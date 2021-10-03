طريقة عمل لحم بعجين بالمقلاة وبدون خميرة بمذاق لذيذ وشهي جداً

طريقة عمل لحم بعجين ، من المعجنات والمأكولات الشرقية السريعة اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة المفضلة لديهم أيضاً، كما حاز على شهرة كبيرة في الآونة الأخيرة، وهو عبارة عن فطائر ومعجنات بحشوة اللحم المتبل، ثم يطهى في المقلاة، كما أنه من الأكلات الرئيسية والذي يحظى بإقبال الجميع أيضاً، وانتقل شهرته إلى جميع أنحاء الوطن العربي، ويتميز بقيمته الغذائية العالية، وبمذاقه الخاص والمميز الذي لا يوصف أيضاً، بالإضافة إلى سهولة تحضيره، فلا يتطلب وقت للتخمير ولا للإعداد، ولا مجهود أيضاً، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما له من فوائد جمة أيضاً، وهو يعد من الأكلات الغير تقليدية لأكل اللحم مما يكسب اللحم المذاق اللذيذ والنكهة المميزة، كما يمكنكم تجربة فطائر باللحم المفروم والجبن وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل لحم بعجين بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل.

مكونات طريقة عمل لحم بعجين

تتكون طريقة عمل لحم بعجين من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ، والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

2 كوب ماء بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة صغيرة ملح.

5 أكواب ونصف دقيق.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

مقادير الحشو

2 حبة بصل مفروم ناعم جداً.

4 حبات فلفل رومي أخضر مفروم ناعم جداً.

5 حبات طماطم مقشر مفروم ناعم جداً.

حزمة بقدونس مفروم ناعم جداً.

كيلو لحم مفرومة.

ملعقة صغيرة ونصف ملح.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة ببريكا.

ملعقة صغيرة كمون مطحون.

4 ملعقة كبيرة معجون طماطم.

5 ملعقة كبيرة زيت.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل لحم بعجين بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، جداً وهي كالآتي:

أولاً نحضر العجينة

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الماء والملح، ثم نقلب جيداً حتى يذوب الملح.

ثم نضيف الدقيق ونقلب جيداً بالملعقة حتى يختفي الدقيق، ثم نضيف البيكنج بودر ونعجن جيداً باليد حتى نحصل على عجينة متماسكة.

ثم نضع العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ونعجن جيداً باليد حتى نحصل على عجينة متماسكة.

بعد ذلك نقسم العجينة إلى 16 كرة متساوية في الحجم.

ثم نرص الكرات على صينية مرشوشة بالدقيق، ثم نغطي العجين بكيس بلاستيك، ثم بفوطة مطبخ ونتركه يرتاح لمدة ربع ساعة.

ثانياً نحضر الحشوة