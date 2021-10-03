سر مفعول الفازلين لتبييض البشرة بسرعة الصاروخ الفضائي لعام 2022

- 1/2
- 2/2
سر مفعول الفازلين، يعتبر الفازلين له فاعلية كبرى في تبييض البشرة مع إضافة بعض المواد الطبيعية له حيث يبحث الكثير من الفتيات على منتج طبيعي،ومن جوله تأثير فعال وسريع في تبييض الوجه والجسم وفي وقت قصير، وحيث يمكن الاستغناء عن كريمات التبييض الصناعية التي تضر البشرة، ومن السهل عمل كريم الفازلين لتفتيح البشرة وبسرعة رهيبة حتى عشر درجات ولن تتخيلي النتيجة، حيث يمكن عمل ال صفة داخل منزلك بدون تكلفة باهظة وبمكونات طبيعية، وسوف نتعرف على سر مفعول الفازلين لتبييض البشرة بسرعة الصاروخ الفضائي لعام2022، من خلال موقع ثقفني ونتمنى لكم استفادة جيدة من مقالنا.
مكونات عمل سر مفعول الفازلين لتبييض البشرة بشكل فوري
سوف نتعرف الان علي بعض المكونات التي يمكن من خلالها عمل اقوي كريم طبيعي للبشرة وهي كالاتي:-
- ثلاث معالق من الفازلين.
- معلقة كبيرة من النشا.
- معلقتين من الحليب البودرة.
- ربع كوب من ماء الورد.
- خمس نقط من زيت الزيتون.
نتعرف علي أبسط طريقة لتحضير الكريم الرهيب والطبيعي لتفتيح فوري للبشرة خلال دقائق بفضل الله وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخله الفازلين وماء الورد ونقلبهم جيدا حتي تذوب المكونات جيدا.
- ثم نضيف النشا وزيت الزيتون مع التقليب المستمر للمكونات حتي يتجانس بشكل كبير.
- ثم نضع الحليب البودرة عصير الليمون ونخلط المكونات جيدا حتي يصبح خليط كريمي متجانس للغاية وجاهز للاستخدام.
- يتم بعد ذلك وضع الخليط في علبة ويفضل من الزجاج.
- ثم نتركها داخل الثلاجة لمدة ساعتين حتى نستخدمها.
طريقة الاستعمال
نقدم لكم اليوم طريقة سهلة للغاية لاستعمال الخليط علي البشرة بطريقة سليمة وفعالة وهي كالتالي:-
- نقوم بغسل البشرة بالغسول الخاص بكم جيدا ثم نجفف البشرة بشكل جيد.
- ثم نضع طبقة من الخليط علي البشرة بتساوي حتي نغطي جميع أجزاء البشرة.
- ثم نترك الخليط لمدة تصل الي ربع ساعة ثم نغسل البشرة ونجففها ونستخدم مرطب للبشرة.
- نكرر العملية مرتين في الأسبوع لمدة شهر للحصول علي افضل نتائج من التفتيح خلال فترة قصيرة.
سوف نتعرف علي بعض الفوائد الخاصة بالفازلين علي البشرة تبيض البشرة فوري وهى كما يأتي:-
- يعمل علي إزالة البقع الداكنة في الوجه والتصبغات بشكل فوري.
- يساعد في إزالة التجاعيد من اول استخدام للخليط دون اضرار جانبية.
- يعمل علي التفتيح والتبييض الفوري للبشرة والجسم أيضا.
- يساعد في القضاء علي الهالات السوداء من البشرة والكلف ايضا.
- يعالج حب الشباب ويقلل من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.
الوسوم
سر مفعول الفازلين، يعتبر الفازلين له فاعلية كبرى في تبييض البشرة مع إضافة بعض المواد الطبيعية له حيث يبحث الكثير من الفتيات على منتج طبيعي،ومن جوله تأثير فعال وسريع في تبييض الوجه والجسم وفي وقت قصير، وحيث يمكن الاستغناء عن كريمات التبييض الصناعية التي تضر البشرة، ومن السهل عمل كريم الفازلين لتفتيح البشرة وبسرعة رهيبة حتى عشر درجات ولن تتخيلي النتيجة، حيث يمكن عمل ال صفة داخل منزلك بدون تكلفة باهظة وبمكونات طبيعية، وسوف نتعرف على سر مفعول الفازلين لتبييض البشرة بسرعة الصاروخ الفضائي لعام2022، من خلال موقع ثقفني ونتمنى لكم استفادة جيدة من مقالنا.
مكونات عمل سر مفعول الفازلين لتبييض البشرة بشكل فوري
سوف نتعرف الان علي بعض المكونات التي يمكن من خلالها عمل اقوي كريم طبيعي للبشرة وهي كالاتي:-
- ثلاث معالق من الفازلين.
- معلقة كبيرة من النشا.
- معلقتين من الحليب البودرة.
- ربع كوب من ماء الورد.
- خمس نقط من زيت الزيتون.
نتعرف علي أبسط طريقة لتحضير الكريم الرهيب والطبيعي لتفتيح فوري للبشرة خلال دقائق بفضل الله وهي كما يلي:-
- نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخله الفازلين وماء الورد ونقلبهم جيدا حتي تذوب المكونات جيدا.
- ثم نضيف النشا وزيت الزيتون مع التقليب المستمر للمكونات حتي يتجانس بشكل كبير.
- ثم نضع الحليب البودرة عصير الليمون ونخلط المكونات جيدا حتي يصبح خليط كريمي متجانس للغاية وجاهز للاستخدام.
- يتم بعد ذلك وضع الخليط في علبة ويفضل من الزجاج.
- ثم نتركها داخل الثلاجة لمدة ساعتين حتى نستخدمها.
طريقة الاستعمال
نقدم لكم اليوم طريقة سهلة للغاية لاستعمال الخليط علي البشرة بطريقة سليمة وفعالة وهي كالتالي:-
- نقوم بغسل البشرة بالغسول الخاص بكم جيدا ثم نجفف البشرة بشكل جيد.
- ثم نضع طبقة من الخليط علي البشرة بتساوي حتي نغطي جميع أجزاء البشرة.
- ثم نترك الخليط لمدة تصل الي ربع ساعة ثم نغسل البشرة ونجففها ونستخدم مرطب للبشرة.
- نكرر العملية مرتين في الأسبوع لمدة شهر للحصول علي افضل نتائج من التفتيح خلال فترة قصيرة.
سوف نتعرف علي بعض الفوائد الخاصة بالفازلين علي البشرة تبيض البشرة فوري وهى كما يأتي:-
- يعمل علي إزالة البقع الداكنة في الوجه والتصبغات بشكل فوري.
- يساعد في إزالة التجاعيد من اول استخدام للخليط دون اضرار جانبية.
- يعمل علي التفتيح والتبييض الفوري للبشرة والجسم أيضا.
- يساعد في القضاء علي الهالات السوداء من البشرة والكلف ايضا.
- يعالج حب الشباب ويقلل من ظهور علامات الشيخوخة المبكرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر مفعول الفازلين لتبييض البشرة بسرعة الصاروخ الفضائي لعام 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.