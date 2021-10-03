سر مفعول الفازلين لتبييض البشرة بسرعة الصاروخ الفضائي لعام 2022

سر مفعول الفازلين، يعتبر الفازلين له فاعلية كبرى في تبييض البشرة مع إضافة بعض المواد الطبيعية له حيث يبحث الكثير من الفتيات على منتج طبيعي،ومن جوله تأثير فعال وسريع في تبييض الوجه والجسم وفي وقت قصير، وحيث يمكن الاستغناء عن كريمات التبييض الصناعية التي تضر البشرة، ومن السهل عمل كريم الفازلين لتفتيح البشرة وبسرعة رهيبة حتى عشر درجات ولن تتخيلي النتيجة، حيث يمكن عمل ال صفة داخل منزلك بدون تكلفة باهظة وبمكونات طبيعية، وسوف نتعرف على سر مفعول الفازلين لتبييض البشرة بسرعة الصاروخ الفضائي لعام2022، من خلال موقع ثقفني ونتمنى لكم استفادة جيدة من مقالنا.

مكونات عمل سر مفعول الفازلين لتبييض البشرة بشكل فوري

سوف نتعرف الان علي بعض المكونات التي يمكن من خلالها عمل اقوي كريم طبيعي للبشرة وهي كالاتي:-

ثلاث معالق من الفازلين.

معلقة كبيرة من النشا.

معلقتين من الحليب البودرة.

ربع كوب من ماء الورد.

خمس نقط من زيت الزيتون.

طريقة التحضير

نتعرف علي أبسط طريقة لتحضير الكريم الرهيب والطبيعي لتفتيح فوري للبشرة خلال دقائق بفضل الله وهي كما يلي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخله الفازلين وماء الورد ونقلبهم جيدا حتي تذوب المكونات جيدا. ثم نضيف النشا وزيت الزيتون مع التقليب المستمر للمكونات حتي يتجانس بشكل كبير. ثم نضع الحليب البودرة عصير الليمون ونخلط المكونات جيدا حتي يصبح خليط كريمي متجانس للغاية وجاهز للاستخدام. يتم بعد ذلك وضع الخليط في علبة ويفضل من الزجاج. ثم نتركها داخل الثلاجة لمدة ساعتين حتى نستخدمها.

طريقة الاستعمال

نقدم لكم اليوم طريقة سهلة للغاية لاستعمال الخليط علي البشرة بطريقة سليمة وفعالة وهي كالتالي:-

نقوم بغسل البشرة بالغسول الخاص بكم جيدا ثم نجفف البشرة بشكل جيد.

ثم نضع طبقة من الخليط علي البشرة بتساوي حتي نغطي جميع أجزاء البشرة.

ثم نترك الخليط لمدة تصل الي ربع ساعة ثم نغسل البشرة ونجففها ونستخدم مرطب للبشرة.

نكرر العملية مرتين في الأسبوع لمدة شهر للحصول علي افضل نتائج من التفتيح خلال فترة قصيرة.

فوائد مفعول الفازلين لتبييض البشرة فوري خلال دقائق

سوف نتعرف علي بعض الفوائد الخاصة بالفازلين علي البشرة تبيض البشرة فوري وهى كما يأتي:-