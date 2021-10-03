طريقة عمل الدجاج على الطريقة اليونانية بطعم رائع ومذاق مختلف في المنزل

يعد الدجاج على الطريقة اليونانية من أطعم وأشهي الأكلات في اليونان وهو طبق من الدجاج يقدم على الطريقة اليونانية باستخدام الخرشوف والليمون، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لعمل الدجاج بكل سهولة في المنزل بطعم ومذاق مختلف، ايضاً يتكون هذا النوع من الأكلات من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، وكثير من ستات البيت يردن تقديم وجبات مختلفة لعائلتهم، وتقدم هذه الوجبة بجانب السلطات والصوص، لذلك هيا بناء نتعرف على طريقة عمل الدجاج على الطريقة اليونانية بطعم رائع في المنزل.

مقادير عمل الدجاج على الطريقة اليونانية

يحتوي الدجاج على الطريقة اليونانية على مقادير بسيطة ومتوفرة في كل منزل هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

٢ صدور دجاج مخلية.

٤ شرائح من الليمون.

بصلة مفرومة.

رشة من الملح.

٤ خرشوف مفروم.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

٢ ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم.

رشة من البهارات.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

كوب من مرقة الدجاج.

طريقة الإعداد والتحضير

هناك طرق مختلف لتقديم الدجاج وهنا سوف نقدم طريقة سهلة وبسيطة لعمل الدجاج على الطريقة اليونانية هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بوضع البصل المفروم مع رشة من الملح وملعقة من الزعتر والبهارات والخرشوف ونقلبهم جيداً. بعد ذلك نحضر صدور الدجاج ونفتحها من الكتاب ونطرق عليه حتى يصبح رقيقا. ثم نضع به الخليط ونغلقه باستخدام خلة الأسنان ونضعه في الثلاجة لمدة لا تقل عن نصف ساعة. نحضر طاسة ونضع بها القليل من الزيت ونحمر بها الدجاج ثم نضيف إليها مرقة الدجاج وعصير الليمون ونغطيها ونتركها لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى تنضج. بعد ذلك نضعها على طبق التقديم ونقوم بوضع النشا مع عصير الليمون في الطاسة مع المرق ونقلبهم جيداً حتى نحصل على الصوص. نسكب الصوص على صدور الدجاج ونزينه بالبقدونس والليمون وبهذا يصبح جاهز للتقديم لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صدور الدجاج بالصوص الأبيض

سوف نقدم طريقة تحضير سهلة وبسيطة لتحضير صدور الدجاج بالصوص الأبيض هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-