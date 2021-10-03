سر كوري رهيب لإزالة التجاعيد: نهائيا في دقائق وتحدي2021

نقدم لك سر كوري رهيب لإزالة التجاعيد ، في دقائق بفضل الله وبمكونات طبيعية جدا، حيث تعتبر الماسكات الكوري هي ماسكات قوية جدا في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة فوري دون اضرار جانبية للبشرة، وتبحث معظم السيدات والفتيات علي بشرة مشرقة وخالية من التجاعيد وناعمة ومن غير اي مشاكل، ويعتبر الماسك السحري الذي سوف نتكلم عنه اليوم هو سحر رهيب ومعجزة في إزالة التجاعيد وحل جميع مشاكل البشرة بفضل الله نهائيا في بفضل الله، ونقدم لكم اليوم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة تحضير ومكونات عمل سر كوري رهيب لإزالة التجاعيد نهائيا في دقائق بسيطة بفضل الله وتحدي2021.

مكونات عمل سر كوري رهيب لإزالة التجاعيد نهائيا في أقل وقت ونتائج مبهرة

سوف نتعرف الان علي بعض المكونات التي سوف نقوم من خلالها تحضير السر في إزالة التجاعيد بفضل الله وهي كالتالي:-

ثلاث معالق من الارز الكوري المطحون

معلقتين من النشا.

ثلاث معالق من العسل.

معلقة من الحليب البودرة.

كوب من ماء الورد.

معلقة كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

نتعرف الان علي ابسط واسهل طريقة مضمونة لتحضير الماسك في اقل وقت ممكن داخل المنزل بخطوات بسيطة جدا وهي كالاتي:-

نحضر وعاء عميق ثم نضع بداخلة الارز والنشا والحليب ونخلط جميع المكونات الجافة جيدا. ثم نضيف ماء الورد بتدريج مع التقليب حتي نحصل علي خليط متجانس مع بعضهم البعض. ثم نضع العسل والزيت ونقلبهم جيدا حتي تتجانس جميع المكونات مع بعضهم البعض ويصبح لدينا خليط كريمي.

طريقة الاستخدام

نقدم لكم طريقة خرافية ومضمونة لاستخدام الخليط علي البشرة للحصول علي افضل نتائج من الماسك خلال فترة قليلة جدا وهي كما يلي:-

نغسل البشرة جدا ثم نجفف البشرة باستخدام المنشفة ثم نعمل حمام بخار للبشرة.

ثم نقوم بدهن البشرة بالخليط السابق ونغطي جميع البشرة ونتركها لمدة نص ساعة.

ثم نغسل البشرة جيدا بالماء الدافئ ونجففها ونستخدم مرطب للبشرة بعد الغسيل مباشر.

نكرر العملية مرتين في الاسبوع للحصول علي بشرة مثالية وخالية من التجاعيد نهائيا بفضل الله.

نصائح تقلل من ظهور التجاعيد علي البشرة

سوف نتعرف علي بعض النصائح التي سوف تعمل علي تقليل ظهور علامات التجاعيد والشيخوخة المبكرة وهي كما يأتي:-