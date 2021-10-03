تعرفي على أسرار البيتزا الإيطالية عجينة هشة وطرية بطريقة المطاعم مضمونة 100%

أسرار البيتزا الإيطالية هذا ما يبحث عنه الملايين من الأمهات وربات البيوت لكي يستطيعون تحضيرها من المنزل، حيث أن البيتزا أصبحت من أهم الأكلات والوجبات السريعة التي نعشق تناولها في جميع الأوقات، منذ أن ظهرت البيتزا في المطاعم والمحلات والملايين يعتبرونها أكلتهم المفضلة فمن خلال البيتزا تستطيع أن تحشوها الحشوات التي تفضلينها ولهذا تتناسب مع جميع الطبقات وجميع الفئات العمرية، ونحن الآن سوف نوفر لكم يا سيدتي سر تحضير عجينة البيتزا الايطالية بالخطوات مثل المطاعم.

عجينة البيتزا هي سر نجاح البيتزا الجاهزة لابد أن تكون هشة وطرية، ولذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل عجينة البيتزا الإيطالية وهي:

2 كوب من الدقيق المنخول.

3 معالق كبيرة من الزيت النباتي.

نصف ملعقة صغيرة من الخميرة.

ملح.

فلفل أسود.

معلقة صغيرة من السكر.

نصف كوب من الماء الدافئ.

سنقدم لكم خطوات تحضير عجينة البيتزا الإيطالية وهي:

أولًا علينا بإحضار صينية الخبز ونحضرها بوضع القليل من الزيت و رشة من الدقيق لكي لا تلتصق العجينة داخل الصينية. نبدأ في تحضير العجينة بإحضار وعاء كبير نضع بداخله المكونات السائلة من الماء و الزيت ونخلطهم. أضيف بداخلهم السكر والملح والفلفل الأسود ونستمر في عملية التقليب ثم نضيف الخميرة. يتم وضع الدقيق بالتدريج وتقلب بملعقة خشبية حتى تتماسك العجينة ونبدأ بعد ذلك بعجنها بشكل يدوي أو بالعجانه لمدة لا تقل عن 10 دقائق. نقوم بعد ذلك بفرد العجينة داخل الصينية، ولابد من تثقب العجينة بالشوكة لكي تضمني نجاح العجينة. تستطيعين الآن وضع الحشو الذي تفضلينه.

الصلصة من أهم الإضافات التي تؤثر على طعم البيتزا، لهذا لابد من عمل البيتزا الاصلية لكي تستطيع الحصول على بيتزا مثل المحلات، ومكوناتها هي:

5 معالق كبيرة من صلصة الطماطم.

ملح.

فلفل أسود.

زيت زيتون.

نصف معلقة صغيرة من السكر.

نصف معلقة من الزعتر الجاف أو البودر.

فص من الثوم المفروم.

قم بتتبع الخطوات التالية لكي تحصلي على صلصة البيتزا الأصلية وهي:

وضع زيت الزيتون و الثوم في طاسة على نار هادئة. وعندما تبدأ بالتحمير الثوم قومي بإضافة الزعتر والملح والفلفل الأسود والسكر ويقلب. ثم نضيف صلصة الطماطم وتترك لمده 3 دقائق حتى تنضج، ويتم وضعها على عجينة البيتزا وتوزيعها. تستطيعين إضافة كافة الحشوات المفضلة لكي مثل حشو الجبن المشكل، البسطرمة، الفراخ، الشاورما وهناك العديد من الحشوات التي تستطيعي استخدامها.

ومن هنا نكون قد انتهينا من وضع أسرار عمل البيتزا الإيطالية مثل بيتزا المحلات والمطاعم الإيطالية.