طريقة تحضير صابونة الكركم الرهيبة لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد

صابونة الكركم ، تعتبر من مستحضرات التجميل التي يمكن عملها بكل سهولة في المنزل بمكونات سهلة وبسيطة، وتبحث دائماً السيدات والفتيات على مستحضرات تجميل طبيعية وفعالة لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، وتتكون هذه الوصفة من مكونات طبيعية ولا تأخذ الكثير من الوقت لتحضيرها، حيث يعمل الكركم على التخلص من البقع السوداء والتصبغات والتخلص من علامات الشيخوخة، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل صابونة الكركم الرهيبة لإزالة التجاعيد والبثور السوداء والحبوب والبقع السوداء.

مكونات عمل صابونة الكركم

تتكون صابونة الكركم السحرية من بعض المكونات الرهيبة وهي كالآتي:-

٢ ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

٦٠ أونصة من الجلسرين أو صابونة زبدة الشيا.

٢ ملعقة صغيرة من زيت عطري.

كحول طبي.

قالب مناسب من السيليكون.

طريقة الإعداد

سوف نتعرف على طريقة صنع صابونة الكركم السحرية في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

نقوم بتقطيع صابونة زبدة الشيا قطع صغيرة أو زبدة الشيا حتي تسهل عملية الإذابة نقوم بوضعها في الفرن لمدة من ١٥ الي ٣٠ ثانية مع التحريك من حين لآخر. نقوم بإضافة الكركم والزيت العطري ونقلب المكونات جيداً ويجب التأكد من أنه أمن على البشرة. يمكن إضافة ملعقة صغيرة من الشوفان حسب الرغبة حيث أنه مفيد جدا للبشرة خاصتاً اللذين يعانون من حب الشباب. نخلط المكونات جيداً باستخدام ملعقة مطاطية حتي الحصول علي خليط متجانس في اللون. نقوم بسكب الخليط في القالب مع رش الجزء العلوي بالكحل الطبي حتي لا تتكون فقاعات هوائية. نقوم بتغطية الجزء العلوي بورق استرتش ونتركها حتي تبرد لمدة من ١٢ الي ٢٤ ساعة بعد ذلك تصبح جاهزة للاستخدام.

فوائد الكركم للبشرة

هناك بعض الفوائد الصحية في الكركم للبشرة وهي كالآتي:-