق على عينك اتبعي بعض الوصفات الطبيعية الآمنة كي تحصلي على عيون جميلة ورموش طويلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل المسكرة السحرية لتطويل الرموش وتكثيفها بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات المسكرة السحرية مكونات المسكرة السحرية سوف نتعرف على بعض المكونات الطبيعية لعمل مسكرة رائعة بالمنزل وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو. ملعقة كبيرة من زيت الخروع. ١٠ حبات من نواة التمر. ٥ حبات من القرنفل. ربع ملعقة صغيرة من جل الصبار. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير المسكرة السحرية لعيون جذابة وجميلة وهى كما يلي:- نقوم بتحميص نواة البلح والقرنفل جيداً حتى يصبح الون اسود غامق.

يتم طحنهم جيداً بواسطة كبة الخلاط حتى يصبح الخليط ناعم للغاية.

نغربل الخليط جيداً بواسطة قطعة من الشاش الطبي.

بعد ذلك نضع الخليط في علبة مسكرة فارغة تكون نظيفة، ونضيف إليه الزيوت.

ثم نضيف جل الصبار ونقلب باستمرار حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها وتصبح سائلة.

نقوم باستخدامها يومياً على الرموش حتى نجعلها جميلة وجذابة طول اليوم. فوائد المسكرة للرموش توجد عدة فوائد هائلة عند استخدام المواد الطبيعية التي تحتوي عليها المسكارا الرائعة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- تعطي للعيون مظهر جمالي رائع. تجعل الرموش طويلة وكثيفها. كما تعالج التهابات واحمرار العين. تعمل على ترطيب جفن العين وتعالج الحكة. كما تجعل الرموش ثابتة لفترة طويلة. تنظيف العين من البكتيريا والفطريات. تحتوي على مواد طبيعية أمنة تماماً على العين. الوسوم

المسكرة ، من أجمل وأروع مستحضرات التجميل، التي لا يكتمل المكياج بدونها، فهي تجعل العيون جذابة ورائعة، وتزيد من جمال وأنوثة المرأة العربية، وهي من المساحيق التي لا يمكن الاستغناء عنها لأنها تعطي للرموش الإطالة والجاذبية، وهى تجعل العين بارزة وجميلة، وتحمل العديد من الفوائد الصحية للعين، وهي آمنة تماماً لأنها تحتوي على مواد طبيعية تساعد على التخلص من البكتيريا والفطريات التي تتراكم على جفن العين، وتوجد للمسكرة أنواع وماركات مختلفة تنتشر بالأسواق بكثرة، ولكن مصدرها غير معروف وقد تسبب حساسية العين، فإذا كنتي تخافين من تأثير المساحيق على عينك اتبعي بعض الوصفات الطبيعية الآمنة كي تحصلي على عيون جميلة ورموش طويلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل المسكرة السحرية لتطويل الرموش وتكثيفها بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات المسكرة السحرية مكونات المسكرة السحرية سوف نتعرف على بعض المكونات الطبيعية لعمل مسكرة رائعة بالمنزل وهى كما يلي:- ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو. ملعقة كبيرة من زيت الخروع. ١٠ حبات من نواة التمر. ٥ حبات من القرنفل. ربع ملعقة صغيرة من جل الصبار. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير المسكرة السحرية لعيون جذابة وجميلة وهى كما يلي:- نقوم بتحميص نواة البلح والقرنفل جيداً حتى يصبح الون اسود غامق.

يتم طحنهم جيداً بواسطة كبة الخلاط حتى يصبح الخليط ناعم للغاية.

نغربل الخليط جيداً بواسطة قطعة من الشاش الطبي.

بعد ذلك نضع الخليط في علبة مسكرة فارغة تكون نظيفة، ونضيف إليه الزيوت.

ثم نضيف جل الصبار ونقلب باستمرار حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها وتصبح سائلة.

نقوم باستخدامها يومياً على الرموش حتى نجعلها جميلة وجذابة طول اليوم. فوائد المسكرة للرموش توجد عدة فوائد هائلة عند استخدام المواد الطبيعية التي تحتوي عليها المسكارا الرائعة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- تعطي للعيون مظهر جمالي رائع. تجعل الرموش طويلة وكثيفها. كما تعالج التهابات واحمرار العين. تعمل على ترطيب جفن العين وتعالج الحكة. كما تجعل الرموش ثابتة لفترة طويلة. تنظيف العين من البكتيريا والفطريات. تحتوي على مواد طبيعية أمنة تماماً على العين.

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