اصنعي كريم النشا والليمون الليلي بالمنزل لتفتيح البشرة من أول استخدام

يحضر كريم النشا والليمون الليلي بطريقة بسيطة جداً داخل المنزل، يحتوي الكريم على مجموعة من المكونات الطبيعة التي لها دور كبير في تفتيح البشرة والتخلص من الاسمرار، تظهر نتيجة استخدام الكريم من أول استخدام فهو كريم طبيعي وسريع المفعول، حيث تبحث كثير من الفتيات والسيدات عن كريمات التفتيح التي تعطي نتيجة سريعة، فهناك العديد من الفتيات يعانون من الاسمرار وبهتان لون البشرة والبقع الداكنة التي تزعج الكثير منا، لذلك ينصح باستخدام كريمات طبيعية تقضي على جميع مشاكل البشرة، وتعطي البشرة نعومة وتفتيح ولا تؤثر عليها بأي نوع من الضرر، حيث توجد مجموعة من الكريمات الطبيعية التي يتم استخدامها للبشرة وهي مثل كريم الكركم والليمون وكريم الفازلين والليمون ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم مشاهدينا الكرام طريقة عمل الكريم المعجزة كريم النشا والليمون الليلي أقوي كريم لتفتيح البشرة.

مكونات عمل كريم النشا والليمون للبشرة

نستطيع عمل الكريم بالمنزل من خلال مكونات بسيطة وطبيعية هي كما يلي:-

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

ملعقة صغيرة نشا.

ملعقة صغيرة جل الصبار.

عبوة زجاجية فارغة.

طريقة التحضير

يتم تحضير كريم النشا والليمون الليلي الكريم السحري في تفتيح البشرة وإعادة نضارتها بكل سهولة وذلك باتباع الآتي:-

نستخدم وعاء صغير قابل للطهي ونقوم بوضع ملعقتين من عصير الليمون، ثم نضيف إليه ملعقة من جل الصبار. ثم نقلب المكونات معا بشكل جيد ثم نقوم بإضافة ملعقة صغيرة من النشا ونمزج المكونات بشكل جيد. نرفع الوعاء على النار هادئة، حتي يتحول إلي خليط كريمي. نضع الخليط داخل العبوة الزجاجية الفارغة نحكم إغلاقه جيداً، ثم نضعه داخل الثلاجة.

طريقة استخدام الكريم

يطبق الكريم على الوجه بطريقة بسيطة وسهلة هي كما يلي:-