طريقة عمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة

تعد البطاطس المحشية باللحمة المفرومة من الأكلات الشهية ذات الطعم المميز، فالبطاطس تدخل في الكثير من الوصفات وتعد من الأطباق الرئيسية على كل الموائد، حيث تقدم بأشكال مختلفة ومتنوعة بالإضافة إلى قيمتها الغذائية العالية، فهى تحتوي على عناصر مفيدة للجسم تدعم الصحة وتقي من الأمراض، خاصة مع طهيها بالطريقة الصحيحة والبعد عن القلى الذي يتسبب في رفع السعرات الحرارية فيها مما يجعلها تسبب زيادة الوزن فالبطاطس المسلوقة أو المشوية تعتبر مناسبة للأشخاص الذين يريدون خفض الوزن، كما أن اللحم المفروم يمنحها نكهة لذيذة وطعم طيب يجعلها وجبة شهية يقبل على تناولها الجميع، ويوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة جديدة لعمل البطاطس المحشية باللحم المفرومة بدون قلي. مكونات البطاطس المحشية باللحمة المفرومة مكونات البطاطس المحشية باللحمة المفرومة يتم تحضير البطاطس المحشية باللحمة المفرومة بمكونات بسيطة وسهلة كالتالي:- 1 كيلو بطاطس متوسط الحجم.

ربع كيلو من اللحم المفروم.

2 بصلة متوسطة مقطعة.

2 فلفل رومي أخضر.

حزمة بقدونس مفروم.

2 كوب عصير طماطم.

2 فص ثوم مفروم.

رشة زنجبيل.

رشة قرفة.

2ملعقة صغيرة ملح.

2ملعقة صغيرة فلفل أسود. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة مختلفة لعمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة بدون قلي كما يلي:- أولاً نقوم بوضع نصف كمية البصل المقطع في مقلاة بها قليل من الزيت مع التقليب حتى يذبل البصل. ثم نضيف فصين ثوم مفرومين وملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود مع استمرار التقليب. نضيف كوبين من عصير الطماطم ونترك الخليط يغلي لمدة عشر دقائق ثم نطفئ النار. بعد ذلك نقوم بتجهيز الحشوة بخلط اللحمة المفرومة مع البصل المقطع والبقدونس المفروم مع إضافة ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود ورشة من الزنجبيل والقرفة. ثم نعجن المكونات مع بعضها مثلما نفعل عند تحضير الكفتة. نقوم بتقوير البطاطس من الداخل ثم نحشيها بخلطة اللحمة المفرومة. نرص البطاطس في قالب الفرن ثم نسكب عليها صلصة الطماطم السابق تجهيزها. ثم ندخل القالب الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ساعة إلا ربع حتى تنضج ويحمر لونها. تقدم ساخنة بجانب الأرز بالشعرية والسلطة الخضراء. طريقة عمل البطاطس المحشية بالجبن المقادير نصف كيلو بطاطس مسلوق.

ثمرة بطاطس مبشورة.

جبنة موتزاريلا.

بقدونس مفروم.

ملح وفلفل.

كوب بقسماط.

2 بيضة. طريقة التحضير نهرس البطاطس المسلوقة ونضيف عليها البطاطس المبشورة والبقدونس ورشة ملح وفلفل. ثم نعجن المكونات مع بعضها جيداً، ثم نضع كمية على اليد ثم نضع الجبنة الموتزاريلا ونغلقها جيداً. نضع كرات البطاطس في الدقيق ثم البيض المخفوق وبعده البقسماط. نقلي الكرات في زيت غزير حتى يحمر لونها. طريقة عمل فطائر البطاطس في الفرن طريقة عمل فطائر البطاطس في الفرن مقادير العجينة 1كوب دقيق.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة حليب بودرة.

نصف كوب ماء دافئ.

ملعقة صغيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي. مقادير الحشوة 2 ثمرة بطاطس مسلوقة.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة بابريكا. طريقة التحضير نقوم بخلط الدقيق والملح والسكر والخميرة في وعاء. أضيفي الحليب البودرة والماء مع العجن حتى الحصول على عجينة متماسكة. ثم نترك العجينة 45 دقيقة حتى تختمر ثم قطعيها إلى قطع صغيرة. اخلطي البطاطس المسلوقة مع الملح والفلفل والبابريكا. قومي بفرد قطع العجين على شكل دائرة ووزعي الحشوة عليها، ثم لفيها على شكل مثلث. ثم ضعي الفطائر في صينية مدهونة بقليل من الزيت. أدخلي الصينية الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة حتى تنضج ويحمر لونها. فوائد البطاطس للجسم فوائد البطاطس للجسم البطاطس من أشهر الخضروات على مستوى العالم التى تمتلك العديد من الفوائد لصحة الإنسان، ومنها ما يلي:- تحتوي البطاطس على الحديد والكالسيوم والفوسفور مما يساهم في حماية العظام من الهشاشة. تحتوي على الزنك الذي يعمل على الحفاظ على قوة العظام. تعزيز صحة القلب لأنها تحتوي على الألياف الغذائية والبوتاسيوم والفيتامينات التي تعمل على حماية القلب من الأمراض. تعمل على خفض مستوى الكولسترول في الدم وبالتالي تقلل خطر الإصابة بنوبات القلب. تنظيم الهضم حيث تساعد الألياف الموجودة في البطاطس على منع الإمساك وتعزيز تنظيم الهضم. فيتامين سي الموجود في البطاطس يساعد على تدعيم المناعة خاصة ضد الفيروسات، مما يجعل الجسم قادر على مواجهة الأمراض. تعمل الألياف الغذائية الموجودة في البطاطس على زيادة الشعور بالشبع وتقلل الشهية. الوسوم

تعد البطاطس المحشية باللحمة المفرومة من الأكلات الشهية ذات الطعم المميز، فالبطاطس تدخل في الكثير من الوصفات وتعد من الأطباق الرئيسية على كل الموائد، حيث تقدم بأشكال مختلفة ومتنوعة بالإضافة إلى قيمتها الغذائية العالية، فهى تحتوي على عناصر مفيدة للجسم تدعم الصحة وتقي من الأمراض، خاصة مع طهيها بالطريقة الصحيحة والبعد عن القلى الذي يتسبب في رفع السعرات الحرارية فيها مما يجعلها تسبب زيادة الوزن فالبطاطس المسلوقة أو المشوية تعتبر مناسبة للأشخاص الذين يريدون خفض الوزن، كما أن اللحم المفروم يمنحها نكهة لذيذة وطعم طيب يجعلها وجبة شهية يقبل على تناولها الجميع، ويوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة جديدة لعمل البطاطس المحشية باللحم المفرومة بدون قلي. مكونات البطاطس المحشية باللحمة المفرومة مكونات البطاطس المحشية باللحمة المفرومة يتم تحضير البطاطس المحشية باللحمة المفرومة بمكونات بسيطة وسهلة كالتالي:- 1 كيلو بطاطس متوسط الحجم.

ربع كيلو من اللحم المفروم.

2 بصلة متوسطة مقطعة.

2 فلفل رومي أخضر.

حزمة بقدونس مفروم.

2 كوب عصير طماطم.

2 فص ثوم مفروم.

رشة زنجبيل.

رشة قرفة.

2ملعقة صغيرة ملح.

2ملعقة صغيرة فلفل أسود. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم لكم طريقة مختلفة لعمل البطاطس المحشية باللحمة المفرومة بدون قلي كما يلي:- أولاً نقوم بوضع نصف كمية البصل المقطع في مقلاة بها قليل من الزيت مع التقليب حتى يذبل البصل. ثم نضيف فصين ثوم مفرومين وملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود مع استمرار التقليب. نضيف كوبين من عصير الطماطم ونترك الخليط يغلي لمدة عشر دقائق ثم نطفئ النار. بعد ذلك نقوم بتجهيز الحشوة بخلط اللحمة المفرومة مع البصل المقطع والبقدونس المفروم مع إضافة ملعقة صغيرة من الملح والفلفل الأسود ورشة من الزنجبيل والقرفة. ثم نعجن المكونات مع بعضها مثلما نفعل عند تحضير الكفتة. نقوم بتقوير البطاطس من الداخل ثم نحشيها بخلطة اللحمة المفرومة. نرص البطاطس في قالب الفرن ثم نسكب عليها صلصة الطماطم السابق تجهيزها. ثم ندخل القالب الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ساعة إلا ربع حتى تنضج ويحمر لونها. تقدم ساخنة بجانب الأرز بالشعرية والسلطة الخضراء. طريقة عمل البطاطس المحشية بالجبن المقادير نصف كيلو بطاطس مسلوق.

ثمرة بطاطس مبشورة.

جبنة موتزاريلا.

بقدونس مفروم.

ملح وفلفل.

كوب بقسماط.

2 بيضة. طريقة التحضير نهرس البطاطس المسلوقة ونضيف عليها البطاطس المبشورة والبقدونس ورشة ملح وفلفل. ثم نعجن المكونات مع بعضها جيداً، ثم نضع كمية على اليد ثم نضع الجبنة الموتزاريلا ونغلقها جيداً. نضع كرات البطاطس في الدقيق ثم البيض المخفوق وبعده البقسماط. نقلي الكرات في زيت غزير حتى يحمر لونها. طريقة عمل فطائر البطاطس في الفرن طريقة عمل فطائر البطاطس في الفرن مقادير العجينة 1كوب دقيق.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة حليب بودرة.

نصف كوب ماء دافئ.

ملعقة صغيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي. مقادير الحشوة 2 ثمرة بطاطس مسلوقة.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ربع ملعقة بابريكا. طريقة التحضير نقوم بخلط الدقيق والملح والسكر والخميرة في وعاء. أضيفي الحليب البودرة والماء مع العجن حتى الحصول على عجينة متماسكة. ثم نترك العجينة 45 دقيقة حتى تختمر ثم قطعيها إلى قطع صغيرة. اخلطي البطاطس المسلوقة مع الملح والفلفل والبابريكا. قومي بفرد قطع العجين على شكل دائرة ووزعي الحشوة عليها، ثم لفيها على شكل مثلث. ثم ضعي الفطائر في صينية مدهونة بقليل من الزيت. أدخلي الصينية الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة حتى تنضج ويحمر لونها. فوائد البطاطس للجسم فوائد البطاطس للجسم البطاطس من أشهر الخضروات على مستوى العالم التى تمتلك العديد من الفوائد لصحة الإنسان، ومنها ما يلي:- تحتوي البطاطس على الحديد والكالسيوم والفوسفور مما يساهم في حماية العظام من الهشاشة. تحتوي على الزنك الذي يعمل على الحفاظ على قوة العظام. تعزيز صحة القلب لأنها تحتوي على الألياف الغذائية والبوتاسيوم والفيتامينات التي تعمل على حماية القلب من الأمراض. تعمل على خفض مستوى الكولسترول في الدم وبالتالي تقلل خطر الإصابة بنوبات القلب. تنظيم الهضم حيث تساعد الألياف الموجودة في البطاطس على منع الإمساك وتعزيز تنظيم الهضم. فيتامين سي الموجود في البطاطس يساعد على تدعيم المناعة خاصة ضد الفيروسات، مما يجعل الجسم قادر على مواجهة الأمراض. تعمل الألياف الغذائية الموجودة في البطاطس على زيادة الشعور بالشبع وتقلل الشهية.

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